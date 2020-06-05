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Зачем нужны поправки в Конституцию? А вот зачем. Показано на примере
05 июня 2020, 14:55 • 44 • В мире
Один из Twitter-каналов показал на примере, зачем нужны поправки в Конституцию РФ. Он обратил внимание на жуткую историю о двух мужчинах нетрадиционной сексуальной ориентации, которые завели нескольких детей в Германии.
Интернет-пользователи отозвались на историю о двух мужчинах нетрадиционной сексуальной ориентации, которые завели нескольких детей в Германии.
С ними живут двое детей. Оба ребёнка были рождены суррогатной матерью, вопреки тому, что в ФРГ подобная практика запрещена, передаёт агентство Deutsche Welle.
Решив обойти закон своей страны, отцы направили свои биоматериалы в США. Жительница Штатов выносила сразу двоих детей, которые затем попали в семью из двух мужчин.
Как рассказал журналистам один из мужчин, данная процедура обошлась им очень дорого. Им пришлось отдать сумму, сравнимую со стоимостью целой квартиры, но они были в состоянии позволить себе это.
Twitter-канал "Ŧ尸ỰΔԱ₳ŦѢ Δ६ßЯŦӸŬ" заметил, что данный случай очень хорошо иллюстрирует то, почему России действительно нужно скорректировать Основной закон. В частности, внести принципиальное уточнение, что семья - это союз мужчины и женщины.
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