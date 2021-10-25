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Зачем Поклонскую отправили в африканскую ссылку

25 октября 2021, 17:05  •  116 • Аналитика
В Крыму ликуют застройщики. Их лютейшую вражину Поклонскую отправили в Африку. Добро хоть не голой, как в басне у Михалкова, а в песочном мундире чрезвычайного и полномочного посла. Что же, стремительной карьере Няши – кранты?
Чтобы понимать, что к чему в российской политике, следует разбираться в истории. Иногда, проведя исторические аналогии, проще разобраться в том или ином лихом повороте, который, казалось бы, ведёт прямиком в карьерную пропасть. Так вот, информация к размышлению. К 41 году народный депутат СССР Валентина Матвиенко находилась, как многим мнилось, на пике своей карьеры. Глава комитета Верховного Совета по делам женщин, член президиума – выше только небо. Не важно, кому перешла дорогу Матвиенко, но её карьеру подстрелили влёт – молодую и симпатичную женщину отправили послом на Мальту. Как многим казалось, в безнадёжную ссылку. Так наверняка казалось и самой Матвиенко, чего уж там. Однако она нашла в себе силы, чтобы подняться и крепко встать на ноги. К тому же Мальта оказалась не таким уж гиблым местом. Напротив, накануне распада Союза туда протоптали дорожку многие партийные бонзы. Может, они прятали там «золото партии», как знать? А ещё через Мальту частенько летал Михаил Горбачёв. И неожиданно для самой себя Матвиенко вдруг оказалась на виду. А дальше последовало триумфальное возвращение в Москву – по приглашению Евгения Примакова она стала зампредом правительства России. Таким образом, мальтийская «ссылка» стала для Матвиенко «очистительным огнём». Пройдя сквозь него и окрепнув, она превратилась в политического тяжеловеса. А теперь прочертите параллели с карьерой Поклонской. Их пугающе много. Кстати, Поклонской исполнился 41 год – Матвиенко уезжала на Мальту как раз в этом возрасте. Совпадение?

На бойком месте

Публичного политика характеризуют неприметные, казалось бы, мелочи. После «крымской весны» образ Поклонской – глазастой девчонки в прокурорском мундире с погонами – широко эксплуатировали японские комиксы. Картинка этой мультяшной Няши стоит теперь у Поклонской аватаркой в её социальной сети. Но соль не в картинке как таковой. На Поклонской погоны подполковника, как во время «крымской весны». Хотя она давно генерал. Что бы сделал на её месте любой другой человек в погонах, подгоняемый невозбранным профессиональным тщеславием? Заменил бы на аватарке погоны. Поклонская этого не сделала. Из скромности? Это так, штришок. За эти годы Поклонская не фигурировала ни в одном денежном скандале – недоброжелатели её распинали исключительно за монархические идеалы. Хотя вряд ли для неё было сложно заполучить в собственность жирный кусок земли где-нибудь на Южном берегу. Но она этого не сделала. Наоборот, сохранила возможность жёстко критиковать крымскую власть – бывших своих соратников, конвертирующих былые заслуги в материальные блага. В российских реалиях Поклонская успела поработать прокурором Крыма и депутатом Госдумы. Оба места – неплохие трамплины. Поклонская принципиально не воспользовалась ни тем ни другим. И когда «Единая Россия» перестала в ней нуждаться, безропотно сдала вахту и сошла на берег. В никуда. Не пытаясь наводить мосты с кем-то из руководства. «Я человек в погонах, – как-то призналась Поклонская. – Куда отправит Родина, туда и проследую».
Говорят, Кабо-Верде – дальние дали. Стопроцентная ссылка. Но, во-первых, в российской истории всего три женщины служили чрезвычайными и полномочными послами (Зоя Новожилова, Валентина Матвиенко и Элеонора Митрофанова), Поклонская – четвёртая. Во-вторых, острова Зелёного Мыса – это не просто что-то там у чёрта на куличках. Поговаривают, что экзотическая страна давно превратилась в «банковскую ячейку» российских сырьевых монополий, осваивающих Африку. А Чёрный континент нынче – приоритетное направление российской внешней политики, как ни крути. Французов оттуда мы уже выставили, как и американцев, а теперь тесним там даже китайских партнёров. Как-то не похоже, чтобы такое бойкое место – и ссылка. Скорее наоборот.

