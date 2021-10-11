Зачем Нуланд едет в Москву? Эксперт назвал настоящую причину: Россия - "половинка войны"

Зам госсекретаря США Виктория Нуланд сегодня прибудет в Москву с официальным визитом. Весь мир замер в ожидании последствий этого визита. Между тем член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев считает, что у Нуланд есть веская причина пообщаться с властями России.

По мнению Александра Лосева, глобальной темой переговоров Нуланд и её русских коллег в Москве может стать, во-первых, глобальный энергетический кризис. Лосев подчеркнул в беседе с Царьградом, что это первый мировой энергетический кризис, который, по сути, был спровоцирован политикой Соединённых Штатов, в том числе переходом на "зелёную" энергетику и печатанием денег.

Кроме того, США может интересовать сотрудничество в области борьбы с терроризмом, полагает эксперт, и связанная с ним ситуация в Афганистане, откуда американцы позорно бежали.

Но есть и третья, неофициальная цель визита зама госсекретаря Белого дома, уверен Лосев:

Американцам очень хочется поссорить Россию и Китай. Потому что Китай у них главный противник. А в 17-м году они перешли на концепцию так называемой "полуторной войны", где половинка войны – это сдерживание России, а вот целая война – это сдерживание Китая. И к следующему году 60% Вооружённых сил США должно так или иначе быть сосредоточено в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Поэтому говорить придётся", - уверен наш собеседник. Кроме того, хотят американцы того или нет, Россия встроена в 38% глобальных цепочек добавленной стоимости, а это означает, что никакие санкции против России сейчас серьёзными быть не могут.

Если ввести серьёзные санкции, пояснил Лосев, то вся мировая экономика рухнет и мир попадёт в страшнейший экономический кризис, которого не было с времен Великой депрессии в США.

Напомним, визит в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд запланирован на 11-13 октября.