Зачем немцев ввозили в Россию, как коронавирус добрался до Олимпиады, кто такая Хилташа Клинтонова

Автор:

Курганов Дмитрий

Вирусная угроза Олимпиаде

Британское издание The Times поднимает вопрос, который в последнее время всё чаще обсуждается как в спортивной, так и в журналистской среде. Насколько серьёзной угрозой для летних Олимпийских игр в Токио является новый китайский коронавирус? Исполнительный директор Оргкомитета соревнований Тосиро Муто выражается довольно осторожно, но не скрывает своего беспокойства.

"Распространение инфекции коронавируса угрожает сдержать растущий энтузиазм, связанный с Играми. И меня это очень серьёзно беспокоит", – заявил японский чиновник.

Он отметил, что правительство страны и столичные власти хотят быть уверены, что принимаются все необходимые меры по борьбе с распространением заболевания. Муто опасается, что эпидемия способна омрачить атмосферу праздника, с которой должны ассоциироваться любые Олимпийские игры. Кроме того, по мнению исполнительного директора Оргкомитета, многие зрители могут отказаться от поездки в Токио из-за боязни заразиться.

The Times отмечает, что хотя до Игр в Японии остаётся менее шести месяцев, организаторы не рассматривают вариантов их полной отмены. Тем не менее издание считает, что из-за неопределённости вокруг коронавируса и продолжающегося роста числа умерших и заболевших вероятность срыва соревнований нельзя назвать ничтожно малой.

Газета напоминает, что именно в Японии число заражённых наибольшее после Китая. Число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 33 после того как диагноз был выявлен у десяти пассажиров круизного лайнера. Их сняли с маршрута, а само судно теперь находится на карантине.

По мнению исполнительного директора Оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио, многие зрители могут отказаться от поездки в Токио из-за боязни заразиться. Фото: Kenjiro Matsuo / Globallookpress

Тосиро Муто надеется, что ситуация разрешится в ближайшем будущем. Аналогично высказался и недавно занявший пост генерального директора "Олимпийской деревни" Сабуро Кавабути, которого цитирует японское издание NHK. Он пообещал, что организаторы сделают всё необходимое, чтобы спортсмены жили и соревновались в наилучших условиях. Кавабути выразил надежду, что "человечество победит коронавирус, и Игры в Токио пройдут в обычном режиме".

Важно понимать, что в каком-то смысле Олимпиада уже началась – проходят отборочные соревнования, и некоторые из них пришлось переносить в Европу. Поэтому своё влияние на главное спортивное событие 2020 года коронавирус уже оказал.

Швеция требует от России признания

Интернет-сайт Sveriges Radio (Швеция) представил своё видение того, как прошла в Москве встреча министра иностранных дел страны Анн Линде с её российским коллегой Сергеем Лавровым. Швеция подвергла критике то, как Россия занимается "расследованием" судьбы дипломата Рауля Валленберга, которого в 1945 году задержал Советский Союз. Как отмечается в материале, в ответ на отсутствие уверенности у шведской стороны, что ей были представлены все документы по этому вопросу, Лавров, по словам Линде, пообещал снова рассмотреть это дело.

Также главу МИД Швеции интересует вопрос о том, как обстоят в России дела с правами женщин. По её мнению, наша страна недалеко продвинулась в этом вопросе. "Я, конечно, считаю, что было бы лучше, если бы они вели феминистическую политику, как мы, но это, само собой, остаётся на их усмотрение", – сказала Линде.

Она отметила, что в ходе беседы с Сергеем Лавровым обсуждался вопрос домашнего насилия над женщинами и необходимость ужесточения наказаний, у неё сохранилась уверенность, что эта встреча не приведёт к возникновению у России желания пойти по стопам Швеции и начать феминистическую внешнюю политику.

Сергей Лавров, по словам Анн Линде, пообещал снова рассмотреть дело дипломата Рауля Валленберга. Фото: MFA Russia / Globallookpress

Хотя Россия призывает Швецию к нейтралитету в вопросах Крыма и Донбасса, настаивая на законности вхождения полуострова в свой состав и отрицая участие в вооружённых действиях на юго-востоке Украины, официальный Стокгольм по-прежнему считает, что Россия "должна признаться", поскольку нарушила международное право. Издание также отмечает, что после "аннексии Крыма" отношения России и Швеции стали намного более холодными, чем раньше, но диалог между двумя странами, тем не менее, ведётся.

Кто такая Хилташа Клинтонова

Американское издание The Babylon Bee фантазирует через призму сатиры на тему предварительных выборов в Демократической партии США, которая продолжает кормить страну "агентом КГБ" Дональдом Ивановичем Трампом.



