Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Ба...
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Н...
Всё не так поняли? Оскорбившему Путина Байдену придумали оправдание
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - пол...
Главная / Политика

Зачем Псаки надела "рассаду для помидоров": Пресс-секретарь Белого дома удивила внешним видом

20 марта 2021, 23:35  •  49 • Политика
Джен Псаки пришла на брифинг в Белом доме с брошью в виде живой зелени. Странный выбор украшения вызвал вопросы у пользователей соцсетей.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки появилась на брифинге с брошкой в виде живого куста какого-то растения. Необычное украшение вызвало неподдельный интерес у пользователей соцсетей.
Некоторые провели параллель между зеленью на брошке Джен Псаки и недавними язвительными комментариями телеканала Fox News в адрес президента США Джо Байдена. В эфире канала намекнули, что по сравнению с главой России Владимиром Путиным американский лидер выглядит как "комнатное растение".
Видимо, поэтому Псаки вышла на брифинг в брошке с помидорной рассадой...
- рассуждает в Twitter пользователь @tamozhnyadbr.
Это не рассада, это микрозелень. Горох. Символизирует состояние интеллекта Псаки - микробобы,
- пишет в ответ @sehnsucht2016.
Судя по бреду, они там все овощи,
- добавляет Богучарец @H1v7116fFOwbsTT.
Напомним, Джен Псаки получила известность, ещё будучи пресс-секретарём Госдепа США при президенте Бараке Обаме. Видеоролики со всеми глупостями, что были сказаны ей во время брифингов, до сих пор можно найти в Сети. За минувшие с тех событий годы Псаки, как оказалось, нисколько не изменилась и всё так же по большей части не понимает, о чём она вообще говорит. Это подтверждают видеозаписи с брифингов, на которых она пытается отвечать на вопросы журналистов.
"Путин поднялся с самых низов разведки и, скорее всего, невероятно умён и безжалостен, Байден против него - комнатное растение" (Fox News, США).

Видимо, поэтому Псаки вышла на брифинг в брошке с помидорной рассадой... pic.twitter.com/2HTHDOLU2P
— ТаможнядаётДобро (@tamozhnyadbr) March 18, 2021
На самом деле на брошке Псаки - ростки клевера. Фото сделано во время празднования в США Дня святого Патрика. Символом праздника является четырёхлистный клевер.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
20 марта 2021, 08:00
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
20 марта 2021, 04:20
"Владимир, ничего личного". И снова храп": У Байдена нашли тяжкий недуг
20 марта 2021, 11:40
Сам ходил: Старый политический анекдот стал хитом после падения Байдена
20 марта 2021, 06:10
Раскрыто, куда спешил при падении Байден: Белый дом "расследовал" причины
20 марта 2021, 14:25
"Я серьезно недооценивал русских" – с Максимом Шугалеем связался его похититель
20 марта 2021, 00:40
Байден открыто поддержал хамство главы Госдепа: "Я очень горжусь госсекретарём США"
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 марта 2021, 08:00
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
20 марта 2021, 04:20
"Владимир, ничего личного". И снова храп": У Байдена нашли тяжкий неду...
20 марта 2021, 07:05
Слова Байдена о Путине могут обернуться войной для Украины, — Аваков
20 марта 2021, 11:40
Сам ходил: Старый политический анекдот стал хитом после падения Байдена
20 марта 2021, 06:10
Раскрыто, куда спешил при падении Байден: Белый дом "расследовал" причины
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 марта 2021, 07:00
Судьба Югославии: Какое будущее уготовил Зеленский для Украины
18 марта 2021, 02:50
Всё не так поняли? Оскорбившему Путина Байдену придумали оправдание
19 марта 2021, 03:35
"Я этого не стесняюсь": Поклонская определилась с будущей карьерой и попросилась в Киев
19 марта 2021, 01:45
Вопрос о Путине заставил Байдена сбежать от журналистов - видео
14 марта 2021, 08:05
Черная метка, которую получил Ахметов
18 марта 2021, 01:00
"Всё сказано предельно ясно": Захарова прояснила ситуацию с отзывом посла из США
17 марта 2021, 02:05
Что стоит за дерзостью Зеленского: Эксперт раскрыл, почему президент Украины заговорил о Крыме
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.