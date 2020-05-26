Зачем Россия готовит к экзамену «торпеду возмездия»

Российский уникальный беспилотный подводный аппарат, в реальность которого долго не верили на Западе, конструкторы и испытатели готовят к первым пробным пускам. Они состоятся будущей осенью. Американцы весной 2018 года насмешливо называли его «блефом» и «мультиком «Путина», а сейчас дали ему грозные названия – «Торпеда Судного дня» или «Оружие апокалипсиса» …

Похоже, наконец, поняли - чем для них «Посейдон» пахнет и то, что он - уже почти реальность.

Источники в оборонно-промышленном комплексе сообщают, что практический пуск «Посейдона» будут проводиться с борта атомной подлодки «Белгород» (она же, как и АПЛ «Хабраровск», является первым опытным носителем этих беспилотников и тоже готовится к спуску на воду).

Если испытания пройдут удачно, «Белгород» будут готовить к передаче ВМФ.

Кстати, год назад немецкое издание Stern выразило беспокойство из-за подлодки «Белгород». Отмечалось, что субмарина может взять на борт аппараты «Посейдон», которые издание так же прозвало "торпедами Судного дня". И – цитата: «Новейшие российские подводные беспилотники невероятно мощные и с легкостью могут уничтожить, например, авианосную группу США».

О тактико-технических характеристиках «Посейдонов» в мире идут горячие дискуссии среди спецов по подводному оружию. Хотя реальные данные пока точно неизвестны.

По «неофициальным» же сведениям, подводная беспилотная торпеда способна подбираться к цели со скоростью 90 узлов (примерно 45 км/ч) на глубине больше 1 км, где ее невозможно достать противоторпедным оружием.

Запас хода – более 10 тысяч км.

О мощи ядерной боевой части высказываются разные предположения – от 100 до 450 килотонн.

А «принцип действия» «Посейдона» такой: «Он подкрадывается к берегу противника, на котором расположены его стратегические объекты, – скажем, крупная военно-морская база Нор-Фолк. И ложится на дно в ожидании боевой команды. Наши надводные корабли и подлодки «отползают» подальше от района удара, потому как после взрыва возникнет страшное цунами. На побережье противника обрушится гигантские могучие волны, которые будут смывать все нас воем пути – на многие десятки километров в глубину суши. А если добавить к этому еще и радиоактивное заражение, то можно понять, почему «Посейдон» называют оружием Судного дня. Это, по сути, не оружие нападения, а "торпеда возмездия" на случай если противник ударит по России, допустим, ядерной ракетой. Тогда пусть готовится к тому, что следом его прибрежные города просто смоет с лица земли.