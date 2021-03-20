Зачем Псаки надела "рассаду для помидоров": Пресс-секретарь Белого дома удивила внешним видом

Джен Псаки пришла на брифинг в Белом доме с брошью в виде живой зелени. Странный выбор украшения вызвал вопросы у пользователей соцсетей.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки появилась на брифинге с брошкой в виде живого куста какого-то растения. Необычное украшение вызвало неподдельный интерес у пользователей соцсетей.

Некоторые провели параллель между зеленью на брошке Джен Псаки и недавними язвительными комментариями телеканала Fox News в адрес президента США Джо Байдена. В эфире канала намекнули, что по сравнению с главой России Владимиром Путиным американский лидер выглядит как "комнатное растение".

Видимо, поэтому Псаки вышла на брифинг в брошке с помидорной рассадой...

- рассуждает в Twitter пользователь @tamozhnyadbr.

Это не рассада, это микрозелень. Горох. Символизирует состояние интеллекта Псаки - микробобы,

- пишет в ответ @sehnsucht2016.

Судя по бреду, они там все овощи,

- добавляет Богучарец @H1v7116fFOwbsTT.

Напомним, Джен Псаки получила известность, ещё будучи пресс-секретарём Госдепа США при президенте Бараке Обаме. Видеоролики со всеми глупостями, что были сказаны ей во время брифингов, до сих пор можно найти в Сети. За минувшие с тех событий годы Псаки, как оказалось, нисколько не изменилась и всё так же по большей части не понимает, о чём она вообще говорит. Это подтверждают видеозаписи с брифингов, на которых она пытается отвечать на вопросы журналистов.

"Путин поднялся с самых низов разведки и, скорее всего, невероятно умён и безжалостен, Байден против него - комнатное растение" (Fox News, США).



Видимо, поэтому Псаки вышла на брифинг в брошке с помидорной рассадой... pic.twitter.com/2HTHDOLU2P — ТаможнядаётДобро (@tamozhnyadbr) March 18, 2021

На самом деле на брошке Псаки - ростки клевера. Фото сделано во время празднования в США Дня святого Патрика. Символом праздника является четырёхлистный клевер.