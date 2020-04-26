Зачем ООН пугает голодом «библейского масштаба»?

Главная причина голода на планете – не распространение вируса, а социальное неравенство и вооружённые конфликты

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли (США) заявил, что человечеству может угрожать «голод библейского масштаба » . По уверениям Бизли, мир столкнётся с серьёзной нехваткой продовольствия через несколько месяцев из-за пандемии коронавируса. Вдобавок к этим устрашающим прогнозам Бизли назвал распространение вирусной инфекции «глобальной гуманитарной катастрофой».

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли

По данным опубликованного в 2019 году доклада ООН «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире», в 2018 г. доступа к достаточному количеству продовольствия не имели 820 миллионов человек; это положение не менялось три года, то есть к распространению коронавируса масштабы голода на Земле никакого отношения не имеют.

Посмотрим, как рассуждает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ), оперирующая другими цифрами: «Сейчас от голода страдают 135 миллионов человек в 55 странах… Негативная тенденция существенно усиливается из-за пандемии коронавируса… Пандемия коронавируса и глобальная рецессия играют отрицательную роль сразу в нескольких аспектах: границы закрыты, пути поставок товаров заблокированы, не хватает рабочей силы для уборки урожая… Эту тенденцию дополнительно усилит рост безработицы из-за разразившегося экономического кризиса».

Голодающих больше всего в афро-азиатских странах третьего мира, но коронавирус опять-таки здесь ни при чём – главными причинами кризисов, вызываемых нехваткой продовольствия, являются социальное неравенство и вооружённые конфликты. В процентном соотношении хуже всего дела обстоят в Южном Судане (61% населения голодает), Йемене (53%), Афганистане (37%), Сирии (36%), Венесуэле (32%). Что касается Венесуэлы, то здесь нехватка продовольствия обострена санкциями США; они сохраняются, как сохраняются санкции в отношении Ирана и России, несмотря на изменившуюся международную ситуацию.

Очереди безработных в США

Главным отрицательным последствием распространения вируса в плане отношений общения и экономических отношений является то, что границы закрываются, транспортные коммуникации прерываются. И никто не знает, как широко это распространится и как долго будет продолжаться. Например, Казахстан, один из крупнейших экспортеров пшеницы в мире, запретил экспорт зерна и ограничил экспорт картофеля и овощей. То же самое сделал Вьетнам.

В Европе, где на сборке урожая овощей и фруктов широко используется более дешёвая рабочая сила гастарбайтеров, уборка урожая ягодно-овощных культур текущего года под оказалась под угрозой. В этих условиях возникают странные случаи. Так, недавно группа украинских батраков была переброшена в Финляндию чартерным рейсом для сбора урожая клубники.

Бесплатная столовая для бедных, США

В США сеть продовольственных банков (благотворительных организаций) Feeding America («Накормим Америку»), занимающихся сбором и передачей пищевых продуктов нуждающимся, фиксирует значительное увеличение спроса. На прошлой неделе один такой продовольственный банк насчитал более 10 тысяч голодающих семей.

Научный сотрудник РИСИ Вячеслав Холодков

Как отмечает сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Вячеслав Холодков, заявление представителя ООН насчёт голода «библейского масштаба» носит «алармистский характер». И это ещё мягко сказано – подобные заявления носят откровенно провокационный характер, они явным образом способствуют распространению паники и общественного психоза. «В России по подавляющему большинству продуктов, а именно мясо-молочных, растительного происхождения, круп, – говорит Холодков, – самообеспеченность порядка 95%».

Россия – крупнейший производитель пшеницы в мире

Кроме того, Россия на сегодняшний день – крупнейший в мире производитель пшеницы. В декабре 2019 года президент Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России. Доктрина нацелена на самодостаточность Российской Федерации в основных видах сельскохозяйственной продукции в случаях чрезвычайных ситуаций, а также на случай военных действий. Вся продукция, направляемая в государственный резерв, должна быть в обязательном порядке отечественного производства.

Поэтому, когда американец Дэвид Бизли, вещающий от лица Всемирной продовольственной программы ООН, делает заявления о грядущем планетарном голоде «библейских» масштабов, следует иметь в виду, что он представляет интересы тех глобалистских сил, которые хотели бы обратить историю с коронавирусом исключительно на пользу себе.