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Зачем Россия дала кредит Белоруссии: Силуанов объяснил, в чём кроется "обоюдный интерес"

21 сентября 2020, 00:20  •  12 • Политика
Силуанов рассказал, зачем Россия даёт кредит Белоруссии. "Обеспечиваются расчёты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес", - объяснил глава Минфина.
Министр финансов России Антон Силуанов назвал цель предоставления Белоруссии кредита в 1,5 миллиарда долларов. По словам главы Минфина, это поддержит как белорусскую, так и российскую экономику.
Силуанов отметил, что Белоруссия никогда не нарушала сроков возврата кредита и является очень хорошим и добросовестным заёмщиком. Кроме того, страна является очень близким торговым и экономический партнёром России.
Обеспечиваются расчёты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес, - объяснил Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 1".
О предоставлении Россией кредита Белоруссии стало известно на этой неделе после переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. При этом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в случае прихода к власти не будет возвращать России эти деньги.

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