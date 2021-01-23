Зачем полез в архивы Штази? Биограф Путина одёрнул Навального

Книга "Путин" издана в 2012 году. Её авторами являются Крис Хатчинс и Александр Коробко.

Биограф Путина назвал "расследование" Навального огульным и сделанным на скорую руку. Это скорее не фильм, а продукт "психологической войны".

Например, как архивы Штази связаны с "дворцом"? Не для того ли автор с них начал, чтобы придать фильму ауру серьёзного расследования, где одно якобы проистекает из другого, а на самом деле является грубой механической конструкцией? - задаётся вопросом Коробко.

Он объяснил, что в некоторых местах под сценарий был просто подогнан видеоряд. Взять хотя бы пресловутую итальянскую мебель. По словам "расследователя", мебель и детали интерьера поставляет итальянская фирма, но она посчитала нормальным разместить ролик с интерьером "дворца". Но как бы не так!

В фильме Навального всего кадр из этого ролика, он показан всего на долю секунды, но и по нему знающие люди определили - на экране Национальная библиотека Чехии. Остаётся открытым вопрос, кто же переврал информацию - блогер или итальянская компания.

Коробко отметил, что подача материала у Навального достаточно эффектная, особенно если зритель неискушённый или "не особо думающий".