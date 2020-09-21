Зачем Россия дала кредит Белоруссии: Силуанов объяснил, в чём кроется "обоюдный интерес"

Министр финансов России Антон Силуанов назвал цель предоставления Белоруссии кредита в 1,5 миллиарда долларов. По словам главы Минфина, это поддержит как белорусскую, так и российскую экономику.

Силуанов отметил, что Белоруссия никогда не нарушала сроков возврата кредита и является очень хорошим и добросовестным заёмщиком. Кроме того, страна является очень близким торговым и экономический партнёром России.

Обеспечиваются расчёты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес, - объяснил Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 1".

О предоставлении Россией кредита Белоруссии стало известно на этой неделе после переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. При этом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в случае прихода к власти не будет возвращать России эти деньги.