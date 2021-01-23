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Зачем полез в архивы Штази? Биограф Путина одёрнул Навального

23 января 2021, 11:05  •  188 • Политика
Соавтор книги "Путин" Александр Коробко одёрнул Алексея Навального после скандального "расследования" про дворец, якобы принадлежащий президенту. Он выявил ряд несостыковок и откровенных подтасовок в ролике. Коробко задался вопросом, зачем блогер вообще полез в архивы Штази.
Книга "Путин" издана в 2012 году. Её авторами являются Крис Хатчинс и Александр Коробко.
Биограф Путина назвал "расследование" Навального огульным и сделанным на скорую руку. Это скорее не фильм, а продукт "психологической войны".
Например, как архивы Штази связаны с "дворцом"? Не для того ли автор с них начал, чтобы придать фильму ауру серьёзного расследования, где одно якобы проистекает из другого, а на самом деле является грубой механической конструкцией? - задаётся вопросом Коробко.
Он объяснил, что в некоторых местах под сценарий был просто подогнан видеоряд. Взять хотя бы пресловутую итальянскую мебель. По словам "расследователя", мебель и детали интерьера поставляет итальянская фирма, но она посчитала нормальным разместить ролик с интерьером "дворца". Но как бы не так!
В фильме Навального всего кадр из этого ролика, он показан всего на долю секунды, но и по нему знающие люди определили - на экране Национальная библиотека Чехии. Остаётся открытым вопрос, кто же переврал информацию - блогер или итальянская компания.
Коробко отметил, что подача материала у Навального достаточно эффектная, особенно если зритель неискушённый или "не особо думающий".

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