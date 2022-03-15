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Зачем России добровольцы с Ближнего Востока: Эксперт определил их роль в спецоперации на Украине

15 марта 2022, 02:45  •  193 • Политика
Эксперт объяснил, чем будут заниматься на Украине добровольцы с Ближнего Востока в ходе военной спецоперации. "Поскольку армия выполняет именно военные функции, вопросы по обеспечению освобождённого гражданского населения логично переложить на людей, от которых не требуется особенных навыков", - указал специалист.
Президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совбеза заявил, что Россия готова пустить на Украину всех добровольцев, которые желают помочь специальной военной операции. Эксперт центра изучения современного Афганистана востоковед Никита Мендкович полагает, что на передовую иностранцев не отправят, а задействуют для помощи в тылу.
По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, его ведомство получило более 16 тысяч заявок от добровольцев только из стран Ближнего Востока. Глава государства предложил пойти навстречу зарубежным добровольцам, которые хотят оказать помощь жителям Донбасса.
Никита Мендкович уверен, что добровольцев привлекут к поддержанию порядка, а также к доставке гуманитарной помощи на освобождённые от украинских нацистов территории. По словам эксперта, такая деятельность не требует особенных военных навыков.
Поскольку армия выполняет именно военные функции, вопросы по обеспечению освобождённого гражданского населения логично переложить на людей, от которых не требуется особенных навыков по обращению с военной техникой,
- пояснил Никита Мендкович в разговоре с "Ридусом".
Он добавил, что в мире достаточно стран, жители которых поддерживают действия России на Украине. Речь о Сербии, странах Центральной Азии, Китае, Индии. Даже в США и Франции есть очень крупные пророссийские движения, подчеркнул эксперт. Граждане этих стран вполне могут приехать добровольцами, считает специалист.

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