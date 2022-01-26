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Зачем Россия направила новейшие Су-35С в Белоруссию? Детали сообщили в Минобороны

26 января 2022, 08:05  •  46 • Политика
Россия направила в Белоруссию новейшие истребители Су-35С. О деталях и целях перебазирования сообщили в Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, перебазирование современных русских истребителей на аэродромы Белоруссии должно состояться в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.
В Минобороны также рассказали о том, что во время перелёта экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к последующему вылету и отдыха экипажей, передаёт РИА Новости.
По прибытии в Белоруссию экипажи русских истребителей заступят на боевое дежурство в рамках проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Запад о последствиях попыток напасть на Союзное государство. Заявления прозвучали во время визита главы государства в Брестскую область.
Лукашенко указал, что ни в Белоруссии, ни в России никто не хочет войны. Однако Минск и Москва выстраивают свою безопасность таким образом, чтобы в случае чего иметь возможность защититься.

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