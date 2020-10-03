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Зачем Навальный играет с немцами в "Новичок"?

03 октября 2020, 10:15  •  177 • Аналитика
© AFP 2020 / Odd Andersen
История с "Новичком" для Алексея Навального постепенно затихает — точнее, заканчивается ее первая часть. Вопреки опасениям пессимистов, считавших, что Берлин принудят использовать дело Навального для изменения политики на восточном фронте, уже понятно, что никакой остановки "Северного потока — 2" не будет. А именно она стала бы важным символическим жестом, демонстрирующим принципиальный поворот европейской политики. При этом шума вокруг Навального все больше — на только что закончившемся саммите Евросоюза опять осудили "применение химического оружия" и призвали Россию расследовать произошедшее, пообещав вернуться к обсуждению реакции ЕС на "вопиющее нападение" на следующем саммите через две недели. А сам Навальный дал первое интервью, немецкому журналу Spiegel — в котором прямо обвинил в своем отравлении Владимира Путина.
Причем логика у него железная — если травили "Новичком", то, значит, приказ об этом мог отдать только президент, ведь этот страшный яд есть только у российских спецслужб. Ну да, все завязано на "Новичок" — но именно его применение не было обнаружено в России, зато странным образом следы яда были найдены при анализах в Германии. Немцы так и не поделились с русскими своими данными, однако продолжают требовать разобраться с применением "Новичка". Вопрос: а был ли "Новичок"? — считается глупым и неуместным. Конечно, был, ваше дело просто признать и найти убийц.
Хотя зачем искать, если сам Навальный уже нашел заказчика, а западную публику второй месяц убеждают в том, что это такая русская традиция — травить всех неугодных Кремлю страшным ядом. Ну и что, что он абсолютно неэффективен, зато точно указывает на заказчика. А сомневающимся, робко указывающим на странное разгильдяйство кровавой Лубянки и могущественного Путина (кукловода самого Трампа, как нас учат), — мол, чего же сначала на Скрипале лоханулись, а потом еще и на Навальном подставились? — тут же обрисовывают страшные последствия подобных сомнений. Если не Путин, то тогда вообще конец света.
"Spiegel: А если это все-таки был не Путин?
Навальный: Если бы это был не он, то все было бы гораздо хуже. Одной кружки "Новичка" достаточно, чтобы отравить всех пассажиров крупной берлинской станции метро. Если доступ к боевому веществу не у трех человек, а у тридцати, то это глобальная угроза. Это было бы ужасно".
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Автомобиль скорой помощи у здания клиники "Шарите" в Берлине
Да, лучше не расслабляться, предупреждает напуганных немцев Навальный, на мне испытания "Новичка" не прекратятся:
"Удивительно ясные слова германского правительства, вероятно, имеют меньшее отношение к моей персоне. Скорее это осознание того, по какому опасному пути идет Россия. Если Кремль принимает участие в таких операциях, то почему бы не отравить какого-нибудь немецкого политика, который выступает, например, против "Северного потока — 2"?"
При этом в интервью Навальный не призывает к остановке "Северного потока — 2" — впрочем, это и не имеет смысла, потому что Меркель все равно не изменит своей позиции, а в России такие слова вызвали бы лишь возмущение. Зато он советует Берлину ввести "меры против конкретных злоумышленников", потому что "пока российская элита может использовать инфраструктуру Европы, ничего не изменится. <...> Им будет больно, если Европа наконец закроет им границы, конфискует их активы и больше не позволит им въезжать".
Их нужно отрезать от Европы — чтобы что? Чтобы усилить конфликт между Россией и Западом — ведь так и произойдет, и это притом что в России все последние годы продолжается национализация элиты, причем Путин занялся ей задолго до начала конфронтации с Западом из-за Крыма. Уже вернувшись в Кремль в 2012-м, он стал активно отучать элиту от двойной лояльности — а после 2014 года этот процесс ускорился. Западные санкции даже помогли этому — но это не означает, что гражданин России должен призывать иностранные государства вводить санкции против своих же сограждан.
