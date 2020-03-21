Зачем разведке пиар? • 42 • Аналитика

Йоси Мельман

Часть вторая. Часть первая: "Зачем нужна израильская военная цензура?"



Тайного в Моссаде куда больше, чем явного. Да и то, что явно, контролируется самой организацией куда более строго, чем во многих западных странах.







Знакомый ветеран израильских спецслужб как-то сказал мне, что все, что мы о них знаем, – это либо то, что они хотят, чтобы мы знали, либо, если они провалились, то узнаем лишь то, что другая сторона хочет, чтобы мы знали. Моссад – ведомство разведки и специальных задач, считался настолько секретным, что его функции, в отличие от ЦРУ, например, даже не определены законом. Лишь 17 лет назад израильские законодатели все-таки решили определить функции контрразведки Шин Бет (Службы безопасности), или, как их все чаще называют на израильский манер, Шабак, но Моссад пока действует в тайне. Формально есть комиссия, которая должна наблюдать за деятельностью Моссада. Есть и специальный подкомитет по делам разведки в Кнессете. Начальник Моссада прямо подчиняется главе правительства и докладывает кабинету.



Ветеран израильской военной журналистики Йоси Мельман – автор нескольких книг, множества статей и телесериала «Внутри Моссада», говорит, что на деле руководители Моссада, как и других разведывательных ведомств Израиля (Шабака, военной разведки и других), подают правительству рекомендации, которые почти всегда принимаются без особого обсуждения.



– В Моссаде секретами манипулируют, как хотят, – рассказал Мельман Саймону Спрунгину в недельном подкасте газеты «Хаарец». – То у них все секретно, а то вдруг рассекречивают безо всякой видимой причины. Главное, что они полностью контролируют всю информацию.



В последние годы Моссад и его нынешние и бывшие сотрудники активно участвуют в различных медиапроектах, книгах, фильмах, телешоу. Йоси Мельман написал о Моссаде нескольких книг, сделал популярный документальный сериал «Внутри Моссада». Его ретранслируют по израильскому ТВ, и он уже появился на «Нетфликсе» с английскими субтитрами. Зачем это? Для пиара, или же в Моссаде наступили времена открытости?



– Частично это пиар, – говорит Мельман. – Если им надо, то секреты перестают быть секретами и они находят пути опубликовать их. Официально бывшим сотрудникам Моссада (не говоря уже о действующих) не разрешается беседовать с прессой или что-то публиковать без разрешения начальства. Это правило почему-то не распространяется на начальников организации, которые дают интервью, где хотят, и никого не спрашивают. Для остальных это эффективное средство контроля. Иногда разрешают говорить ради пиара самой организации. Иногда ради того, чтобы помочь родному человеку рекламировать свои книги. Но иногда они запрещают публикации.



Вся абсурдность израильской бюрократии в том, что здесь, как и в военной цензуре (о которой в первой части ссылка), правая рука не знает, что делает левая. У меня были случаи, когда цензура официально разрешила публиковать, а Моссад – не разрешил. Либо требовали выбросить детали, без которых вся публикация теряла смысл. Речь идет о делах давно минувших дней. И в то же время они разрешали публиковать совсем недавние истории, которые случились только недавно.



Журналисты со связями сталкиваются с такими капризами постоянно и не только в Моссаде. Совсем недавно начальник израильской военной разведки генерал-майор Тамир Хайман и начальник генштаба генерал Кохави вдруг санкционировали информацию о провале израильского спецназа в Хан Юнесе в прошлом году. Отряд спецназовцев был обнаружен, и командир в чине подполковника погиб в бою. Только недавно все было окутано плотной завесой секретности, и вдруг популярная передача «Увда» («факт», ивр.) получила добро на очень детальное расследование. Йоси Мельман написал критический материал, где критиковал подобные сюрпризы. Он резонно спрашивал, зачем это делается? Чтобы ублажить влиятельную телепередачу? Его источники в разведывательном сообществе тоже пожимали плечами и не видели никакого разумного объяснения.



Пока разведслужбы все больше погружаются в шоу-бизнес современных СМИ, под их носом в Израиле происходит массивная инфильтрация Китая.





