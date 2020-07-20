Зачем России свои «Мистрали»

После того, как Франция в 2014 году отказалась продавать России заказанные у нее два вертолетоносца «Мистраль», в Москве задумались - а почему бы не построить такие же корабли самим? Поэтому наш проект на флоте и в народе и стали называть "российскими «мистралями». Хотя официально это - универсальный десантный корабль (УДК) или корабль-вертолетоносец проекта 23.900

Такой десантный корабль предназначен для приёма, перевозки и высадки морского десанта на побережье с привлечением как десантных катеров, так и вертолётов. Способен действовать как в ближней, так и в дальней морской зоне.

Модель универсального десантного корабля-вертолетоносца проекта "Прибо" на Международном военно-техническом форума "Армия-2015"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водоизмещение – 25.000 тонн

Длина – 220 метров

Ширина – 33 метра

Скорость хода – 22 узла (более 40 км/час)

Дальность плавания – 6.000 миль

Автономность плавания – 60 суток

Экипаж – 320 человек

При этом «российский мистраль» вмещает в себя до 1000 морских пехотинцев, до 75 единиц боевой техники, 5-6 десантных катеров в доковой камере и более 20 вертолетов в палубном ангаре.

Вооружение корабля: одна 100 мм артустановка А-190, 3 зенитных ракетных артиллерийских комплекса «Палаш», 2 зенитных ракетных комплекса «Панцирь-МЕ».

Стоимость 1 корабля оценивается в 40 млрд рублей. Для сравнения - французские «мистрали» стоили для нас по 1 миллиарду евро за штуку. То есть, построить вертолетоносец самим - вдвое дешевле. И деньги пойдут не заграничным фирмам, а создадут рабочие места для своих, российских, кораблестроителей.

Путин заложил универсальные десантные корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» на керченском заводе «Залив».

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