Хотя какие они Навальному свои — они же убийцы! Он и раньше постоянно расчеловечивал их, а сейчас говорит о том, что "мы сражаемся с чудовищными злодеями, готовыми к худшим преступлениям". Мы, это не Навальный, а чуть ли не весь русский народ — он рассказывает немцам те же сказки, что и наши "свидетели скорого падения Путина": "Система борется за свое выживание, и последствия мы только что почувствовали", "в его (Путина) голове что-то изменилось", "европейские меры против конкретных злоумышленников поддержат 95 процентов российских граждан". То есть Навальный продает немцам и Западу в целом ту реальность, в которой уже много лет живут наши "борцы с режимом" — еще немного, и Путин падет, особенно если заграница нам поможет.
Понятно, что обвинения в адрес президента — "Я утверждаю, что за этим поступком стоит Путин, других версий у меня нет" — вызвали очень резкую реакцию в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Навального "бесстыдником и подлецом", которого "искренне спасали все — от пилотов и врачей до президента". Вся ситуация с отравлением Навального инсценирована Западом, "чтобы создать напряжение в России и не позволить защитить суверенитет Белоруссии", сказал Володин, а сам Навальный "совершенно очевидно работает со спецслужбами и органами власти западных стран".
Не Навальный работает с ЦРУ, а ЦРУ работает с Навальным — уточнили в Кремле. Пресс-секретарь президента Песков сказал, что с Навальным работают специалисты из ЦРУ и "дают ему разные инструкции", причем "не в первый раз". Навальный возмутился и решил подать в суд на Пескова — требуя, чтобы тот доказал его связи с американской разведкой. Но что тут доказывать? Наши атлантические противники давно уже проявляют не просто повышенный интерес к Навальному — этот период закончился еще до его учебы в Йеле, они делают на него совершенно конкретную ставку. Навальный не является "проектом ЦРУ" — он представляет собой своеобразное совместное предприятие, учредителями которого были отечественные прозападные силы из олигархата и либеральных элит, но потом в уставный капитал вошли и западные "партнеры". Гадать, у кого сейчас контрольный пакет в СП "Навальный", бессмысленно — хотя за время пребывания в Германии акции могут быть перераспределены.
Но вернется ли вообще Навальный в Россию? Да, потому что ему нужно бороться за достижение поставленной цели. Какой? Изменение строя и направления движения России. Вот как Навальный описывает сегодняшний ужас:
"Идет столкновение между теми, кто выступает за свободу, и теми, кто хочет оттеснить нас назад, в прошлое, в странную православную имитацию Советского Союза, украшенную капитализмом и олигархами".
А вот как Навальный описывает "политические разделительные линии в России":
"Часть общества повторяет риторику Путина о том, что страна должна пойти особым путем. Речь идет об установлении своего рода монархии, основанной на каких-то духовных ценностях. Напротив стоят люди, которые, как и я, считают это ложью и лицемерием и которые убеждены, что Россия может развиваться только по европейскому образцу".
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Ну то есть все просто — есть зомбированные Путиным люди, которые верят в особый путь России, с сильным государством (то, что презрительно называется "имитацией СССР") и властью, опирающейся на "какие-то" (то есть несуществующие или же непонятные для Навального) духовные ценности, разделяемые обществом.
И есть европейский образец для этих вечно отстающих русских варваров — в другом месте Навальный говорит о том, что хочет, "чтобы Россия пошла по европейскому пути развития".
Все старо как мир — западники и славянофилы? Нет — Навальный хочет быть выше, он просто "борец с авторитаризмом" и за "выборность правителей", ради чего даже "некоторое время пытался объединить либеральный и националистический лагерь". Помним, конечно: Болотная в 2011-м, неудавшийся прозападный и олигархический реванш, прикрывавшийся недалекими "демократами" и "националистами". Именно тогда взошла звезда Навального — и тогда этот "проект" привлек внимание самых серьезных внешних игроков.
И сейчас Навальный выступает против строительства в России самодержавного (не монархического — а самостоятельного, суверенного) строя и власти, против уклада, в основе которого лежат общие для всего народа моральные ценности (то есть православие и вообще вся эта непонятная "духовность" и "скрепы"), предлагая вместо поиска своего пути идти по европейскому, западному.
Хорошая программа, актуальная — и, главное, массовая. Часть столичной публики, впрочем, уже скоро три десятилетия бьется за нечто подобное и против всего национального — и сейчас очень ждет скорого возвращения "чудом спасшегося" Навального. И он, конечно же, вернется — только вот насчет "Новичка" нужно будет объясниться. И за клевету придется ответить — перед судом, пусть и не Божьим.

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