Новый порт в Хайфе, построенный китайцами



Это очень интересная и даже пугающая тема – из-за постоянной неразберихи в израильской политике и бюрократического балагана (это слово из русского пришло в иврит. – М. Д.).

Израильское министерство транспорта и другие правительственные ведомства прилагали титанические усилия, чтобы привлечь китайские инвестиции в Израиль. За последнее десятилетие китайцы построили в Израиле огромную экономическую империю, и это не только транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, энергетика. Внутри всего этого действует разведка. В Израиле активно действует китайская агентура, ведется информационная война. Американцы уже несколько раз выражали беспокойство размахом китайской разведывательной активности в Израиле.



– Я приведу всего лишь один пример нашего бюрократического идиотизма, – говорит Мельман. – Руководитель Центра стратегических исследований Университета Хайфы, доктор Шауль Хорев бьет тревогу по поводу того, что китайцы построили и контролируют подводные доки, в которых базируется израильский флот, в том числе подводные лодки, способные (по сообщениям зарубежной прессы) нести ядерные боеголовки. Всем, кто готов слушать, Хорев жалуется – почему мы разрешили китайцам их построить?







Мой вопрос Хореву: «А где ты был?» Всего несколько лет назад вице-адмирал Хорев командовал израильскими военно-морскими силами и строил эти подлодки. А затем он же возглавлял правительственную Комиссию по атомной энергии (чрезвычайно влиятельный орган, занимающийся всеми вопросами ядерной энергетики в Израиле, включая защиту ядерных секретов).



Он мне говорит, что мы не знали. Он не знал (?!). Получается, правая рука не знает, что делает левая. Одно министерство поощряло китайское строительство в Хайфском заливе, а другое либо не знало, либо им было все равно. А теперь Хорев требует остановить строительство.

Просто так остановить строительство теперь не получится. Израиль передал китайцам под ключ концессию на 25 лет, и в течение четверти века они смогут контролировать все движения израильского военного флота. И таких примеров много.



Надо сказать, никто не был против китайского проекта. Контрразведка Шин Бет добивалась ограничения иностранных инвестиций. Много лет они лоббируют закон, который, естественно, не называет китайцев. Законопроект предусматривает контроль за всеми иностранными инвестициями, имеющими отношение к обороне, но все понимают, что речь идет о Китае и России. Законопроект постоянно наталкивается на сопротивление главы правительства Израиля Нетанияху и его экономических министров, заинтересованных в показателях экономического роста, влияющих на популярность. Однако информированный источник в Израиле сказал мне, что китайцы тоже имеют свое лобби. Не исключено также, что политики и старшие чиновники имеют личные экономические интересы в этих проектах. Сейчас в Израиле пытаются создать комиссию, которая будет контролировать эти дела, но, похоже, уже поздно.



