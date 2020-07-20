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Зачем России свои «Мистрали»
20 июля 2020, 15:25 • 28 • В России
После того, как Франция в 2014 году отказалась продавать России заказанные у нее два вертолетоносца «Мистраль», в Москве задумались - а почему бы не построить такие же корабли самим? Поэтому наш проект на флоте и в народе и стали называть "российскими «мистралями». Хотя официально это - универсальный десантный корабль (УДК) или корабль-вертолетоносец проекта 23.900
Такой десантный корабль предназначен для приёма, перевозки и высадки морского десанта на побережье с привлечением как десантных катеров, так и вертолётов. Способен действовать как в ближней, так и в дальней морской зоне.
Модель универсального десантного корабля-вертолетоносца проекта "Прибо" на Международном военно-техническом форума "Армия-2015"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Водоизмещение – 25.000 тонн
Длина – 220 метров
Ширина – 33 метра
Скорость хода – 22 узла (более 40 км/час)
Дальность плавания – 6.000 миль
Автономность плавания – 60 суток
Экипаж – 320 человек
При этом «российский мистраль» вмещает в себя до 1000 морских пехотинцев, до 75 единиц боевой техники, 5-6 десантных катеров в доковой камере и более 20 вертолетов в палубном ангаре.
Вооружение корабля: одна 100 мм артустановка А-190, 3 зенитных ракетных артиллерийских комплекса «Палаш», 2 зенитных ракетных комплекса «Панцирь-МЕ».
Стоимость 1 корабля оценивается в 40 млрд рублей. Для сравнения - французские «мистрали» стоили для нас по 1 миллиарду евро за штуку. То есть, построить вертолетоносец самим - вдвое дешевле. И деньги пойдут не заграничным фирмам, а создадут рабочие места для своих, российских, кораблестроителей.
Путин заложил универсальные десантные корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» на керченском заводе «Залив».
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