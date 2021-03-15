Зачем России нападать на Эстонию?

Шведские эксперты в очередной раз смоделировали войну, чтобы продвигать интересы НАТО

Военные эксперты Шведского агентства оборонных исследований (FOI) опубликовали доклад, в котором содержится анализ возможного вооружённого конфликта Североатлантического альянса с Россией. Вывод экспертов неутешителен – по их мнению, у России явное преимущество, а вот у НАТО существуют проблемы. Интересно, какие же?

«У сил НАТО достаточно недостатков, главные из которых – географическая разбросанность военных и техники по всей Европе, а также разный уровень военной подготовки и готовности у армий разных стран. Это означает только одно – у России есть преимущество в случае крупномасштабной войны в непосредственной близости от Швеции»,

– говорится в статье, посвящённой докладу FOI на сайте шведского телеканала SVT.

При этом издание подчёркивает – военные эксперты настаивают на том, что нет необходимости в увеличении сил альянса, просто эти силы должны научиться действовать быстрее и профессиональнее.

Не помогут и дополнительные инвестиции в западную оборону, хотя они, безусловно, нужны, но расходы на армию и так растут год от года, а армия не становится сильнее, считает руководитель проекта Шведского агентства оборонных исследований Кристер Паллин, с которым встретились журналисты телеканала.

«Для того чтобы просто навести порядок в некоторых частях сегодняшних вооружённых сил, потребуется значительная часть имеющихся оборонных ресурсов. Если на оборонную подготовку Запада не хватит времени, у России, в случае нападения её на Прибалтику, будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, особенно на земле. Это преимущество продлится довольно долго, ведь Вашингтону понадобится несколько месяцев для того, чтобы прибыть на помощь с крупными сухопутными силами»,

– рассказал Кристер Паллин в интервью телеканалу.

По его словам, эксперты FOI разработали компьютерную версию нападения России на страны Балтии через Белоруссию, причём это уже вторая попытка компьютерного прогнозирования возможной войны, первый раз компьютерная версия была разработана в 2017 году. Вот только выводы такого прогнозирования одинаковы – все преимущества при любом военном конфликте, вплоть до крупномасштабной войны, у России, констатирует SVT.

Остался только один вопрос – для чего России нападать на Прибалтику? Наверное, только для того, чтобы не лишать работы целую армию военных аналитиков, доклады которых преследуют две цели: продвижение НАТО на восток и укрепление сил США в Европе. Отсюда и выводы о «проблемах НАТО»: чтобы идти к поставленным целям, и нужна мифическая война России, с Эстонией, например.