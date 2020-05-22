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Зачем Навальному "шпионский" телефон: В кировском прошлом оппозиционера обнаружили странный запрос

22 мая 2020, 10:55  •  7 • Политика
Навальный на посту советника губернатора Кировской области Белых просил купить ему телефон с чужим номером. Об этом в эфире Соловьёв Live рассказал бывший вице-губернатор Кировской области по противодействию коррупции. "Зачем ему скрытые аксессуары, как у шпиона?" - задаётся вопросом гость студии.
Алексей Навальный на посту советника губернатора Кировской области Никиты Белых дал поручение купить ему телефон, зарегистрированный на чужое имя. Об этом рассказал бывший вице-губернатор Кировской области по противодействию коррупции и безопасности Сергей Карнаухов в прямом эфире YouTube канале Соловьёв Live.
Он зачитал небольшой абзац из переписки Алексея Навального с бизнесменом Петром Офицеровым. Речь идёт о периоде, когда Алексей Навальный был советником губернатора Кировской области Никиты Белых.
В зачитанном отрывке Навальный даёт Офицерову прямое указание купить телефон и зарегистрировать номер на чужое имя, а после скрытно передать этот телефон ему. Также Навальный требует от Офицерова завести электронную почту в сервисе Gmail для секретной переписки.
"Телефон оформи на кого угодно, но не на тебя. Тариф какой-нибудь, без абонентской платы, чтобы мог лежать сколько угодно и был рабочий. И завтра утром мне передать готовый телефон, без всяких коробочек. Очень нужно", - цитирует Карнаухов слова Навального.
После этого он задаётся вопросом, зачем советнику губернатора на общественных началах скрытые аксессуары, как у шпиона. Карнаухов отмечает, что в этом нет никакой необходимости.
Напомним, что Навальный был условно судим за экономические махинации на посту советника губернатора Кировской области Никиты Белых. Сам Никита Белых также осуждён, но на реальный срок и за коррупцию.

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