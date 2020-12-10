Зачем расисты решили разрушить Государственный департамент США • 229 • Аналитика © AFP 2020 / Getty Images/Gabriella Demczuk Беда пришла откуда не ждали: пока американские глобалисты строят планы по возвращению Вашингтона к роли мирового лидера, администрацию Байдена решили привести в нерабочее состояние. Нет, не Дональд Трамп — удар наносят свои же демократы. Они хотят прислать в Госдеп настоящих комиссаров. Нет, не красных — это цвет не только большевиков, но и республиканцев, — а всех цветов начиная с черного. Обещание Джо Байдена сформировать самый разнообразный (в расовом и гендерном смысле) кабинет министров в истории США — это лишь вершина айсберга: борьба идет уже далеко не только за высшие должности. То, что министром обороны США впервые станет чернокожий — генерал Ллойд Остин, — не имеет особого значения, кроме пропагандистского. Куда важнее то, что предлагают сделать с Государственным департаментом, то есть инструментом американской внешней политики и главным лицом США на мировой арене. Это лицо сейчас неправильное — его нужно менять. "Американские дипломаты должны выглядеть по-американски" — так называется статья, опубликованная на днях в Foreign Policy. Там сразу же ставится диагноз: "Шаблонное представление о том, что Госдепартамент США в подавляющем большинстве "белый, мужской и йельский" (выпускники Йельского университета), существует как у демократических, так и у республиканских администраций. В то время как США и их федеральное правительство становятся все более разнообразными, Госдепартамент отстает от времени. В период с 2002 по 2018 год доля расовых и этнических меньшинств в кадровом составе Госдепартамента увеличилась на жалких четыре процента, что намного ниже общенационального показателя. А доля чернокожих сотрудников даже уменьшилась..." И предлагаются конкретные меры по лечению болезни: "Чтобы восстановить деморализованную и ослабленную за годы правления администрации Трампа дипломатическую службу и утвердить за рубежом американское лидерство и ценности, <...> необходимо будет в приоритетном порядке обеспечить расово-этническое многообразие, особенно внутри Госдепартамента и дипломатической службы <...>. Если усилить разнообразие на среднем дипломатическом уровне, это поможет расширить кадровый резерв. Тогда на высокие посты за рубежом можно будет назначать представителей самых разных групп <...>. И тогда люди, которые представляют Америку за рубежом, особенно в Африке, Азии и Латинской Америке, станут наконец больше походить на ту нацию, какой мы являемся". Если вы думаете, что это просто мечты журналиста или аналитика, близкого к левому крылу Демпартии и воодушевленного успехом движения "Черные жизни важны" и победой над Трампом, то вы глубоко ошибаетесь. Это практически указания к действию, потому что текст подписан конгрессменом Карен Басс, одной из ключевых фигур в Демократической партии. Шестидесятисемилетняя Басс не просто рядовой конгрессмен от одного из округов Лос-Анджелеса (и бывший спикер калифорнийского парламента), но и глава подкомитета по Африке, глобальному здравоохранению, глобальным правам человека и международным организациям в комитете по международным делам палаты представителей США. То есть имеет прямое отношение и к работе Госдепа, который предлагает перетряхнуть. Но самое важное то, что Басс — председатель "черной фракции" в конгрессе. То есть объединения всех чернокожих демократов в американском парламенте (а это более 50 конгрессменов и два сенатора). Именно поэтому Басс рассматривали сначала как кандидата в вице-президенты, а потом ее фамилия фигурировала в шорт-листе претендентов на два министерских кресла в администрации Байдена (здравоохранения или жилищного строительства). Членом кабинета Басс так и не стала, но у нее и в конгрессе будет большое влияние. Пару лет назад ее уже выдвигали на пост спикера, так что некоторые шансы сменить Нэнси Пелоси (тоже представитель Калифорнии) на третьем по значению посту в США у нее остаются. Но уже и сейчас она может серьезнейшим образом влиять на работу американской власти, потому что текст в Foreign Policy — это лишь презентация подготовленного ей законопроекта "Представляй Америку за рубежом", который, как она надеется, будет принят палатой представителей уже до конца года. С его целями все понятно: в Госдепе очень много белых мужчин, поэтому нужно сделать так, чтобы США в странах третьего мира представляли персоны небелых рас, так им будет проще налаживать контакты с местными и вселять в них уверенность в том, что Америка — это их друг и страна равных возможностей. Тут все предельно понятно, но как же достичь этой благородной цели? Ведь дипломаты, как и военные и разведчики, — это довольно замкнутые корпорации, часто потомственные — где же взять новые, небелые кадры? Тем более что Басс обещает "расширить многообразие" в Госдепе за считанные годы, а не десятилетия? Все гениальное просто — точнее старо как мир. "Дать возможность людям попадать на работу в Госдепартамент и на дипломатическую службу в середине карьеры, дабы не начинать там все с нуля. Вместо того чтобы назначать таких людей на низшие должности, из-за чего они много теряют в зарплате и уровне ответственности, законопроект предусматривает создание программы по