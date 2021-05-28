Зачем Россия вошла в Сирию: "Мы бы потеряли десятки миллиардов долларов…"

Предприниматель Александр Ионов объяснил, зачем Россия вошла в Сирию. Он подтвердил, что в противном случае "мы бы потеряли десятки миллиардов долларов…".

Предприниматель Александр Ионов в программе "Без цензуры" на канале Царьград объяснил, зачем Россия начала кампанию в Сирии.

Ведущий "Первого русского" Никита Комаров обратил внимание, что, согласно одной из версий, поводом для этого стал проект газопровода из Катара в Европу, который должен был пройти через территорию арабской республики.

Гость программы согласился, что этот фактор сыграл важное значение для Москвы. По его мнению, данный газопровод стал бы большой проблемой для России.

Ещё в 2006 году представитель эмира Катара, делегации турецкой стороны и некоторых европейских компаний прилетали к президенту Сирии Башару Асаду и напрямую просили построить транзитный газопровод высокого давления в САР.

Дальше этот транзит шёл бы в Турцию, а затем - конечным потребителям в Евросоюзе. Этот газопровод стал бы для Брюсселя альтернативой русскому энергопроекту "Турецкий поток".

В результате Москва могла бы потерять миллиарды, а то и десятки миллиардов долларов, подтвердил собеседник Царьграда в ответ на соответствующий вопрос Никиты Комарова.