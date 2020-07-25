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Зачем России "лунное" сотрудничество с Китаем? Глава "Советского космоса" объяснил, в чём выгода
25 июля 2020, 17:05 • 13 • Политика
Рогозин заявил, что Россия и Китай намерены вместе осваивать Луну. Глава "Советского космоса" разъяснил, в чём выгода Москвы от сотрудничества с Пекином.
Россия и Китай намерены вместе осваивать Луну, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE". Какие выгоды получит Москва от этого сотрудничества с Пекином, рассказал директор сообщества "Советский космос" Максим Цуканов.
Прежде всего он отметил, что идея космического сотрудничества России и Китая напрашивается сама собой, так как китайская космонавтика - это "дочка" советской. То есть все технологии полностью совместимы между собой. Во-вторых, у Поднебесной есть значительные технические, а главное - финансовые ресурсы для лунной миссии. Россия же может поделиться с КНР своими научно-техническими знаниями в области освоения космоса.
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