– Троянский конь уже в городе, – резюмирует Йоси Мельман. Тайного в Моссаде куда больше, чем явного. Да и то, что явно, контролируется самой организацией куда более строго, чем во многих западных странах.Знакомый ветеран израильских спецслужб как-то сказал мне, что все, что мы о них знаем, – это либо то, что они хотят, чтобы мы знали, либо, если они провалились, то узнаем лишь то, что другая сторона хочет, чтобы мы знали. Моссад – ведомство разведки и специальных задач, считался настолько секретным, что его функции, в отличие от ЦРУ, например, даже не определены законом. Лишь 17 лет назад израильские законодатели все-таки решили определить функции контрразведки Шин Бет (Службы безопасности), или, как их все чаще называют на израильский манер, Шабак, но Моссад пока действует в тайне. Формально есть комиссия, которая должна наблюдать за деятельностью Моссада. Есть и специальный подкомитет по делам разведки в Кнессете. Начальник Моссада прямо подчиняется главе правительства и докладывает кабинету.Ветеран израильской военной журналистики Йоси Мельман – автор нескольких книг, множества статей и телесериала «Внутри Моссада», говорит, что на деле руководители Моссада, как и других разведывательных ведомств Израиля (Шабака, военной разведки и других), подают правительству рекомендации, которые почти всегда принимаются без особого обсуждения.– В Моссаде секретами манипулируют, как хотят, – рассказал Мельман Саймону Спрунгину в недельном подкасте газеты «Хаарец». – То у них все секретно, а то вдруг рассекречивают безо всякой видимой причины. Главное, что они полностью контролируют всю информацию.В последние годы Моссад и его нынешние и бывшие сотрудники активно участвуют в различных медиапроектах, книгах, фильмах, телешоу. Йоси Мельман написал о Моссаде нескольких книг, сделал популярный документальный сериал «Внутри Моссада». Его ретранслируют по израильскому ТВ, и он уже появился на «Нетфликсе» с английскими субтитрами. Зачем это? Для пиара, или же в Моссаде наступили времена открытости?– Частично это пиар, – говорит Мельман. – Если им надо, то секреты перестают быть секретами и они находят пути опубликовать их. Официально бывшим сотрудникам Моссада (не говоря уже о действующих) не разрешается беседовать с прессой или что-то публиковать без разрешения начальства. Это правило почему-то не распространяется на начальников организации, которые дают интервью, где хотят, и никого не спрашивают. Для остальных это эффективное средство контроля. Иногда разрешают говорить ради пиара самой организации. Иногда ради того, чтобы помочь родному человеку рекламировать свои книги. Но иногда они запрещают публикации.Журналисты со связями сталкиваются с такими капризами постоянно и не только в Моссаде. Совсем недавно начальник израильской военной разведки генерал-майор Тамир Хайман и начальник генштаба генерал Кохави вдруг санкционировали информацию о провале израильского спецназа в Хан Юнесе в прошлом году. Отряд спецназовцев был обнаружен, и командир в чине подполковника погиб в бою. Только недавно все было окутано плотной завесой секретности, и вдруг популярная передача «Увда» («факт»,) получила добро на очень детальное расследование. Йоси Мельман написал критический материал, где критиковал подобные сюрпризы. Он резонно спрашивал, зачем это делается? Чтобы ублажить влиятельную телепередачу? Его источники в разведывательном сообществе тоже пожимали плечами и не видели никакого разумного объяснения.Израильское министерство транспорта и другие правительственные ведомства прилагали титанические усилия, чтобы привлечь китайские инвестиции в Израиль. За последнее десятилетие китайцы построили в Израиле огромную экономическую империю, и это не только транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, энергетика. Внутри всего этого действует разведка. В Израиле активно действует китайская агентура, ведется информационная война. Американцы уже несколько раз выражали беспокойство размахом китайской разведывательной активности в Израиле.– Я приведу всего лишь один пример нашего бюрократического идиотизма, – говорит Мельман. – Руководитель Центра стратегических исследований Университета Хайфы, доктор Шауль Хорев бьет тревогу по поводу того, что китайцы построили и контролируют подводные доки, в которых базируется израильский флот, в том числе подводные лодки, способные (по сообщениям зарубежной прессы) нести ядерные боеголовки. Всем, кто готов слушать, Хорев жалуется – почему мы разрешили китайцам их построить?Мой вопрос Хореву: «А где ты был?» Всего несколько лет назад вице-адмирал Хорев командовал израильскими военно-морскими силами и строил эти подлодки. А затем он же возглавлял правительственную Комиссию по атомной энергии (чрезвычайно влиятельный орган, занимающийся всеми вопросами ядерной энергетики в Израиле, включая защиту ядерных секретов).Просто так остановить строительство теперь не получится. Израиль передал китайцам под ключ концессию на 25 лет, и в течение четверти века они смогут контролировать все движения израильского военного флота. И таких примеров много.Надо сказать, никто не был против китайского проекта. Контрразведка Шин Бет добивалась ограничения иностранных инвестиций. Много лет они лоббируют закон, который, естественно, не называет китайцев. Законопроект предусматривает контроль за всеми иностранными инвестициями, имеющими отношение к обороне, но все понимают, что речь идет о Китае и России. Законопроект постоянно наталкивается на сопротивление главы правительства Израиля Нетанияху и его экономических министров, заинтересованных в показателях экономического роста, влияющих на популярность. Однако информированный источник в Израиле сказал мне, что китайцы тоже имеют свое лобби. Не исключено также, что политики и старшие чиновники имеют личные экономические интересы в этих проектах. Сейчас в Израиле пытаются создать комиссию, которая будет контролировать эти дела, но, похоже, уже поздно.– Троянский конь уже в городе, – резюмирует Йоси Мельман. Михаэль Дорфман Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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