Зачем Россия простила Африке 20 миллиардов долларов долга • 96 • Аналитика









Какие и кому списывают долги

Начнем с того, что списываются долги, которые в свое время страны Африки и в меньшей степени Азии и Латинской Америки брали у Советского Союза. В годы холодной войны Москва щедро снабжала деньгами дружественные режимы по всему миру, как правило, требуя взамен лишь политическую лояльность.



Главными получателями советской финансовой и военной помощи были те государства третьего мира, которые изъявляли готовность следовать социалистическим курсом и предоставляли СССР свои территории для размещения военных баз, поддерживали Советский Союз в Организации Объединенных Наций, то есть были военно-политическими союзниками Москвы.



Однако Советский Союз распался, а вместе с ним рухнул и практически весь социалистический лагерь. Большая часть должников, естественно, никакие деньги возвращать не только не собиралась, но и не могла – не до того большинству африканских стран, которые сами находятся в плачевном экономическом положении. К тому же, у Москвы не было реальных рычагов воздействия на африканские страны для возвращения долгов, да и само наличие долговых обязательств позволяло иметь определенное влияние на политику стран третьего мира даже после того, как распался Советский Союз.



Долги Москва начала списывать еще в 1990-е годы, но абсолютное большинство списанных долгов приходится уже на годы президентства Владимира Путина и Дмитрия Медведева, то есть – на последние два десятилетия. Именно в это время Россия активизировалась на международной арене, вновь восстанавливая утраченные связи с азиатскими и африканскими странами. И с 2000 года, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, были списаны 140 млрд долларов долгов.



На первом месте по списанным долгам – Куба. Острову Свободы наша страна простила более 30 млрд долларов. В свое время Куба получала колоссальную помощь от СССР, поскольку в условиях организованной США экономической блокады остров просто не смог бы самостоятельно существовать. Благодаря советскому финансированию на Кубе была построена современная инфраструктура, вооружена кубинская армия.



В 1990-е годы много говорили о колоссальных долгах Кубы перед нашей страной, как и о том, что расплачиваться Гаване за долги нечем. В итоге Россия стала списывать долги, так как, с одной стороны, не было никакой надежды на их возвращение, а с другой стороны – Куба является одним из немногих дружественных России государств в Латинской Америке и это очень важно, в том числе и с военно-стратегической точки зрения.



На втором месте по сумме списанных долгов – Ирак. Эта страна, кстати, никогда не была именно социалистической, да и оценки режима Саддама Хусейна весьма спорные. Но Советский Союз исправно финансировал правительство арабской национал-социалистической партии БААС, вкладывая в экономику и вооруженные силы Ирака огромные суммы.



Багдад был должен Москве 21,5 млрд долларов. Потом распался СССР, а затем рухнул и режим Саддама Хусейна в Ираке. Ситуация в этой стране дестабилизировалась, в результате войны экономика была подорвана. Тем не менее, в отличие от Кубы, у Ирака есть нефть. Много нефти.



Третье место – более 20 млрд долларов – делят между собой различные страны африканского континента. Только в период с 2000 по 2013 гг. Россия списала долги Эфиопии – на 5,9млрд долларов, Алжиру – 4,7 млрд долларов, Ливии – 4,5 млрд долларов. И это лишь три африканских государства, поддерживавших тесные связи с Москвой в годы холодной войны.



В африканские страны поставлялись оружие, военная техника, оборудование. Советские специалисты и за советские деньги строили в африканских странах объекты инфраструктуры – от предприятий до больниц, от школ до военных частей. В СССР проходили обучение десятки тысяч африканских гражданских и военных специалистов. Правда, взамен СССР получал право использования портов и аэродромов в африканских странах.



К слову, и США не мало средств вкладывали в своих африканских, азиатских и особенно латиноамериканских союзников. Такова судьба великой державы. Как и Москва, Вашингтон точно также содержал десятки слаборазвитых государств по всему миру, рассчитывая, что они будут поддерживать его в противостоянии «коммунистической угрозе». Правда, в строительство гражданских объектов американцы если и вкладывались, то гораздо в меньшем объеме, чем СССР.



