Зачем Навальному "шпионский" телефон: В кировском прошлом оппозиционера обнаружили странный запрос

Алексей Навальный на посту советника губернатора Кировской области Никиты Белых дал поручение купить ему телефон, зарегистрированный на чужое имя. Об этом рассказал бывший вице-губернатор Кировской области по противодействию коррупции и безопасности Сергей Карнаухов в прямом эфире YouTube канале Соловьёв Live.

Он зачитал небольшой абзац из переписки Алексея Навального с бизнесменом Петром Офицеровым. Речь идёт о периоде, когда Алексей Навальный был советником губернатора Кировской области Никиты Белых.

В зачитанном отрывке Навальный даёт Офицерову прямое указание купить телефон и зарегистрировать номер на чужое имя, а после скрытно передать этот телефон ему. Также Навальный требует от Офицерова завести электронную почту в сервисе Gmail для секретной переписки.

"Телефон оформи на кого угодно, но не на тебя. Тариф какой-нибудь, без абонентской платы, чтобы мог лежать сколько угодно и был рабочий. И завтра утром мне передать готовый телефон, без всяких коробочек. Очень нужно", - цитирует Карнаухов слова Навального.

После этого он задаётся вопросом, зачем советнику губернатора на общественных началах скрытые аксессуары, как у шпиона. Карнаухов отмечает, что в этом нет никакой необходимости.

Напомним, что Навальный был условно судим за экономические махинации на посту советника губернатора Кировской области Никиты Белых. Сам Никита Белых также осуждён, но на реальный срок и за коррупцию.