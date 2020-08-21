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Зачем Польша разжигает минский майдан? Ветеран спецназа дал неожиданное объяснение

21 августа 2020, 16:25  •  72 • Политика
Ветеран спецназа Сергей Козлов дал неожиданное объяснение тому, зачем Польша разжигает минский майдан. По его словам, Варшава одержима идеей восстановления польского мира.
По словам военного эксперта, польские власти имеют весьма амбициозную задачу - восстановить контроль над территориями, которые некогда входили в состав Речи Посполитой. Речь идёт об Украине, Белоруссии и Литве. Роль польских спецслужб в украинских событиях 2014 года уже очевидна, теперь настал черёд Белоруссии.
Варшава мечтает восстановить это образование под своим началом, где Киев, Минск и Вильнюс будут ей подчиняться. Поэтому польский реваншизм будет нарастать и дальше, - пояснил Козлов изданию KP.ru.
Разжигание майдана осуществляется главным образом через "Центральную группу психологических действий" - особое подразделение спецслужб, которое целенаправленно занимается пропагандой и информационно-психологической обработкой населения. Специально обученные люди внедряются в третьи страны и пытаются перевести протесты в прямое столкновение с властью. Делается это путём вброса фейков и провокаций.
Напомним, что вещающий из Польши Telegram-канал NEXTA прямо координирует протесты в Минске. Он направляет толпу в нужные места, провоцируя столкновения с милицией. При этом в сообщениях канала часто звучат призывы к свержению власти.

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