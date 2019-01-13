Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Чтобы помыться, растапливаем снег": жалобы "ВСУшника в Авдеевке&...
Угроза или шанс: стоит ли Украине опасаться избрания президентом комика Владимир...
На Украине ликвидировали пожар на нефтехимическом заводе
Минобороны перебросило 175 тонн оборудования для расчистки русла Бурейского водо...
Главная / В России

Зачем Порошенко отдал Стамбулу храм, где захоронен Юрий Долгорукий

13 января 2019, 20:09  •  188 • В России

Воскресным утром у храма Спаса на Берестове в Киеве верующие лицезрели светлый лик президента Порошенко с его женой Мариной и сияющего на морозце главу раскольнической церкви Епифания. Характерно, что в минувшем октябре экзархи Константинопольского патриархата этим храмом уже интересовались.

Именно в этой церкви, возведенной еще в 11-м веке, в 1157-м году захоронили основателя Москвы, князя Юрия Долгорукого. Одна из старейших на Украине, последние полтора десятка лет она официально находится на реставрации - потому службы там не ведутся.

Храм Спаса на Берестове в Киеве.Фото: ru.wikipedia.org

Храм примыкает к Киево-Печерской Лавре и входит в список церковных сооружений, которые Киев собирался передать Константинопольскому патриархату — в обмен на получение томоса об автокефалии «домашней» православной церкви.

Очевидно, что суета вокруг храма, где захоронен основатель столицы будущего государства Российского — жест провокационный, подчеркивающий разрыв любых связей Киева с Москвой.

Прокомментировать данный шаг Порошенко «КП» попросила религиоведа, руководителя Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Романа Лункина:

- Зачем тревожить прах основателя Москвы?

- Мы видим естественное следствие создание новой поместной церкви Украины. Передача такого храма в ведение Константинополя — шаг, безусловно, символический. Новые украинские власти создают церковь, которая подчеркнуто будет развиваться без каких-либо связей с Россией и с московским патриархатом. И вновь подчеркивается подчиненность Киева Константинополю. После предоставления томоса у них теперь есть свой экзархт, то есть своя епархия.

- Такие шаги — предвестники чего?

- Гонений на украинскую православную церковь. И напоминание того, что светская власть Украины может отнять у церкви и Киево-Печерскую лавру и другие монастыри и храмы - чтобы передать в поместную церковь. Один законопроект они уже приняли — он касается наименования церкви. И УПЦ на Украине будут принуждать изменить название - если она этого не сделает, будет приостановлена ее регистрация. А это прямой путь к разделу имущества. И сейчас в Раде обсуждается законопроект, который облегчит переход того или иного храма из одной юрисдикции в другую.

- Такое демонстративное посещение храма, где лежат мощи Юрия Долгорукого президентом с женой — это очередной шаг психологического давления на тех, кто пока еще не дрогнул?

- Да, в рамках агрессивной компании по расколу украинской православной церкви — чтобы скорее переходили в поместную церковь.

Два в одном: в ГИБДД представили новые правила проведения экзамена на право управления автомобилем

- Теоретически останки Юрия Долгорукого могут перезахоронить — они могут оказаться в Константинополе?

- Теоретически все возможно, но вот что возможно на практике — и уже происходит — так это переосмысление общей истории древней Руси. В рамках построения своего независимого национального государства они пытаются приватизировать и исторические свершения, и исторических героев. Общих героев. Перенесения мощей все-таки не будет, я надеюсь. Прах князя тронуть все же не посмеют. Но трактоваться это будет в угоду националистическим властям.

- Это происходит в рамках предвыборной компании?

- Да, но не думаю, что принципиально что-то изменится после выборов президента 31 марта — это выгодно любому кандидату в президенты Украины.

КАК ЭТО БЫЛО

Варфоломей вручил Украине томос об автокефалии под бандеровские приветствия, а Порошенко заплатил ему шоколадом

Раскольники выставят томос на всеобщее обозрение в Софийском соборе. Правда, его текст так до сих пор и не опубликовали (подробности)

РЕАКЦИЯ

Патриарх Кирилл - о новой "церкви" Украины: Можете себе представить, чтобы президент Путин избирал на соборе Патриарха?!

Предстоятель РПЦ назвал проект автокефалии политзаказом кукловодов (подробности)

МНЕНИЕ

Томос, или туда и обратно

Александр ГРИШИН

Почему бумагу об автокефалии неканонической украинской церкви пришлось снова отвозить в Стамбул и возвращать назад (подробности)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
188
Источник
Похожие новости
11 января 2019, 16:09
Ты – мне, я – тебе. На Украине вступил в силу закон об обязательном согласии на секс
13 января 2019, 20:09
Небратья — навек? Может ли Украина рассчитывать на светлое будущее без России
12 января 2019, 19:39
Пособники террористов: ликвидированные в Дагестане боевики были причастны к вербовке молодёжи в ИГ
Загрузка...
11 января 2019, 19:24
Путину доложили о планах по модернизации тепловой энергетики России
12 января 2019, 00:09
Два в одном: в ГИБДД представили новые правила проведения экзамена на право управления автомобилем
13 января 2019, 20:09
Минобороны перебросило 175 тонн оборудования для расчистки русла Бурейского водохранилища
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
13 января 2019, 05:39
Настоящий "американский кошмар" готовят Россия и Китай, но США не учитывают...
13 января 2019, 02:24
Лукашенко пригрозил расторгнуть союз с Россией (Роман Романов)
13 января 2019, 02:09
Крах вместо интеграции: к чему может привести массовый отток населения с Украины
13 января 2019, 08:54
Google переименовал Российскую Федерацию в Мордор для украинцев
13 января 2019, 11:54
На Украине считают опасным возможное избрание Зеленского президентом
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2019, 00:24
"Мы-то готовы. А ты, Саша, готов?": В Сети ответили на предупреждение Лукашенко о "пробе на зуб"
08 января 2019, 08:39
"Ядерная загадка Москвы" вызывает "неслабую одышку" на Западе
10 января 2019, 02:54
Сотрясение мозга: В Сети нашли объяснение призыву Фарион бить русскоязычных украинцев обувью по лицу
09 января 2019, 20:24
Порошенко, требующего объяснить установку С-400 в Крыму, "отправили" к жене
12 января 2019, 03:39
Киев может воевать с Москвой только на словах: Украинский полковник оценил состояние армии страны
09 января 2019, 20:24
"Это очень серьезно": ПАСЕ рекомендовала России представить в своей делегации шесть полов
12 января 2019, 19:54
На Украине обеспокоены растущей в Европе поддержкой Владимира Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.