приему на работу квалифицированных профессионалов из недостаточно представленных групп. Так они смогут с самого первого дня в полной мере использовать свои знания и опыт". Ну да, это комиссары, откомандированные в МИД, только отобранные не по идеологическим принципам, как это было, например, в первом большевистском правительстве, а по расовым. Нет, конечно, Басс совсем не это имеет в виду, наверняка подразумевается, что будут привлекаться умные и высококвалифицированные специалисты из университетов, мозговых центров и различных НКО. Ну и что, что они должны будут быть непременно небелыми — вы думаете, нет чернокожих специалистов по Нигерии? Конечно, есть — вот мы и привлечем на работу в Госдепе, чтобы улучшить имидж Америки за рубежом. Кто сказал, что это расизм? Нет, это положительная дискриминация цветного населения, которому белые и так должны за триста лет эксплуатации. Ну и главное — выгода для американской внешней политики. Увидят угандийцы и сальвадорцы, лаосцы и ливийцы представителей своих народов и рас среди американских дипломатов — и сразу же проникнутся пониманием высокой миссии мирового лидерства США. А уж если в Китае сформировать американское посольство из китайцев — так Поднебесная и вовсе признает свою пятитысячелетнюю отсталость на фоне 250-летнего американского плавильного котла. "Когда дипломаты реально отражают разнообразие американского населения и больше похожи на местных жителей, чем на состав актеров из какого-нибудь сериала 1950-х годов типа "Предоставьте это Биверу", у них появляется возможность объяснить, что в США человек может представлять собственную страну за рубежом независимо от своего цвета кожи, религии, убеждений и даже национального происхождения. Как написала ветеран дипломатической службы Узра Зея, "реакция молодого сирийца стала отражением обычного результата таких встреч: "Что мне нравится в Америке, так это то, что вы работаете американским дипломатом". Басс неслучайно цитирует Узру Зея — эта сотрудница Госдепа индийского происхождения, дослужившаяся при Обаме до исполняющего обязанности помощника госсекретаря по демократии и правам человека, в 2018 году уволилась с госслужбы, обвинив администрацию Трампа в расизме, сексизме и "исключении меньшинств из высших руководящих должностей в Государственном департаменте и посольствах за рубежом". Донбасс предложил в ООН свой "план Б" – новый референдум Это ее карьере радовались сирийцы уже во время гражданской войны, а уж как бы они были довольны, если бы чернокожий лауреат Нобелевской премии мира нанес массированный ракетно-бомбовый удар по Сирии, и передать невозможно. Главное ведь, что бьют свои, такие же "небелые"... Есть в США такой дипломат, Залмай Халилзад — выходец из Афганистана, перебравшийся в США уже после окончания института. Он был даже членом американского правительства — в качестве постпреда при ООН при Буше-младшем. Но основная его специализация — Афганистан. Он преподавал в американских университетах, работал в мозговых центрах, Госдепе и Белом доме, был послом на своей родине. А в этом году в качестве спецпредставителя президента подписал от имени США договор с такими же, как он, пуштунами. Только не американскими гражданами, а талибами, ради свержения которых американцы вторглись в Афганистан в 2001-м, — договор, по которому США должны к концу весны покинуть эту горную страну, не принеся ей ничего, кроме десятков тысяч погибших афганцев. Кому полезны такие, как Халилзад, специалисты — США, Афганистану? И это притом, что Халилзад (в отличие от тех, кого наберут в Госдеп после принятия закона, продвигаемого Карен Басс) реально разбирается в проблемах Афганистана, но он служит силе, которая ослеплена идеей своей избранности, превосходства и права вершить судьбами мира. Эта сила не имеет никакого отношения ни к белым, ни к черным — более того, сейчас в тех же США черных используют для ее укрепления, как это происходит и с движением "Черные жизни важны", и с продвижением идей "демократии" и "гендерного многообразия" в мире. Дело не в том, какого цвета будет кожа у американских дипломатов, а в том, кому они будут служить и какую политику продвигать. Хотя, конечно, важны и профессиональные качества дипломатов — тут у Штатов на отдельных направлениях есть большие проблемы. Которые, впрочем, покажутся детскими после того, как на видные посты в Госдепе начнут приходить в качестве комиссаров профессорки гендерных проблем из калифорнийских университетов, пройдя "в ускоренном порядке обучение, чтобы усвоить свои обязанности и получить практические знания, абсолютно необходимые для достижения успеха в Госдепартаменте и на дипломатической службе". Так пишет Басс, успокаивая "некоторых блюстителей традиций из Госдепартамента", которые могут "посчитать такой подход ошибочным, предпочитая набирать дипломатов с начального уровня и сохранять существующие кадры", — нет, говорит она, "мы не исключаем и такой традиционный подход". Не исключают, и на том спасибо — хотя, может быть, это просто хитрая революционная уловка, попытка усыпить бдительность консервативных белых традиционалистов? Если так, то мы можем только пожелать успехов товарищу Карен Басс в ее борьбе. Ведь это же только русским агентам выгодно унижать и ослаблять Америку? Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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