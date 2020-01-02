Зачем продавали «Газпром» • 169 • Аналитика

Америка России… купит пароход?

Российский газовый концерн продал акции, похоже, не только для того, чтобы помириться с Украиной и спокойно достроить «Северный поток 2». В компанию, кажется пригласили стратегического инвестора.



На финише 2019 года эксперты нефтегазовой отрасли активно обсуждали прежде всего выплату российским газовым гигантом отнюдь не бесспорного долга Украине, а также новые санкции против «Северного потока 2». При этом продажа крупного пакета акций «Газпрома» почему-то осталась за скобками.









Широкая публика её и вовсе не заметила, хотя эта операция оказалась, по сути, крупнейшей приватизационной сделкой за последние годы. Мало кому из специалистов пришло в голову связать всё происшедшее в единую цепочку. Профильные издания просто утонули в деталях.



Но при этом некоторые продвинутые эксперты, например, многолетний руководитель аналитического подразделения банка «Открытие» Александр Разуваев, решили сделать не только какие-то реальные выводы, прогнозы, но и неординарные предположения.



Теперь, когда о категорическом неприятии приватизации, в том или ином её виде, не идёт и речи, Разуваев считает возможным даже сценарий продажи газового пакета американцам. Причём пакета настолько крупного, который сделает любые дальнейшие препятствия тому же «Северному потоку 2» попросту невозможными.



Судя по всему, именно какую-нибудь из крупных американских компаний эксперт рассматривает в качестве достойной замены швейцарской компании Allseas, которая как известно, вынуждена остановить работы по укладке труб для СП-2.



Причиной такого решения стали новые санкции США, которые налагают арест на счета фирм-партнеров «Газпрома», участвующих в создании трубопровода. Между тем, когда на «Северном потоке 2» осталось достроить всего 150 км трубы, вдруг выяснилось, что у России, крупнейшей газодобывающей державы, нет ни одного судна-трубоукладчика, способного оперативно завершить стройку.





Какие корабли продолжат укладывать трубы «Северного потока 2», пока не ясно

Идея построить новые суда своими силами не выдерживает критики, так как потребует для реализации лет, за которые СП-2 можно будет просто списать в утиль. А прямая покупка судов такого типа в условиях острого дефицита на мировом рынке может обойтись «Газпрому» втридорога.



Стоит ли удивляться, что сейчас предлагается радикальный, хотя, казалось бы, абсолютно непатриотичный способ уйти из-под санкций раз и навсегда. Ведь то, как на днях прошла тихая приватизация, свидетельствует: сегодня действительно можно продать всё что угодно.



И паниковать, бить в колокола по поводу продажи народного достояния и угрозы национальной безопасности вряд ли имеет хоть какой-то смысл. Ни в коем случае нельзя забывать, что «Северный поток 2» российский газовый гигант строит отнюдь не в одиночку и сотрудничает не только с Германией, а с целым консорциумом ведущих транснациональных корпораций.



В этот консорциум входят немецкие компании Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландский нефтегазовый гигант Shell. Ни один из членов консорциума никогда не скрывал своего стремления к более тесному сотрудничеству с «Газпромом», вплоть до взаимного вхождения в капитал.



Структурный маневр

Итак, участники консорциума по строительству СП-2 никогда не скрывали своей готовности войти в капитал «Газпрома». Однако этому неизменно мешали опасения по поводу того, что будет утрачен контроль над концерном со стороны государства. В настоящее время оно владеет контрольным пакетом акций «Газпрома» в основном через Росимущество (более 38% акций) и компанию «Роснефтегаз» (10,74%).



При этом значительная доля акций компании переведена в положение так называемых казначейских и квазиказначейских. Так принято называть акции, которые находятся в руках самого эмитента, а также под контролем дочерних структур с возможностью свободной реализации, но при этом с потерей права на голосование.









В этом главное сходство таких ценных бумаг с привилегированными акциями, которые тоже не голосуют, но зато гарантируют получение дивидендов. Незадолго до того, как рассчитаться по долгам с Украиной, «Газпром» без лишнего шума проделал то, что многие годы ему не позволялось: продал большой пакет своих акций. Точнее, не своих, а квазиказначейских.



Размер пакета составил 6,52 процента, и его реализовали в два этапа некоему консорциуму инвесторов. Состав консорциума не раскрывается, но известно, что в него, помимо правительства России, вошел ряд независимых пенсионных фондов.



