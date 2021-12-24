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Зачем Путин напомнил про обман НАТО: Политолог объяснил послание Брюсселю и Вашингтону

24 декабря 2021, 01:50  •  114 • Политика
Путин заявил об обмане со стороны НАТО в вопросе нерасширения альянса на восток. "Я думаю, для того, чтобы услышали самые "глухие" из тех, кто заседает в Брюсселе, чтобы услышали и в Вашингтоне", - считает политолог Игорь Шатров.
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции напомнил об обмане со стороны НАТО касательно нерасширения военного блока на восток. Зачем глава государства поднял эту тему - объяснил политолог и руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Он отметил, что тема обмана президента СССР Михаила Горбачёва странами НАТО поднималась главой России уже не раз. Да, обещание не расширять военный блок на восток давалось в устной, а не письменной форме, однако факт остаётся фактом - оно нарушено.
Поэтому сейчас Россия уже прямо заявляет, что так больше продолжаться не может. Больше никакого расширения НАТО на восток. Речь о вступлении в военный блок таких стран, как Украина, Молдавия и Грузия.
Я думаю, для того, чтобы услышали самые "глухие" из тех, кто заседает в Брюсселе, чтобы услышали и в Вашингтоне, Владимир Путин ещё раз напомнил о том факте, как мы были нагло обмануты западным сообществом,
- сказал Игорь Шатров в эфире радио Sputnik.
Он добавил, что Путин ясно дал понять: больше такого Россия допускать не будет. Москва требует чётких письменных подтверждений любых гарантий, которые будет давать Запад.

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