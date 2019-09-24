Зачем Россия переоснащает абхазскую армию

Автор:

Гасанов Камран

Россия сделала ещё один шаг для укрепления независимости Абхазии. 22 сентября Владимир Путин поручил Минобороны и МИД России подписать соглашение о «финансировании расходов на модернизацию Вооружённых сил Республики Абхазия». Предварительная договорённость была достигнута месяц назад на встрече министров обороны двух стран Сергея Шойгу и Мираба Кишмарии в Москве.

М. Кишмария. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

До Грузии далеко

Маленькие размеры частично признанной республики вряд ли в обозримом будущем позволят ей достичь паритета с Грузией. То же самое можно сказать и о Южной Осетии.

Численный состав абхазской армии составляет 2200 человек. Она располагает 50 танками Т-55, 92 орудиями и миномётами, сотней бронемашин. Авиация состоит из учебно-боевых машин Л-39, двух транспортников Ан-2, Як-52 и четырёх вертолётов Ми-8.

Личный состав ВС Южной Осетии насчитывает примерно 3000 человек. Из боевой техники имеется 15 танков, в основном Т-55. На момент начала войны из них боеспособны были пять Т-55 и один Т-72. ВВС состоят из трёх вертолётов Ми-8, но ни один из них не боеспособен.

Если сложить личный состав армий двух отколовшихся республик, то грузинская превосходит их в шесть раз. Её численность составляет 35 тысяч человек: 30 тысяч активных военнослужащих, 5 тысяч в резерве. На вооружении Грузии стоят 42 вертолёта (11 ударных), 11 боевых, 32 транспортных и 13 учебных самолётов, 220 танков, 265 реактивных гранатомётов, 230 единиц буксируемой артиллерии и 118 установок самоходной артиллерии.

Синергия с российской армией

Абхазия. Фото: MOD Russia/Globallookpress

Абхазия. Фото: MOD Russia/Globallookpress

В пресс-службе Минобороны Абхазии дали понять, что финансирование Россией модернизации её армии не связано с размещением НАТО на грузинской территории и установлением полицейского блокпоста на границе с Южной Осетией. Это не реакция, а плановое мероприятие, вытекающее из договора о союзничестве от 2014 года.

Эксперты уверены, что основная цель оснащения ВС Абхазии современной техникой – унификация с российскими стандартами и синергия с ВС России. Военный эксперт Олег Желтоножко в беседе с МК отметил, что абхазская армия «выполняет роль вспомогательного соединения для армии России», поэтому «поставка им современных средств ПВО, бронетехники и другого вооружения нецелесообразна». Скорее всего, Россия будет помогать в создании новейшей военной инфраструктуры.

Я бы предположил, что они получат, например, транспортную и грузовую технику, мастерские,

– сказал Желтоножко.

Обозреватель ИА Regnum Леонид Нерсисян указал на то, что слабая оснащённость абхазской армии может создавать проблемы при взаимодействии с российскими подразделениями.

Россия не разорится

Сумма военной помощи Абхазии, согласно пресс-службе Минобороны, пока не установлена. Окончательные цифры будут определены после консультации с российской стороной. Помимо поставки новой военной техники, двустороннее соглашение должно унифицировать стандарты управления и предоставить социальные гарантии военным.

Военные эксперты уверены, что расходы на оборону Абхазии не лягут тяжёлым бременем на российский бюджет. Поставки военной техники и оружия пойдут из резервов «ещё советского производства», заметил Желтоножко. Такого же мнения придерживается Нерсисян, указавший на небольшую численность армии Абхазии.

Фото: MOD Russia/Globallookpress

В 2015 году на трёхлетнюю модернизацию абхазских ВС Россия предоставила 5 млрд рублей – около 73 млн долларов. Затраты на армию Южной Осетии оказались в разы выше. В 2008-2018 годах на её поддержание ушло 60 млрд долларов – около 900 млн долларов. Для сравнения, Грузия ежегодно тратит на оборону 380 млн долларов.

Риск пограничных конфликтов

Учитывая сильное отставание от грузинской армии, Южной Осетии и Абхазии необходимо повышать боеспособность. Даже если Грузия не решится пойти на новую авантюру, пограничных инцидентов исключать нельзя. В конце августа советник администрации президента РЮО Сослан Кокоев сообщил Царьграду о риске вторжения на южноосетинскую территорию со стороны Грузии.

Ситуация опасная и внушает мало оптимизма – наши соседи с нечеловеческим упорством продолжают создавать очаги напряжённости у границ с Южной Осетией. Если до этого мы видели провокации с элементами политического шоу, то сейчас, впервые с 2008 года, создан подобный силовой прецедент. Поэтому прямая ответственность за реагирование с южноосетинской стороны на это вторжение на нашу территорию будет лежать на грузинской стороне,

– говорил Кокоев.

Россия – гарант

Модернизация армии Абхазии – лишь вспомогательная задача для обеспечения безопасности частично признанной республики. Потому что основное бремя её защиты лежит на 7-й российской военной базе численностью 4000 человек и обладающей достаточными силами для защиты региона от внешней агрессии. По разным данным, на её вооружении стоят 40 танков Т-90А, 120 БМП и, предположительно, ЗРК С-300. Такую же боевую мощь и численность имеет 4-я гвардейская военная база в Цхинвале. Там же развёрнут дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» и дивизион РСЗО «Смерч». На авиабазе в Сухуме дислоцирован 171-й истребительный авиационный полк в составе перехватчиков Су-27.

Артиллеристы Южного военного округа Абхазии выполнили пуски ракет С-400 «Триумф» на учениях в Астраханской области МО РФ. Фото: MOD Russia/Globallookpress

Модернизация армии нужна, но безопасность и независимость Абхазии и Южной Осетии зависят исключительно от России и её военных баз. Для нас же стабильность в регионе – это залог успешного отражения возможной атаки НАТО со стороны Грузии.