Эксперты не скрывают сомнений в том, что правительство пополнило свой контрольный пакет хоть сколько-нибудь существенным количеством не голосующих акций. Прямой необходимости в таком перекладывании собственности из одного кармана в другой просто не было.



Гораздо важнее было создать конкуренцию и простимулировать к покупкам сторонних инвесторов, среди которых, по мнению зарубежных наблюдателей, наверняка присутствовали олигархические структуры. В какой форме, не так важно, важнее, что кто-то наконец получил пропуск в клуб избранных – совладельцев «Газпрома».



Однако кого же конкретно было решено допустить в число совладельцев газового гиганта, пока никто сказать не может. Судя по всему, рассчитывать на то, что тайное станет явным в обозримом будущем, не приходится.





Акции «Газпрома» в настоящее время, после июльского скачка котировок вверх (см. график), считаются сильно недооценёнными из-за долговых проблем, задержки со строительством обеих потоков и американских санкций. Только после окончания инфраструктурных проектов, в числе которых и СП-2, денежные потоки будут направлены на дивиденды.



И только тогда, по свидетельству Александра Разуваева, российский газовый гигант и сможет «превратиться из теленка в дойную корову бюджета». О некоторой недооценке газовых ценных бумаг можно судить по выручке от последней сделки, которая составила около 327 млрд. руб.



Известно, что в июле, объявив о полуторакратном повышении дивидендов, что и привело к скачку котировок, компания получила только 139,1 млрд. руб. от продажи всего 2,93% акций. В ноябре, когда летний ажиотаж уже был забыт, выручка от реализации 3,59% составила всего 188 млрд. руб.



Кстати, в обоих случаях в продажу поступали тоже не голосующие квазиказначейские акции, но пока не ясно, станут ли они голосующими в результате перехода в руки новых владельцев. Получается, что обе эти сделки, по сути своей приватизационные, тоже проводились с существенной скидкой к рыночной цене акций «Газпрома».



Так, в июле дисконт к стоимости ценных бумаг на момент окончания торгов составил 5,4% накануне объявления о сделке, в ноябре – 11%. Сейчас занижение котировок может составить до 15%. В силу этого продажа большого пакета акций может показаться не совсем верным рыночным решением. Американская "дубина против России" ударит по Китаю и Трампу



Однако тот набор проблем, который она помогла решить, опровергает эту негативную оценку. Переход пакета акций «Газпрома» 6,52% стал самой крупной операцией с ценными бумагами компании за всю её историю. Организатором реализации ценных бумаг выступал Газпромбанк, а книга заявок формировалась на Московской бирже.



Давай начнём с начала, давай начнём с нуля

Характерно, что сделку с акциями «Газпрома» никому у нас не пришло в голову назвать «продажей Родины». А вот на Украине выплату российского газового долга, как и следовало ожидать, тут же назвали «перемогой», хотя кому-то вся комбинация показалась «зрадой», то есть предательством.





Но ведь первым следствием этого решения стала договорённость двух стран о том, что обнуляются взаимные претензии по газовому вопросу. Российский министр энергетики Александр Новак назвал выплаченные 2,9 миллиарда долларов «каплей в море» по сравнению с рисками, которых удалось избежать. Он отметил, что «обнуление» предусматривает также снятие ареста имущества в счёт принятых решений по судебным искам.



«Газпрому» затяжные тяжбы с Украиной не нужны уже хотя бы потому, что ставят под угрозу львиную долю экспортных контрактов, ориентированных на Европу. Они были серьёзной помехой для реализации обоих амбициозных транзитных проектов – «Северного потока 2» и «Турецкого потока».



В то же время Украине теперь вряд ли стоит беспокоиться как по поводу поставок российского газа в страну, так и в связи с утратой преимуществ главного транзитёра. О последнем свидетельствует, кстати, и тот факт, что «Газпром» не планировал вносить какие-либо изменения в действующее транзитное соглашение с украинским «Нафтогазом».



И это заметьте, именно так, даже с учётом перспектив, которые открываются для концерна с вводом в строй «Турецкого» и «Северного» «потоков». Остается напомнить, что акции «Газпрома» никогда не рассматривались в качестве пригодных для массовой приватизации или проведения так называемых народных IPO, размещений акций.



