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Зачем Россия "ввязалась" в войну в Сирии: Эксперты ответили оголтелым либералам

15 марта 2021, 21:40  •  155 • Политика
Историки на конкретном примере из недавнего прошлого объяснили, почему нашей стране важно усилить влияние на Ближнем Востоке.
12 марта 1940 года закончилась одна из самых неоднозначных войн в российской истории – подписан Московский мирный договор между СССР и Финляндией, по итогам которого к Советскому Союзу отошла северная часть Карельского перешейка с городами Выборг и Сортавала, ряд островов в Финском заливе и всё Ладожское озеро. В общей сложности Финляндия потеряла 11% своей территории, а СССР, несмотря на крупные потери, сделал серьёзный вывод, который помог Красной Армии не допустить ряда ошибок во время Великой Отечественной войны.
В последние годы существования Советского Союза и в начале 90-х российские либералы стали критиковать руководство СССР за участие в этой войне, называя её ненужной и бесполезной. Тем не менее эксперты отмечают, что благодаря сражениям с финнами удалось отодвинуть советскую границу от крупного промышленного центра Ленинграда, что позволило ему выстоять во время блокады 1941–44 годов.
Советско-финская война во многом определялась необходимостью отодвинуть границы государства от второго по значению города – Северной столицы. Эта задача была очень значима с точки зрения той войны, которая была неизбежна, и так или иначе даже те советские стратеги, которые предполагали, что она будет нескоро, всё равно склонялись к тому, что она произойдёт. Задача отодвинуть границу от Петербурга была объективно в интересах государства и была решена. В этом плане мы можем много рассуждать о неудачах той войны, однако с основной своей задачей военные смогли справиться, и это имело немалое значение уже во время Великой Отечественной,
– отмечает историк Олег Неменский.
Анализ Советско-финляндской войны помог советской армии сделать правильные выводы из своих неудач и в дальнейшем позволил остановить наступление немецко-фашистских войск на Москву, заявил руководитель Музея военной истории в Петрозаводске и глава регионального исполкома организации "Офицеры России" Валерий Таборов:
"Как показало время, то, что произошло, – это было правильно. Во-первых, мы защитили Ленинград. Давать оценку тому, что если бы не было этой войны, а если было бы так – артиллерия недалеко от Ленинграда уже стояла, а Финляндия активно сотрудничала с Германией. Конфликта могло бы и не быть – Финляндии предлагали достаточно большое количество территории в обмен на какие-то 60 километров, но финская сторона на эти переговоры не пошла.
Советский Союз из этого конфликта сделал очень серьёзные выводы – это дорогого стоит. В войне мы победили, это тоже надо правильно рассматривать. Задача, которая была поставлена, была выполнена. По итогам этой кампании в армии появился устав, лыжные подразделения, перевозка боеприпасов и раненых по снегу – в целом опыт был получен гигантский. Благодаря этому опыту мы смогли остановить немецко-фашистские войска под Москвой в 41-м году".
Это была, безусловно, тяжёлая война. Одним из результатов её стало тактическое преимущество в результате того, что граница была отодвинута от Ленинграда, и она дезориентировала Гитлера в решении о нападении на Советский Союз. На самом деле, хотя это была и незнаменитая война, но её далекоидущие последствия оказались важны для нашей истории. Поэтому даже такого рода конфликты, если пристально к ним присмотреться, оказываются значительными для нашей истории,
– соглашается крымский историк Андрей Мальгин.
Проецируя ситуацию того времени на сегодняшние события, нынешние либералы также утверждают, что Россия зря ввязалась в борьбу с террористами в Сирии.
Российская военная полиция на страже у российского мобильного медицинского пункта в северном сирийском городе Камышлы. Фото: Stringer/Keystone Press Agency
Тем не менее участие нашей армии в войне на Ближнем Востоке, по мнению Олега Неменского, позволило России укрепить свои позиции на мировой арене и не допустить продвижения террористических войск на свою территорию: "Война в Сирии имеет большое значение. Если эта война возможна, если мы строим различные сценарии этой мировой войны, то позиции России на Ближнем Востоке имеют одно из ключевых значений, поэтому появление там российских войск и сохранение российских баз, в целом утверждение и расширение российского влияния на Ближнем Востоке очень значимо.
Кроме того, несомненно, что именно благодаря сирийской операции Россия вернула себе статус одной из мировых держав, одного из тех государств, с которым приходится считаться всей международной политике".

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