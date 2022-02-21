Зачем Путин созывает Совбез? Журналисты разъяснили по-простому: "Решения уровня "экселенц"

Зачем президент России Владимир Путин созывает сегодня расширенное заседание Совета безопасности нашей страны? Журналисты разъяснили по-простому: "Решения уровня "экселенц".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что сегодня, в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин проведёт заседание Совета безопасности нашей страны.

"Это большой Совет безопасности", - уточнил Песков.

В Кремле подтвердили, что глава государства выступит с большим заявлением.

Пока все гадают, о чём же будет заявление, журналисты высказали своё смелое мнение.

Спецкор "Комсомольской правды", журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов напомнил о том, что Совет безопасности - "это не совещательный орган".

"Это структура, которая готовит решения президента "по вопросам обеспечения защищённости жизненно важных интересов государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики по обеспечению национальной безопасности", - написал он в своём Telegram-канале.

Журналист также считает, что позицию России в отношении ситуации в Донбассе Владимир Путин мог при желании изложить и на запланированном совещании с членами правительства.

"Созыв Совета безопасности, тем более в расширенном составе, нужен для чего-то более весомого", - думает Смирнов.

Также о ситуации высказался спецкор "Комсомольской правды", военный корреспондент Дмитрий Стешин. Он обратил внимание на то, что "Совбез у нас принимает внешнеполитические решения уровня "экселенц". Среди возможных таких решений Стешин перечислил: "Применение войск за государственными границами РФ, принятие новых территорий в состав РФ".

"А потом можно и с Байденом поговорить за Украину. Отчего бы и не поговорить?" - отметил он.