Судя по всему, сама по себе идея привлечь к управлению концерном, пусть и в весьма опосредованной форме, народные массы, кого-то действительно пугает. Уж лучше пригласить ещё одного из олигархов. Российский газовый концерн продал акции, похоже, не только для того, чтобы помириться с Украиной и спокойно достроить «Северный поток 2». В компанию, кажется пригласили стратегического инвестора.На финише 2019 года эксперты нефтегазовой отрасли активно обсуждали прежде всего выплату российским газовым гигантом отнюдь не бесспорного долга Украине, а также новые санкции против «Северного потока 2». При этом продажа крупного пакета акций «Газпрома» почему-то осталась за скобками.Широкая публика её и вовсе не заметила, хотя эта операция оказалась, по сути, крупнейшей приватизационной сделкой за последние годы. Мало кому из специалистов пришло в голову связать всё происшедшее в единую цепочку. Профильные издания просто утонули в деталях.Но при этом некоторые продвинутые эксперты, например, многолетний руководитель аналитического подразделения банка «Открытие» Александр Разуваев, решили сделать не только какие-то реальные выводы, прогнозы, но и неординарные предположения.Теперь, когда о категорическом неприятии приватизации, в том или ином её виде, не идёт и речи, Разуваев считает возможным даже сценарий продажи газового пакета американцам. Причём пакета настолько крупного, который сделает любые дальнейшие препятствия тому же «Северному потоку 2» попросту невозможными.Судя по всему, именно какую-нибудь из крупных американских компаний эксперт рассматривает в качестве достойной замены швейцарской компании Allseas, которая как известно, вынуждена остановить работы по укладке труб для СП-2.Причиной такого решения стали новые санкции США, которые налагают арест на счета фирм-партнеров «Газпрома», участвующих в создании трубопровода. Между тем, когда на «Северном потоке 2» осталось достроить всего 150 км трубы, вдруг выяснилось, что у России, крупнейшей газодобывающей державы, нет ни одного судна-трубоукладчика, способного оперативно завершить стройку.Идея построить новые суда своими силами не выдерживает критики, так как потребует для реализации лет, за которые СП-2 можно будет просто списать в утиль. А прямая покупка судов такого типа в условиях острого дефицита на мировом рынке может обойтись «Газпрому» втридорога.Стоит ли удивляться, что сейчас предлагается радикальный, хотя, казалось бы, абсолютно непатриотичный способ уйти из-под санкций раз и навсегда. Ведь то, как на днях прошла тихая приватизация, свидетельствует: сегодня действительно можно продать всё что угодно.И паниковать, бить в колокола по поводу продажи народного достояния и угрозы национальной безопасности вряд ли имеет хоть какой-то смысл. Ни в коем случае нельзя забывать, что «Северный поток 2» российский газовый гигант строит отнюдь не в одиночку и сотрудничает не только с Германией, а с целым консорциумом ведущих транснациональных корпораций.В этот консорциум входят немецкие компании Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландский нефтегазовый гигант Shell. Ни один из членов консорциума никогда не скрывал своего стремления к более тесному сотрудничеству с «Газпромом», вплоть до взаимного вхождения в капитал.Итак, участники консорциума по строительству СП-2 никогда не скрывали своей готовности войти в капитал «Газпрома». Однако этому неизменно мешали опасения по поводу того, что будет утрачен контроль над концерном со стороны государства. В настоящее время оно владеет контрольным пакетом акций «Газпрома» в основном через Росимущество (более 38% акций) и компанию «Роснефтегаз» (10,74%).При этом значительная доля акций компании переведена в положение так называемых казначейских и квазиказначейских. Так принято называть акции, которые находятся в руках самого эмитента, а также под контролем дочерних структур с возможностью свободной реализации, но при этом с потерей права на голосование.В этом главное сходство таких ценных бумаг с привилегированными акциями, которые тоже не голосуют, но зато гарантируют получение дивидендов. Незадолго до того, как рассчитаться по долгам с Украиной, «Газпром» без лишнего шума проделал то, что многие годы ему не позволялось: продал большой пакет своих акций. Точнее, не своих, а квазиказначейских.Размер пакета составил 6,52 процента, и его реализовали в два этапа некоему консорциуму инвесторов. Состав консорциума не раскрывается, но известно, что в него, помимо правительства России, вошел ряд независимых пенсионных фондов.