Кроме африканских стран, Россия списала долги Монголии – на 11,1 млрд долларов, Афганистану – на такую же сумму, Северной Корее – на 11 млрд долларов, Сирии – на 9,78 млрд долларов, Вьетнаму – на 9,53 млрд долларов, Лаосу – на 960 млн долларов, Кыргызстану – на 500 млн долларов, Никарагуа – на 344 млн долларов.





Список довольно впечатляющий, тем более, что если с Никарагуа или Лаосом все ясно, то Вьетнам обладает одной из наиболее процветающих и динамично развивающихся экономик в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Алжир и Ливия, как и Ирак – нефтеносные государства, обладающие огромными запасами «черного золота».



Но Ливия, как и Ирак, находится после войны в удручающем состоянии – ее экономика практически разрушена, а политическая система страны децентрализована и хаотизирована. Даже непонятно, с какого именно ливийского «правительства» нужно было бы требовать возврата долгов, учитывая, что в стране несколько политических сил, претендующих на роль официальной власти.







Невозвратный долг

Недавно в роли «адвоката» политики списания долгов выступил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что на 90% списанные долги были невозвратными. А также выразил сомнение в том, что современной России, ее экономике, сильно помогли бы возвращенные деньги.



Я не думаю, что те суммы, о которых вы говорите, которые унаследованы от Советского Союза, решили бы какие-то внутренние проблемы и помогли бы существенно их решению,

— заявил Лавров, выступая на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».



По словам министра иностранных дел, долги были набраны странами третьего мира в той ситуации, когда СССР не был частью мировой валютно-финансовой системы. И это обстоятельство, по мнению Лаврова, значительно усложняет калькуляцию долгов. Ведь официально курс доллара составлял 63 копейки. Сейчас же речь идет о совершенно других суммах.



Как отметил Лавров, юридически очень сложно доказать, по какому курсу предоставлялись долги Советского Союза африканским странам. Поэтому и вернуть их не представляется возможным, особенно если учитывать, что общая сумма разделяется на долги конкретных государств, а каждое государство бы начало отстаивать свою точку зрения в судебном порядке.



Кстати, если сопоставить сумму в 20 млрд долларов с российским ВВП, то она не выглядит столь значительной. Так, существующие долги перед Россией оцениваются примерно в 40 млрд долларов, но эта цифра – лишь 1/40 ВВП России. Такие деньги наша страна зарабатывает чуть более, чем за неделю. И если в ее интересах, политических и экономических, такую сумму долгов, набранных не сегодня, а полвека назад, простить, то почему нельзя это сделать?







Плюсы от списанных долгов

Политика прощения долгов объясняется, в первую очередь, внешнеполитическими интересами России. В обмен на прощенные долги Москва получает определенные преференции на рынках африканского континента. Ведь сегодня африканские страны являются третьим после Китая и Индии покупателем российского вооружения и военной техники. И Россия не хочет осложнять отношения с выгодными партнерами. Грозит ли России ещё один брежневский застой?



Кроме того, в ряде африканских государств есть свои интересы и у крупнейших российских компаний. Например, в Гвинее работает российский «Русал», так как в этой африканской стране сосредоточено до двух третей мировых запасов бокситов. Россию интересуют и природные ресурсы ЦАР, ряда других африканских государств.



Отдельный вопрос – военно-политическое сотрудничество: не исключено, что в обозримом будущем в Африке могут появиться российские военные объекты, например – пункты материально-технического обеспечения ВМФ России. В изменившейся мировой политической ситуации возможность военного присутствия в Африке также представляет для нашей страны очень большой интерес. И за эту возможность, как считают в Кремле, можно и заплатить.



