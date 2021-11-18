Зачем переписку Лаврова раскрыли всем? Эксперт указал на кризис

Публикация переписки Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ была вынужденной мерой, считает эксперт Фёдор Лукьянов. "Я думаю, что это связано с тем, что идёт большая волна упрёков, которые формируют образ России как страны, которая ничего не хочет и всё отвергает", - отметил эксперт.

Переписка главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из Германии и Франции опубликована Министерством иностранных дел России. Содержание беседы прокомментировал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов.

Из переписки следует, что Берлин и Париж не поддерживают тезис о необходимости налаживать прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками Донбасса. Публикация стала ответ на упрёки и искажения позиции Москвы странами Запада.

Фёдор Лукьянов отметил, что обнародование переписки глав МИД является нетипичной практикой. По мнению эксперта, это вынужденная мера, направленная на исключение необоснованных претензий в адрес России.

Я думаю, что это связано с тем, что идёт большая волна упреков, которые формируют образ России как страны, которая ничего не хочет и всё отвергает,

- пояснил специалист.

При этом он добавил, что не уверен насчёт того, насколько действенным окажется подобный подход. Эксперт полагает, что публикация, скорее всего, не окажет значительного влияния на ситуацию.

Но желание России продемонстрировать, как оно есть на самом деле, в реальности связано с кризисом дипломатических отношений вообще - не между странами,

- подытожил Фёдор Лукьянов в интервью РИА Новости.