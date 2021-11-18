Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донба...
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных пробле...
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
Испанка, или Страшная тайна, которую пытаются скрывать
Главная / Политика

Зачем переписку Лаврова раскрыли всем? Эксперт указал на кризис

18 ноября 2021, 01:10  •  134 • Политика
Публикация переписки Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ была вынужденной мерой, считает эксперт Фёдор Лукьянов. "Я думаю, что это связано с тем, что идёт большая волна упрёков, которые формируют образ России как страны, которая ничего не хочет и всё отвергает", - отметил эксперт.
Переписка главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из Германии и Франции опубликована Министерством иностранных дел России. Содержание беседы прокомментировал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов.
Из переписки следует, что Берлин и Париж не поддерживают тезис о необходимости налаживать прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками Донбасса. Публикация стала ответ на упрёки и искажения позиции Москвы странами Запада.
Фёдор Лукьянов отметил, что обнародование переписки глав МИД является нетипичной практикой. По мнению эксперта, это вынужденная мера, направленная на исключение необоснованных претензий в адрес России.
Я думаю, что это связано с тем, что идёт большая волна упреков, которые формируют образ России как страны, которая ничего не хочет и всё отвергает,
- пояснил специалист.
При этом он добавил, что не уверен насчёт того, насколько действенным окажется подобный подход. Эксперт полагает, что публикация, скорее всего, не окажет значительного влияния на ситуацию.
Но желание России продемонстрировать, как оно есть на самом деле, в реальности связано с кризисом дипломатических отношений вообще - не между странами,
- подытожил Фёдор Лукьянов в интервью РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





134
Источник
Похожие новости
17 ноября 2021, 23:25
Эрдогану "подарили" земли русских. Держал обеими руками
17 ноября 2021, 23:25
Жириновский "задел за живое": "В России десятилетиями уничтожалось национальное самосознание"
17 ноября 2021, 23:25
Никаких 20 лет рабства не было? Полиция Казахстана допросила мужчину с видео
17 ноября 2021, 23:25
Джонсон предостерег Россию от "военного авантюризма" на границе с Украиной
17 ноября 2021, 23:25
Эрдогану подарили карту "Тюркского мира" с российскими землями
17 ноября 2021, 23:25
За убийство лося Рашкину грозит до 5 лет тюрьмы: Генпрокурор уже направил документы в Госдуму
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 ноября 2021, 23:25
Эрдогану "подарили" земли русских. Держал обеими руками
17 ноября 2021, 23:25
Жириновский "задел за живое": "В России десятилетиями уничтожалось нац...
17 ноября 2021, 23:25
Никаких 20 лет рабства не было? Полиция Казахстана допросила мужчину с видео
18 ноября 2021, 01:10
Кризис на границе Белоруссии с ЕС и «план Б» в расчётах Киева
17 ноября 2021, 23:25
За убийство лося Рашкину грозит до 5 лет тюрьмы: Генпрокурор уже направил документы в...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
14 ноября 2021, 11:25
Украина на грани замерзания: Зеленский просит о помощи
16 ноября 2021, 01:55
"На воре и шапка горит": Захарова "поймала за язык" главу МИД Украины Кулебу
16 ноября 2021, 01:55
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донбассу
12 ноября 2021, 00:30
Россия не планирует нападать, но..: Зампостпреда России при ООН предупредил Украину и США
13 ноября 2021, 16:45
"Это то, что надо сейчас Москве": Столица бросила беспрецедентный вызов всему миру
13 ноября 2021, 16:45
Симоньян со смешком озвучила единственно возможный результат войны с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.