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Зачем Псаки надела "рассаду для помидоров": Пресс-секретарь Белого дома удивила внешним видом
20 марта 2021, 23:35 • 49 • Политика
Джен Псаки пришла на брифинг в Белом доме с брошью в виде живой зелени. Странный выбор украшения вызвал вопросы у пользователей соцсетей.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки появилась на брифинге с брошкой в виде живого куста какого-то растения. Необычное украшение вызвало неподдельный интерес у пользователей соцсетей.
Некоторые провели параллель между зеленью на брошке Джен Псаки и недавними язвительными комментариями телеканала Fox News в адрес президента США Джо Байдена. В эфире канала намекнули, что по сравнению с главой России Владимиром Путиным американский лидер выглядит как "комнатное растение".
- рассуждает в Twitter пользователь @tamozhnyadbr.
- пишет в ответ @sehnsucht2016.
- добавляет Богучарец @H1v7116fFOwbsTT.
Напомним, Джен Псаки получила известность, ещё будучи пресс-секретарём Госдепа США при президенте Бараке Обаме. Видеоролики со всеми глупостями, что были сказаны ей во время брифингов, до сих пор можно найти в Сети. За минувшие с тех событий годы Псаки, как оказалось, нисколько не изменилась и всё так же по большей части не понимает, о чём она вообще говорит. Это подтверждают видеозаписи с брифингов, на которых она пытается отвечать на вопросы журналистов.
На самом деле на брошке Псаки - ростки клевера. Фото сделано во время празднования в США Дня святого Патрика. Символом праздника является четырёхлистный клевер.
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