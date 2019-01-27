Зачем Россия вслед за Западом дает добро Израилю на бомбежки

Прежде всего, давайте разберемся с навязчивой идеей о возможности и праве «вбомбить целые государства обратно в каменный век».

RT опубликовала очень интересную статью «Шеф Армии обороны Израиля, ставший кандидатом в премьеры, в своем предвыборном видеоролике хвалится, подсчитывая убитых его солдатами, и грозит вбомбить сектор Газа в «каменный век». Когда я это увидел, то в моей памяти немедленно всплыл образ американского дипломата (действительно блестящего, пусть и являвшегося воплощением Зла) — Джеймса Бейкера. Он пообещал премьер-министру Ирака Тарику Азизу (которого Империя до тех пор, пока он не умер, держала в тюрьме, несмотря на то, что этот 79-летний старик страдал от депрессии, диабета, болезни сердца и язв), что Империя «вернет их в каменный век»

Бенни Гантц — новое лицо «Западной Цивилизации»?

И вот вам Бенни Гантц — типичный израильский сионацистский идиот со всем, что к этому прилагается. Но то же, вряд ли, можно сказать про Джеймса Бейкера, который был одним из наиболее образованных и блестящих дипломатов, которых когда-либо производили США.

Совпадение ли то, что оба они хотят «вбомбить в каменный век» тех, кто рискнул воспротивиться Англо-Сионисткой Империи? Не думаю.

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Израильская бойня в Газе получила громадную поддержку со стороны израильского народа; они даже организовали специальные «места для наблюдения», чтобы с наслаждением смотреть, как массово убивали гражданских лиц — палестинцев (большинство убитых в Газе). Это не очень отличается от того, как американцы (и их европейские вассалы) организовывали «места для наблюдения» перед своими телевизорами ради наслаждения от просмотра массовых убийств гражданских лиц — иракцев (большинство тех, кого в Ираке убили американцы и их вассалы). Различие только в количестве. В Газе израильтяне убили «всего» 1 500 палестинцев в то время, как США гордятся тем, что устроили резню для более чем миллиона иракцев

Я вас не убедил?

Тогда как насчет мистера МАГА*, который пообещал «опустошить» КНДР? «ПОСТРАДАЕТЕ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ТАК, КАК МАЛО КТО СТРАДАЛ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ИСТОРИИ» (все буквы заглавными в оригинале).

Показательно, что в действительности и США, и Израиль были крепко биты всякий раз, когда они нападали на не беззащитного противника (лучший пример — «Божественная победа» Хезболлы над Израилем и, конечно, США, которые обещали «Новый Ближний Восток», в 2006-м).

Наша планета — не школьный двор. Но тысячи и даже миллионы убитых — результат уровня мышления школьного двора. А президент, который мыслит «твитами», достойными 13-летнего прыщавого юнца, порождает страх.

Неудивительно, что западная сионацистская пресса 1) во всем винит палестинцев и их сторонников, 2) закрывает глаза на такой язык и на одну бойню вслед за другой, 3) вновь обвиняет Россию во всем, что только можно вообразить.

Но еще интереснее то, что все самопровозглашенные антисионисты винят Россию за то, что она делает недостаточно, для защиты Сирии или Ирана, или (впишите сами).

Такие же голоса («Путин/Россия предали…», «Путин — агент Израиля…») раздаются и после недавних авиаударов Израиля по Сирии (я это предсказывал).

Это — свидетельство потрясающего уровня безграмотности в военных делах. Все эти израильские удары по проиранским, или даже иранским, позициям были небольшими, пусть и раздражающими, но всего лишь игольными уколами, особенно, если сравнивать их с потерями, понесенными иранскими или проиранскими силами в боевых действиях (настоящих, а не голливудских, где изображаются американцы и их вассалы). То, что через несколько часов после каждого из таких ударов израильтяне бьют себя в грудь, не значит, что им удалось сдержать Иран или его союзников. А они в Сирии — везде. И пришли они сразу после того, как англо-сионисты запустили антиасадовскую революцию (Браво, англо-сионисты!), и они никуда не уйдут.

По-русски такой тип поведения (манипулятивная тактика) называется «перевести стрелки» или «сместить фокус». Так что, давайте сфокусируемся там, где надо — на Израиле и на той тотальной поддержке, которую ему десятилетиями оказывает т.н. «Запад».

Кстати, Россия тоже виновата — по крайней мере, по-моему — в игнорировании участи палестинцев. И да, совершенно определенно в России, включая, увы, российский Белый дом и даже Кремль, действует мощное произраильское лобби. Но разница между российской позицией по отношению к проблеме Израиля и к его кровожадной политике и позицией Запада громадна.

