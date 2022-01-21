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Зачем России признавать Донбасс? Киеву не понравится ответ
21 января 2022, 19:35 • 133 • Политика
В Госдуме вынесли на обсуждение вопрос, касающийся признания ДНР и ЛНР. Эксперт объяснил, зачем это нужно и какую от этого выгоду получит Россия.
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагается официально обратиться к президенту России с просьбой признать независимость республик Донбасса. Советник председателя правительства ДНР Ян Гагин объяснил Царьграду, почему речь о признании, а не о присоединении.
Он указал, что существует несколько политических моментов, которые связаны с этим вопросом. Прежде всего нужно понимать, что Донбасс - это не Крым. На полуострове прошёл сначала референдум о выходе из состава Украины, а затем о воссоединении с Россией. Республики Донбасса же пока не признаны, а значит, формально являются частью Украины.
- указал Ян Гагин в беседе с Царьградом.
Эксперт пояснил, что вначале необходимо признание независимости, то есть обособленности этих территорий, их независимости, и самое главное, возможности и права на самоопределение этих территорий. А уже после этого можно будет говорить о воссоединении. В данный момент де-юре они являются украинскими для мирового сообщества, пояснил Ян Гагин.
Что касается выгод для России от признания ДНР и ЛНР, то, во-первых, страна от этого получит надёжных экономических партнёров, которые в своё время кормили целую Украину. А во-вторых, Россия получит достаточно серьёзного военного союзника, который за восемь лет не дал себя победить регулярной армии целой страны.
- подчеркнул Ян Гагин.
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