Заокеанские юмористы придумали политика с русскими корнями и нарекли её Хилташа Клинтонова. Она одерживает убедительную победу и с трудом в своей триумфальной речи произносит слова вроде "диверсификация", пытаясь заменить вторую букву "и" на "а". А как не выиграть, если все остальные кандидаты погибли в непонятных инцидентах за несколько дней до выборов?



Заокеанские юмористы придумали политика с русскими корнями и нарекли её Хилташа Клинтонова. Она одерживает убедительную победу. Фото: Zach D Roberts / Globallookpress Заокеанские юмористы придумали политика с русскими корнями и нарекли её Хилташа Клинтонова. Она одерживает убедительную победу. Фото: Zach D Roberts / Globallookpress

На этом фантасмагория не заканчивается. Президент России Владимир Путин поздравляет Хилташу, отмечая, что она – лучшее, что может случиться с Америкой. По его словам, она достигла заметных высот в подтасовывании результатов голосования, что, правда, даёт основания опасаться за её жизнь.

"Мы говорим Клинтоновой "да" и просим не делать нам мучительно больно", – сказал глава Кремля, имея в виду, что не зря же Россия потратила немало средств на её избирательную кампанию.

Ракеты для Сталина

Немецкая газета Volksstimme рассказала истории Гельмута Бройнингера и других специалистов из Германии, которые в числе нескольких (от 3 до 5) тысяч учёных, инженеров и слесарей были вывезены в СССР в рамках секретной "Операции Осоавиахим". Самого Гельмута Бройнингера уже нет в живых. С изданием воспоминаниями мужчины поделился его сын Карл.

По приказу советской военной администрации их обязали отработать пять лет по профессии на территории Советского Союза. По Потсдамскому соглашению нельзя было производить вооружение на немецкой земле. Эту проблему решали переводом производства и депортацией специалистов в Россию.

Им было разрешено взять с собой семьи, любые вещи. Например, одной семье даже позволили перевезти в СССР двух коров, а мужчин прямо спрашивали, хотят ли они взять с собой любовницу. 22 октября 1946 года прибыли солдаты для отправки немецких специалистов, ящики и мебель грузили на машины и отвозили на вокзал.

Всех пугала неизвестность. В итоге 700 специалистов и их семьи привезли в Куйбышев (теперь Самара), где поселили в соответствии с "иерархией". Те, у кого было высшее образование, получали комнату в "каменном доме", те, кто рангом пониже – в деревянных домах, плохо приспособленных для русских зим.

Шесть дней в неделю бывшие сотрудники "БМВ", "Юнкерса" и других фирм работали над проектами, так или иначе связанными с военными технологиями, самолётостроением. Так, специалисты из "Аскании" разрабатывали "автопилоты для ракет". Женщины занимались бытом. Карл Бройнингер отметил, что продуктов было немного, но всё же больше, чем в Германии того времени. У них была возможность вести более-менее нормальную жизнь – устраивать театральные постановки, играть в теннис, купаться (многим нравилась Волга и её пляжи).

"Для многих это было золотой клеткой, людям жилось неплохо, но угнетала неизвестность", – рассказывает Карл Бройнингер. Тем не менее не все выдерживали, случались и суициды.

Немецким специалистам платили больше, чем русским. Это вызывало не самые лучшие чувства у местных. Фото: dpa / Globallookpress

Платили больше, чем русским. Это вызывало не самые лучшие чувства у местных. Однако понимание того, что перед ними не нацисты, меняло отношение. Нередко все вместе пили водку. Сын другого специалиста, Клеменс Пингель, которому сегодня 71 год, отмечает: "Мы не сталкивались с ненавистью, что было удивительно".

Однако в положенный срок обратно в Германию уехали лишь 200 семей. Холодная война была в разгаре. "Русские хотели разработать зенитные ракеты с большой дальностью стрельбы, и немцы должны были им в этом помочь", – пишет Volksstimme. Создавались новые рабочие группы, причём работали они над разными блоками, чтобы не иметь общего представления. В 1951 году было подписано соглашение ещё на четыре года.

И всё же возвращение на родину растянулось до 1958 года. В 1956 году смогли уехать только те, кто возвращался в ГДР. Спустя два года это смогли сделать семьи, пожелавшие попасть в ФРГ. Причина была в том, что вернувшиеся в ГДР специалисты переехали на Запад, где их допрашивали американцы.

Спустя время многие специалисты говорили о времени, проведённом в СССР, как о потерянном. Те, кто остался, добились большего. Однако некоторые мыслили более позитивно. Им было важно, что их труд ценился и работали они по профессии. Карл Бройнингер и Клеменс Пингель тогда были детьми и сейчас не воспринимают русских как злодеев. "Немцы развязали войну, и кто-то должен был за это заплатить".