Сейчас Африка – один из перспективнейших регионов планеты для вложения денежных средств. Поэтому и важны для России хорошие отношения с африканскими странами, а президент уделяет столько внимания встречам с африканскими лидерами. Ведь не зря в Африке столь плотно работают не только бывшие европейские метрополии, но и китайские, японские, индийские, южнокорейские компании. И нашей стране, если она хочет развиваться, обеспечивать загруженность собственных производственных мощностей, рабочие места для своих граждан, не говоря уже о политическом влиянии, нельзя упускать момент.



Например, выгода от участия РЖД в развитии железнодорожного сообщения на африканском континенте может быть в разы большей, чем вся сумма прощенного всем африканским странам долга. Тоже самое касается и других компаний, которые имеют собственные интересы на африканском континенте.



Критики списания долгов африканским странам плохо представляют себе, каким образом Россия могла бы получить эти долги назад. Пойти на Эфиопию войной? Арестовать мебель в посольстве Лаоса? Не зря Лавров прямо отметил, что большинство долгов были безвозвратными и, что самое главное, это долги Советского Союза, который распался тридцать лет назад. Сейчас России нужно жить текущим моментом, зарабатывать деньги и набирать политический вес сегодня, а не позавчера.







За все нужно платить, в том числе и за статус и возможности великой державы. И США, и Китай, и европейские страны – все они вкладывают средства, инвестируют в развитие промышленности в странах третьего мира. Что касается Соединенных Штатов, так они прямо содержат многих своих союзников, финансируют их вооруженные силы – и не только в Центральной Америке или Африке, но и на Ближнем Востоке (те же сирийские курды до недавнего времени), в Восточной Европе (Украина, Прибалтика, Польша, Косово), в Центральной Азии (Афганистан).



Кстати, у США или Китая, как и у России, есть свои собственные нерешенные проблемы социально-экономического характера. Но это не означает, что нужно поставить крест на внешней политике и инвестициях, на утверждение своего влияния в других странах мира.



