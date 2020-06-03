Зачем Путин это сказал? Будет "тотальный скулёж". Баранец о реакции Запада

"Путина надо читать между строк. Я, как военный человек, сразу понял, в чём дело. Путин просто не стал стращать мир", - считает Виктор Баранец.

Он уверен, что Россия будет отражать агрессию при помощи "обычных вооружений", но в крайнем случае сохранить территориальную целостность и суверенитет ей поможет ядерное оружие. Ядерная доктрина Путина является итогом анализа многих явлений и действий со стороны США.

В 1972 году был заключён Договор о противоракетной обороне. США из него вышли. Точно так же, как вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, Договора по открытому небу.

"Договор о запрещении ядерных испытаний, который вот-вот должен был родиться, американцы его к черту выбросили на помойку", - отметил военный обозреватель.

Сложная ситуация сложилась из с Договором о сокращении наступательных вооружений. Американцы стали мутить воду и потребовали от Москвы договариваться с Китаем. Тогда Вашингтон решил зайти с другой стороны.

А пусть Путин включит в договор о стратегических наступательных вооружениях весь тот выводок гипероружия, супероружия, которое, вы помните, он демонстрировал. То есть они своими предусловиями пытаются подорвать наш ракетно-ядерный щит, а самое главное - избежать паритета и выгадать что-то в свою пользу, - пояснил Баранец в беседе с Царьградом.

По словам военного обозревателя, ядерная доктрина Путина и есть реакция на всю сумму этих факторов, которые нацелены на разрушение мировой безопасности и её главной составляющей – ядерного элемента.

"Своим месседжем Путин сказал: мы всё видим, мы не позволим вам играть по своим правилам, а будем играть по своим", - подчеркнул полковник.

Виктор Баранец убеждён: сейчас США начнут говорить, что Владимир Путин запугивает мир и размахивает своей ядерной дубиной.

"Будет тотальный скулёж со стороны Соединённых Штатов Америки, что Путин стращает мир. Будут доказывать, что Россия - главная угроза всему миру - и тем более ядерная Россия", - заключил Баранец.