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Зачем Путин это сказал? Будет "тотальный скулёж". Баранец о реакции Запада
03 июня 2020, 12:55 • 348 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец рассказал о реакции Запада на ядерную доктрину президента России. Чтобы понять, зачем Путин сказал то, что сказал, его нужно читать между строк. Полковник заявил, что в США начнётся "тотальный скулёж", и объяснил почему.
"Путина надо читать между строк. Я, как военный человек, сразу понял, в чём дело. Путин просто не стал стращать мир", - считает Виктор Баранец.
Он уверен, что Россия будет отражать агрессию при помощи "обычных вооружений", но в крайнем случае сохранить территориальную целостность и суверенитет ей поможет ядерное оружие. Ядерная доктрина Путина является итогом анализа многих явлений и действий со стороны США.
В 1972 году был заключён Договор о противоракетной обороне. США из него вышли. Точно так же, как вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, Договора по открытому небу.
"Договор о запрещении ядерных испытаний, который вот-вот должен был родиться, американцы его к черту выбросили на помойку", - отметил военный обозреватель.
Сложная ситуация сложилась из с Договором о сокращении наступательных вооружений. Американцы стали мутить воду и потребовали от Москвы договариваться с Китаем. Тогда Вашингтон решил зайти с другой стороны.
По словам военного обозревателя, ядерная доктрина Путина и есть реакция на всю сумму этих факторов, которые нацелены на разрушение мировой безопасности и её главной составляющей – ядерного элемента.
"Своим месседжем Путин сказал: мы всё видим, мы не позволим вам играть по своим правилам, а будем играть по своим", - подчеркнул полковник.
Виктор Баранец убеждён: сейчас США начнут говорить, что Владимир Путин запугивает мир и размахивает своей ядерной дубиной.
"Будет тотальный скулёж со стороны Соединённых Штатов Америки, что Путин стращает мир. Будут доказывать, что Россия - главная угроза всему миру - и тем более ядерная Россия", - заключил Баранец.
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