С островов выдачи нет?

У назначения Поклонской послом в Кабо-Верде есть интрига. Накануне оттуда выдали американцам венесуэльского спецпосланника Алекса Сааба. Обвиняют его в отмывании денег по заданию Каракаса, но не это важно – у Сааба имелась дипломатическая неприкосновенность, как и у Поклонской. Если так, то посольский пост на островах Зелёного Мыса отнюдь не гарантия безопасного времяпрепровождения. Выдать оттуда могут – дипломатический статус, как теперь выясняется, не панацея. Обратится Украина – скорее всего проигнорируют. А ну как Америка? Для Вашингтона Поклонская – сепаратистка. Понятно, что нынче не те времена, чтобы американцы во всём подыгрывали Киеву, у них охлаждение. А ну как времена однажды изменятся? А тут ещё новости – оказывается, главное управление разведки минобороны Украины уже формирует диверсионную группу для заброски в Праю, чтобы выкрасть Поклонскую и отправить её на расправу в Киев дипломатическим багажом. «Спрятаться не получится даже в Африке!» – грозит пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. В свете недавнего похищения гражданина России – офицера Совместного центра координации и контроля на Донбассе Андрея Косяка – угрозы не выглядят пустословием. В ГУР есть несколько хорошо подготовленных групп профессиональных похитителей (достаточно вспомнить недавний скандал с вывозом из Кишинёва в багажнике автомобиля с дипломатическими номерами киевского судьи Чауса). «Пока посол не вручил верительные грамоты, возможны какие-то провокации, – соглашается бывший советник генсека ООН Игорь Никулин. – Выдав венесуэльского дипломата, в Кабо-Верде нарушили все дипломатические нормы. В общем, определённый риск есть».
Имеет смысл кое-что напомнить о ГУР МО Украины. Возглавляет его Кирилл Буданов, руки которого по локоть в крови (Буданов не отрицает и не скрывает, что лично пытал ополченцев Донбасса). Не кто иной, как Буданов, курировал группу убийц Андрея Байдалы, взорвавших главу ДНР Александра Захарченко. Ещё один подопечный Буданова, Игорь Мищенко, готовил ряд похищений и убийств в Подмосковье. В общем, угрозы в адрес Поклонской небеспочвенны.
Константин Калачёв, политолог
– Вот добьётся Поклонская того, что Кабо-Верде признает Крым российским. Триумфально вернётся в роли посла по особым поручениям, потом станет замминистра иностранных дел. А там и выборы-2024. После них создаст собственную патриотическую партию и в 2026-м под фанфары вернётся в Госдуму. Вот такая научная фантастика.

Украинский политик

А ещё о Поклонской ходит один слушок, на который, как нам кажется, стоит обратить внимание. Поговаривают, что её готовят для работы в «переучреждённой» заново Украине, причём на довольно высоком посту. Поклонская и сама не раз говорила о том, что она не русская, а украинка и с удовольствием поработала бы в Киеве – разумеется, не в нынешних обстоятельствах. Обратили внимание на последнее выступление Путина по украинскому вопросу? Всё жёстко, как никогда раньше. «Наша Версия» писала о внезапном визите Вадима Рабиновича в Москву – его принимал Дмитрий Козак. В этой связи шушукаются, что идут-де кулуарные консультации с украинскими региональными элитами – и Зеленскому с его «слугами», похоже, несдобровать. Если так, то в ближайшем будущем Поклонская может переехать из Кабо-Верде в Киев. Но есть нюанс. С руководством народных республик, вокруг которых и будет «перезапущена» украинская государственность, у Поклонской вконец испорчены отношения. Настолько, что её даже не впустили в ЛНР на похороны бабушки (в начале октября). Не исключено, что африканская «ссылка» нужна затем, чтобы в Луганске и Донецке чуть поостыли к персоне Поклонской. Возможно, она – их будущее начальство.

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