Попросту говоря:

Россия не осуждает Израиль , когда последний действует в нарушение международного права и норм цивилизованного поведения, но Россия действительно оказывает поддержку — и политическую, и военную — странам «сопротивления». Таким, как Сирия.

, когда последний действует в нарушение международного права и норм цивилизованного поведения, но Россия действительно оказывает поддержку — и политическую, и военную — странам «сопротивления». Таким, как Сирия. Запад поддерживает Израиль, что бы тот ни делал, финансирует и до зубов вооружает его, а также до самого конца поддерживает его геноцидную политику.

Что более важно. Русские никогда не говорят, что Израиль стоит за «российские ценности» или что он является «единственной демократической страной на Ближнем Востоке». Так что, хотя Россия, к моему глубокому сожалению и своему стыду, не занимает — в отличие от Ирана — принципиальной позиции, она не использует любую возможность, чтобы раболепно демонстрировать свою тотальную и безусловную любовь к Израилю и ко всему, что Израиль делает.

Разница здесь не только в качестве, но и в количестве или, если угодно, в количественном изменении, которое, в конце концов, ведет к качественному сдвигу. Есть же разница между тем, чтобы преследовать свой собственный интерес, и тем, чтобы быть проституткой, не так ли?

Размывание таких важных и глубоких различий или иного рода сбивание с толку является умной формой обмана.

Вы можете спросить: каковы же тогда русские ценности?

И что тогда со Святой Русью?

Законный вопрос.

Сейчас Россия все еще в поисках самой себя. Она — проект, движущаяся мишень, страна, отчаянно пытающаяся восстановить свой истинный и полный суверенитет и (наконец!) избавиться от мощной банды, «пятой колонны», внутри правящих богатых элит, которые просто хотят сделать побольше денег, при этом по-обезьяньи подражая Западу. И, тем не менее, даже эта, несколько сбитая с толку страна, которая находится в поисках своих подлинных корней и идентичности (что может длиться очень долго; Солженицын предсказывал, что России, чтобы восстановиться, потребуется 200 лет), не потеряла само ядро ее подлинных цивилизационных ценностей.

В далеком 13-м веке русский князь и святой Александр Невский сказал: «Не в силе Бог, а в правде».

Много веков спустя, в фильме 2000-го года (в год, когда Путин пришел к власти) под названием «Брат-2», русский герой совершенно иного рода — Данила Багров — ведет, ставший знаменитым, диалог с американцем и риторически спрашивает его: «Вот скажи мне, американец, в чём сила! Разве в деньгах?» И сам отвечает: «Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней!» (да-да, то «правда» — самое слово, что у советской газеты).

Так что, один русский 13-го века сказал, что Бог в Правде, а другой русский — 20-го века — сказал, что сила в Правде. И оба они, когда делали эти заявления, стояли перед лицом опасности со стороны Запада. Прошло семь веков, но как мало изменилось… Поразительно, не правда ли?

Если вы спросите меня, то я в этом никакого совпадения не вижу.

Я уже слышу ответ тех, кто западным материализмом был подвергнут лоботомии, и кто, вне всяких сомнений, скажет что-то вроде: «О, пожалуйста! Не надо нам опять эту пропаганду про „Святую Русь“! Один быстрый взгляд на историю России сразу же показывает, что Россия не была такой уж святой, что в ее длительной и кровавой истории — и в наши времена, — фактически, можно обнаружить поразительный уровень зла, порочности, коррупции и даже патологического садизма!»

Могу лишь признать, что в этом заявлении, увы, присутствует значительная доля правды. Спору нет, присутствует в сегодняшней России и много зла, и патологии и коррупции.

Но это заявление многое игнорирует.

Во-первых, прямо рядом с поразительным уровнем зла и порочности, российская история полна не менее поразительными примерами подлинной святости — от Святых Бориса и Глеба до миллионов святых и Новомученников и Исповедников 20-го века.

Но даже не это главное. Главное здесь то, что понятие «Святая Русь» не описательное, а предписывающее. Это — призыв, идеал, нечто, что современные люди грубого потребительства и всеобщего материализма просто не могут ни понять, ни даже представить себе. Однако это воодушевляло многие поколения русских на протяжении их более чем тысячелетней истории жить такой жизнью, которая, может быть, все еще в этом мире, но «не от мира сего» (Иоанн 15:19)!