Нежелание инвестировать во внешнюю политику, пусть и путем списания долгов, в перспективе могло бы привести куда к более тяжелым для российской экономики последствиям, чем потеря этих гипотетических двадцати миллиардов. Президент России Владимир Путин недавно заявил о списании более 20 млрд долларов долгов странам африканского континента. И это – далеко не все долги иностранных государств, которые были списаны за последние десятилетия.Начнем с того, что списываются долги, которые в свое время страны Африки и в меньшей степени Азии и Латинской Америки брали у Советского Союза. В годы холодной войны Москва щедро снабжала деньгами дружественные режимы по всему миру, как правило, требуя взамен лишь политическую лояльность.Главными получателями советской финансовой и военной помощи были те государства третьего мира, которые изъявляли готовность следовать социалистическим курсом и предоставляли СССР свои территории для размещения военных баз, поддерживали Советский Союз в Организации Объединенных Наций, то есть были военно-политическими союзниками Москвы.Однако Советский Союз распался, а вместе с ним рухнул и практически весь социалистический лагерь. Большая часть должников, естественно, никакие деньги возвращать не только не собиралась, но и не могла – не до того большинству африканских стран, которые сами находятся в плачевном экономическом положении. К тому же, у Москвы не было реальных рычагов воздействия на африканские страны для возвращения долгов, да и само наличие долговых обязательств позволяло иметь определенное влияние на политику стран третьего мира даже после того, как распался Советский Союз.Долги Москва начала списывать еще в 1990-е годы, но абсолютное большинство списанных долгов приходится уже на годы президентства Владимира Путина и Дмитрия Медведева, то есть – на последние два десятилетия. Именно в это время Россия активизировалась на международной арене, вновь восстанавливая утраченные связи с азиатскими и африканскими странами. И с 2000 года, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, были списаны 140 млрд долларов долгов.На первом месте по списанным долгам – Куба. Острову Свободы наша страна простила более 30 млрд долларов. В свое время Куба получала колоссальную помощь от СССР, поскольку в условиях организованной США экономической блокады остров просто не смог бы самостоятельно существовать. Благодаря советскому финансированию на Кубе была построена современная инфраструктура, вооружена кубинская армия.В 1990-е годы много говорили о колоссальных долгах Кубы перед нашей страной, как и о том, что расплачиваться Гаване за долги нечем. В итоге Россия стала списывать долги, так как, с одной стороны, не было никакой надежды на их возвращение, а с другой стороны – Куба является одним из немногих дружественных России государств в Латинской Америке и это очень важно, в том числе и с военно-стратегической точки зрения.На втором месте по сумме списанных долгов – Ирак. Эта страна, кстати, никогда не была именно социалистической, да и оценки режима Саддама Хусейна весьма спорные. Но Советский Союз исправно финансировал правительство арабской национал-социалистической партии БААС, вкладывая в экономику и вооруженные силы Ирака огромные суммы.Багдад был должен Москве 21,5 млрд долларов. Потом распался СССР, а затем рухнул и режим Саддама Хусейна в Ираке. Ситуация в этой стране дестабилизировалась, в результате войны экономика была подорвана. Тем не менее, в отличие от Кубы, у Ирака есть нефть. Много нефти.Третье место – более 20 млрд долларов – делят между собой различные страны африканского континента. Только в период с 2000 по 2013 гг. Россия списала долги Эфиопии – на 5,9млрд долларов, Алжиру – 4,7 млрд долларов, Ливии – 4,5 млрд долларов. И это лишь три африканских государства, поддерживавших тесные связи с Москвой в годы холодной войны.В африканские страны поставлялись оружие, военная техника, оборудование. Советские специалисты и за советские деньги строили в африканских странах объекты инфраструктуры – от предприятий до больниц, от школ до военных частей. В СССР проходили обучение десятки тысяч африканских гражданских и военных специалистов. Правда, взамен СССР получал право использования портов и аэродромов в африканских странах.К слову, и США не мало средств вкладывали в своих африканских, азиатских и особенно латиноамериканских союзников. Такова судьба великой державы. Как и Москва, Вашингтон точно также содержал десятки слаборазвитых государств по всему миру, рассчитывая, что они будут поддерживать его в противостоянии «коммунистической угрозе». Правда, в строительство гражданских объектов американцы если и вкладывались, то гораздо в меньшем объеме, чем СССР.Кроме африканских стран, Россия списала долги Монголии – на 11,1 млрд долларов, Афганистану – на такую же сумму, Северной Корее – на 11 млрд долларов, Сирии – на 9,78 млрд долларов, Вьетнаму – на 9,53 млрд долларов, Лаосу – на 960 млн долларов, Кыргызстану – на 500 млн долларов, Никарагуа – на 344 млн долларов.Список довольно впечатляющий, тем более, что если с Никарагуа или Лаосом все ясно, то Вьетнам обладает одной из наиболее процветающих и динамично развивающихся экономик в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Алжир и Ливия, как и Ирак – нефтеносные государства, обладающие огромными запасами «черного золота».