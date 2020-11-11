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Зачем Россия собирается покупать западную вакцину от COVID-19: Роспотребнадзор назвал причину

11 ноября 2020, 20:30  •  172 • Политика
В Роспотребнадзоре допустили закупку иностранной вакцины от коронавируса. Это объяснили необходимостью "дать людям выбор".
Россия может закупить западную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, хотя первой в мире создала собственную. Такой информацией поделился замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Он напомнил, что в России действует закон об иммунопрофилактике, который даёт гражданам страны право выбора вакцины. Чтобы обеспечить его, Москва может начать закупки вакцины западных компаний.
"Если будет возможность приобретать (импортную) вакцину, то, конечно, штаб борьбы с коронавирусной инфекцией предпримет все попытки для того, чтобы у населения был выбор", - приводит РИА Новости слова Александра Горелова.
Эксперт добавил, что и сам выступает за максимальное разнообразие вакцин. Также он считает, что право выбора препарата должны иметь не только пациенты, но и врачи, пишет портал URA.RU.

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