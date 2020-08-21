Зачем Польша разжигает минский майдан? Ветеран спецназа дал неожиданное объяснение

По словам военного эксперта, польские власти имеют весьма амбициозную задачу - восстановить контроль над территориями, которые некогда входили в состав Речи Посполитой. Речь идёт об Украине, Белоруссии и Литве. Роль польских спецслужб в украинских событиях 2014 года уже очевидна, теперь настал черёд Белоруссии.

Варшава мечтает восстановить это образование под своим началом, где Киев, Минск и Вильнюс будут ей подчиняться. Поэтому польский реваншизм будет нарастать и дальше, - пояснил Козлов изданию KP.ru.

Разжигание майдана осуществляется главным образом через "Центральную группу психологических действий" - особое подразделение спецслужб, которое целенаправленно занимается пропагандой и информационно-психологической обработкой населения. Специально обученные люди внедряются в третьи страны и пытаются перевести протесты в прямое столкновение с властью. Делается это путём вброса фейков и провокаций.

Напомним, что вещающий из Польши Telegram-канал NEXTA прямо координирует протесты в Минске. Он направляет толпу в нужные места, провоцируя столкновения с милицией. При этом в сообщениях канала часто звучат призывы к свержению власти.