Но Ливия, как и Ирак, находится после войны в удручающем состоянии – ее экономика практически разрушена, а политическая система страны децентрализована и хаотизирована. Даже непонятно, с какого именно ливийского «правительства» нужно было бы требовать возврата долгов, учитывая, что в стране несколько политических сил, претендующих на роль официальной власти.Недавно в роли «адвоката» политики списания долгов выступил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что на 90% списанные долги были невозвратными. А также выразил сомнение в том, что современной России, ее экономике, сильно помогли бы возвращенные деньги.— заявил Лавров, выступая на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».По словам министра иностранных дел, долги были набраны странами третьего мира в той ситуации, когда СССР не был частью мировой валютно-финансовой системы. И это обстоятельство, по мнению Лаврова, значительно усложняет калькуляцию долгов. Ведь официально курс доллара составлял 63 копейки. Сейчас же речь идет о совершенно других суммах.Как отметил Лавров, юридически очень сложно доказать, по какому курсу предоставлялись долги Советского Союза африканским странам. Поэтому и вернуть их не представляется возможным, особенно если учитывать, что общая сумма разделяется на долги конкретных государств, а каждое государство бы начало отстаивать свою точку зрения в судебном порядке.Кстати, если сопоставить сумму в 20 млрд долларов с российским ВВП, то она не выглядит столь значительной. Так, существующие долги перед Россией оцениваются примерно в 40 млрд долларов, но эта цифра – лишь 1/40 ВВП России. Такие деньги наша страна зарабатывает чуть более, чем за неделю. И если в ее интересах, политических и экономических, такую сумму долгов, набранных не сегодня, а полвека назад, простить, то почему нельзя это сделать?Политика прощения долгов объясняется, в первую очередь, внешнеполитическими интересами России. В обмен на прощенные долги Москва получает определенные преференции на рынках африканского континента. Ведь сегодня африканские страны являются третьим после Китая и Индии покупателем российского вооружения и военной техники. И Россия не хочет осложнять отношения с выгодными партнерами.Кроме того, в ряде африканских государств есть свои интересы и у крупнейших российских компаний. Например, в Гвинее работает российский «Русал», так как в этой африканской стране сосредоточено до двух третей мировых запасов бокситов. Россию интересуют и природные ресурсы ЦАР, ряда других африканских государств.Отдельный вопрос – военно-политическое сотрудничество: не исключено, что в обозримом будущем в Африке могут появиться российские военные объекты, например – пункты материально-технического обеспечения ВМФ России. В изменившейся мировой политической ситуации возможность военного присутствия в Африке также представляет для нашей страны очень большой интерес. И за эту возможность, как считают в Кремле, можно и заплатить.Сейчас Африка – один из перспективнейших регионов планеты для вложения денежных средств. Поэтому и важны для России хорошие отношения с африканскими странами, а президент уделяет столько внимания встречам с африканскими лидерами. Ведь не зря в Африке столь плотно работают не только бывшие европейские метрополии, но и китайские, японские, индийские, южнокорейские компании. И нашей стране, если она хочет развиваться, обеспечивать загруженность собственных производственных мощностей, рабочие места для своих граждан, не говоря уже о политическом влиянии, нельзя упускать момент.Например, выгода от участия РЖД в развитии железнодорожного сообщения на африканском континенте может быть в разы большей, чем вся сумма прощенного всем африканским странам долга. Тоже самое касается и других компаний, которые имеют собственные интересы на африканском континенте.Критики списания долгов африканским странам плохо представляют себе, каким образом Россия могла бы получить эти долги назад. Пойти на Эфиопию войной? Арестовать мебель в посольстве Лаоса? Не зря Лавров прямо отметил, что большинство долгов были безвозвратными и, что самое главное, это долги Советского Союза, который распался тридцать лет назад. Сейчас России нужно жить текущим моментом, зарабатывать деньги и набирать политический вес сегодня, а не позавчера.За все нужно платить, в том числе и за статус и возможности великой державы. И США, и Китай, и европейские страны – все они вкладывают средства, инвестируют в развитие промышленности в странах третьего мира. Что касается Соединенных Штатов, так они прямо содержат многих своих союзников, финансируют их вооруженные силы – и не только в Центральной Америке или Африке, но и на Ближнем Востоке (те же сирийские курды до недавнего времени), в Восточной Европе (Украина, Прибалтика, Польша, Косово), в Центральной Азии (Афганистан).Кстати, у США или Китая, как и у России, есть свои собственные нерешенные проблемы социально-экономического характера. Но это не означает, что нужно поставить крест на внешней политике и инвестициях, на утверждение своего влияния в других странах мира.Нежелание инвестировать во внешнюю политику, пусть и путем списания долгов, в перспективе могло бы привести куда к более тяжелым для российской экономики последствиям, чем потеря этих гипотетических двадцати миллиардов. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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