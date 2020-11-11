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Зачем Россия собирается покупать западную вакцину от COVID-19: Роспотребнадзор назвал причину
11 ноября 2020, 20:30 • 172 • Политика
В Роспотребнадзоре допустили закупку иностранной вакцины от коронавируса. Это объяснили необходимостью "дать людям выбор".
Россия может закупить западную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, хотя первой в мире создала собственную. Такой информацией поделился замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Он напомнил, что в России действует закон об иммунопрофилактике, который даёт гражданам страны право выбора вакцины. Чтобы обеспечить его, Москва может начать закупки вакцины западных компаний.
Эксперт добавил, что и сам выступает за максимальное разнообразие вакцин. Также он считает, что право выбора препарата должны иметь не только пациенты, но и врачи, пишет портал URA.RU.
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