Эксперты не скрывают сомнений в том, что правительство пополнило свой контрольный пакет хоть сколько-нибудь существенным количеством не голосующих акций. Прямой необходимости в таком перекладывании собственности из одного кармана в другой просто не было.Гораздо важнее было создать конкуренцию и простимулировать к покупкам сторонних инвесторов, среди которых, по мнению зарубежных наблюдателей, наверняка присутствовали олигархические структуры. В какой форме, не так важно, важнее, что кто-то наконец получил пропуск в клуб избранных – совладельцев «Газпрома».Однако кого же конкретно было решено допустить в число совладельцев газового гиганта, пока никто сказать не может. Судя по всему, рассчитывать на то, что тайное станет явным в обозримом будущем, не приходится.Акции «Газпрома» в настоящее время, после июльского скачка котировок вверх (см. график), считаются сильно недооценёнными из-за долговых проблем, задержки со строительством обеих потоков и американских санкций. Только после окончания инфраструктурных проектов, в числе которых и СП-2, денежные потоки будут направлены на дивиденды.И только тогда, по свидетельству Александра Разуваева, российский газовый гигант и сможет «превратиться из теленка в дойную корову бюджета». О некоторой недооценке газовых ценных бумаг можно судить по выручке от последней сделки, которая составила около 327 млрд. руб.Известно, что в июле, объявив о полуторакратном повышении дивидендов, что и привело к скачку котировок, компания получила только 139,1 млрд. руб. от продажи всего 2,93% акций. В ноябре, когда летний ажиотаж уже был забыт, выручка от реализации 3,59% составила всего 188 млрд. руб.Кстати, в обоих случаях в продажу поступали тоже не голосующие квазиказначейские акции, но пока не ясно, станут ли они голосующими в результате перехода в руки новых владельцев. Получается, что обе эти сделки, по сути своей приватизационные, тоже проводились с существенной скидкой к рыночной цене акций «Газпрома».Так, в июле дисконт к стоимости ценных бумаг на момент окончания торгов составил 5,4% накануне объявления о сделке, в ноябре – 11%. Сейчас занижение котировок может составить до 15%. В силу этого продажа большого пакета акций может показаться не совсем верным рыночным решением.Однако тот набор проблем, который она помогла решить, опровергает эту негативную оценку. Переход пакета акций «Газпрома» 6,52% стал самой крупной операцией с ценными бумагами компании за всю её историю. Организатором реализации ценных бумаг выступал Газпромбанк, а книга заявок формировалась на Московской бирже.Характерно, что сделку с акциями «Газпрома» никому у нас не пришло в голову назвать «продажей Родины». А вот на Украине выплату российского газового долга, как и следовало ожидать, тут же назвали «перемогой», хотя кому-то вся комбинация показалась «зрадой», то есть предательством.Но ведь первым следствием этого решения стала договорённость двух стран о том, что обнуляются взаимные претензии по газовому вопросу. Российский министр энергетики Александр Новак назвал выплаченные 2,9 миллиарда долларов «каплей в море» по сравнению с рисками, которых удалось избежать. Он отметил, что «обнуление» предусматривает также снятие ареста имущества в счёт принятых решений по судебным искам.«Газпрому» затяжные тяжбы с Украиной не нужны уже хотя бы потому, что ставят под угрозу львиную долю экспортных контрактов, ориентированных на Европу. Они были серьёзной помехой для реализации обоих амбициозных транзитных проектов – «Северного потока 2» и «Турецкого потока».В то же время Украине теперь вряд ли стоит беспокоиться как по поводу поставок российского газа в страну, так и в связи с утратой преимуществ главного транзитёра. О последнем свидетельствует, кстати, и тот факт, что «Газпром» не планировал вносить какие-либо изменения в действующее транзитное соглашение с украинским «Нафтогазом».И это заметьте, именно так, даже с учётом перспектив, которые открываются для концерна с вводом в строй «Турецкого» и «Северного» «потоков». Остается напомнить, что акции «Газпрома» никогда не рассматривались в качестве пригодных для массовой приватизации или проведения так называемых народных IPO, размещений акций.Судя по всему, сама по себе идея привлечь к управлению концерном, пусть и в весьма опосредованной форме, народные массы, кого-то действительно пугает. Уж лучше пригласить ещё одного из олигархов. Алексей Подымов, Виктор Малышев, д.э.н. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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