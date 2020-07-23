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Зачем Рамзану Кадырову присвоили звание генерал-майора

23 июля 2020, 19:30  •  172 • В России

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено воинское звание генерал-майора. Указ об этом 22 июля, как и полагается, подписал президент.

Кадыров опубликовал фото Указа в соцсетях и написал:

"Вчера я имел честь принять поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора лично от Президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке "смирно". Во время телефонного разговора Президент сам зачитал Указ... Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит".

Кадыров поделился снимком указа в соцсетях.

Очевидно, что разговор был непростым. А иначе зачем Кадырову в том же тексте вспоминать еще и свою фотографию с двумя пулеметами, которую он двумя днями раньше адресовал госсекретарю США Майку Помпео (включившему главу Чечни в санкционный список):

- На ранее опубликованной мной фотографии с двумя пулеметами многие задавались вопросом о законности его хранения. Отвечаю: это оружие Росгвардии, хранится согласно всем требованиям инструкции. Я сам военный человек и поэтому периодически проверяю, как личный состав следит за содержанием оружия. Фотография запечатлена именно в момент одной из таких проверок. Так что не переживайте и не волнуйтесь. Оружие законное.

"Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!"

А в самом конце Кадыров поблагодарил «дорогого брата» командующего Росгвардией Виктора Золотова за решение о переводе главы Чечни из МВД в Росгвардию.

Здесь-то и кроется разгадка - зачем Кадырову надо было присваивать звание генерал-майора, если он … и до этого был так же генерал-майором. Просто раньше у главы Чечни это звание было с приставкой «полиции». А теперь звание «воинское».

- Фактически, с присвоением звания генерал-майор Росгвардии Кадыров стал военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в том числе за территорией страны. Это абсолютно логичный перевод Кадырова из МВД в Росгвардию. Он, как глава республики, сделал существенный вклад в уничтожении очагов терроризма не только на Северном Кавказе, но и за его пределами, например в Сирии, - заявили "КП" в Росгвардии.

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