Вот почему, несмотря на три столетия правления иностранных элит и более 70 лет безумного материализма, Данила Багров, герой во всех остальных смыслах современного фильма в стиле саспенс, все еще способен говорить о том, что такое правда и в чем она. И вот почему русская аудитория «схватывает это» — даже атеисты.

Было время, когда Запад не отличался от Востока с точки зрения духовности, этики, ценностей и даже святости. Но все это с каждым проходившим столетием постепенно пришло к полной остановке вслед за отрывом оккупированного франками Рима от всего остального христианского мира. Всё, что сейчас осталось, это либо пост-модернистская свалка а-ля Кончита Вурст (вот «оно» «молится» с католическими иерархами)), либо довольно отвратительная националистическая или даже расистская отрыжка на этот пост-модернизм а-ля «альтернативные правые». Это — позор более чем 1000-летней истории настоящего западного христианства! Много было святых и мучеников, подобных Святым Борису и Глебу, но нет сегодня «Данилы Багрова» на телеэкранах Запада.

Однако вернемся к нашей теме.

И всё же, как насчет «единственного демократического государства на Ближнем Востоке»?

Что такое «Израиль» на самом деле? Он — демократия только в современном российском смысле этого слова («демократия это власть демократов»). Эти «демократы», оказывается, сумасшедшие расисты с религиозными верованиями (буквально, см. здесь:) относительно своей расистской исключительности и правом, данным им Богом, на то, чтобы устраивать бойню для полулюдей гоев (там же). Им наплевать на «западные ценности» (ну, кроме безнаказанности, потребительства и насилия). И конечно, это — единственное и последнее расистское государство на планете.

И, вопреки фантазиям различных юдофобов, это не имеет ничего общего с «этими евреями» или тем, чтобы быть религиозным евреем. Это имеет отношение к исключительно токсичной интерпретации Ветхого Завета раввинами-фарисеями, которые разработали бого- и человеконенавистническую религию в ответ на галут (изгнание из Палестины тех евреев, которые отвергли Христа) и на огромный успех христианства. Что же касается сионизма, то это не что иное, как перенос тех же расистских предположений и смыслов фарисейского иудаизма в материалистичный век. Вот и все.

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Делает ли это израильтян частью «западной цивилизации»?

Это вы скажите мне!

Если ваш ответ «да», то не нойте, когда я вам на это укажу! Если же ваш ответ «нет», то скажите мне: как это получается, что ни один западный политик не может с вами согласиться, не рискуя своей карьерой и своей репутацией?

Как бы то ни было, думаю, сейчас самое время для тех, кто видит соринку в «глазу» у России, посмотреть на громадный и плотно заселенный лес в «глазу» у своей собственной цивилизации. И, может быть, постараться последовать прекрасному примеру тех западников, которые приплыли в Газу и которые все еще делают все, что могут, чтобы помочь угнетенным палестинцам? Или — как насчет того, чтобы продемонстрировать благодарность Ирану за то, что он оказался единственной страной на планете, которая не только поддерживает палестинцев, но и реально несет человеческие жертвы (и расходует ресурсы), чтобы помочь им?! Разве не заслуживают иранцы нашей благодарности и восхищения за их храбрость?

Вам действительно не нравится Путин? Прекрасно! Но тогда, вместо того, чтобы возлагать свое доверие и надежды на ложь мистера MAGA или на банды Клинтонов, может быть, стоит сделать своим героем Аятоллу Сайеда Али Хаменеи? Или, по крайней мере, «аль-Сайида Хассана» (Насраллу)?

Время покажет, конечно. Но я считаю, что и Россия, и Запад могут спастись, только вернув ценности покаяния и самоограничения, о чем Александр Солженицын писал, в далеком 1973 году, когда он еще был в Советском Союзе. Тот же Солженицын, уже будучи на Западе, спустя 10 лет, также предупреждал нас, что только возврат к подлинной духовности и Богу может спасти мир. Я могу только согласиться с ним, как бы нелепо это сегодня ни звучало для западных и (российских!) материалистов и «культурных христиан».

Но это лишь мое мнение.

Вот скажите мне! В чём сила? В Израиле?

Автор: (публикуется под псевдоним The Saker) — широко известный на Западе блогер. Родился в г. Цюрих (Швейцария). Отец — голландец, мать — русская. Служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии и в исследовательских структурах ООН. Специализируется на изучении постсоветских государств. Проживает во Флориде (США).

Публикуется с разрешения автора с незначительными сокращениями.

Перевод Сергея Духанова

* MAGA — MAKE AMERICA GREAT AGAIN! (Сделаем Америку снова великой!). Mr MAGA — прозвище Д. Трампа

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