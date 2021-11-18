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Зачем переписку Лаврова раскрыли всем? Эксперт указал на кризис
18 ноября 2021, 01:10 • 134 • Политика
Публикация переписки Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ была вынужденной мерой, считает эксперт Фёдор Лукьянов. "Я думаю, что это связано с тем, что идёт большая волна упрёков, которые формируют образ России как страны, которая ничего не хочет и всё отвергает", - отметил эксперт.
Переписка главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из Германии и Франции опубликована Министерством иностранных дел России. Содержание беседы прокомментировал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов.
Из переписки следует, что Берлин и Париж не поддерживают тезис о необходимости налаживать прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками Донбасса. Публикация стала ответ на упрёки и искажения позиции Москвы странами Запада.
Фёдор Лукьянов отметил, что обнародование переписки глав МИД является нетипичной практикой. По мнению эксперта, это вынужденная мера, направленная на исключение необоснованных претензий в адрес России.
- пояснил специалист.
При этом он добавил, что не уверен насчёт того, насколько действенным окажется подобный подход. Эксперт полагает, что публикация, скорее всего, не окажет значительного влияния на ситуацию.
- подытожил Фёдор Лукьянов в интервью РИА Новости.
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