Зачем Навальнисты кидали в полицию булыжники

- Разбегайтесь, казаки идут, - завопил хипстер, с выбритыми под ноль висками и рванул с места. Его скорости позавидовал бы самый быстрый спринтер планеты - бежал так, что только фиолетовая челка развивалась на ветру. Не успел я и глазом моргнуть, как здоровенный боров (очень похожий на Сергея Доренко, только почему-то в папахе) со всего маху саданул мне нагайкой по плечу. Наверно, попутал мою православную бороду с хипстерской бородкой.

Били всех без разбора. Журналисту Комсомолки тоже досталось в гуще потасовки.Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

- Я журналист, придурок, – от досады выкрикнул я. На самом деле слово вылетело покрепче «придурка». Но, знаете, когда тебя лупят нагайкой, особо нет времени подбирать выражения.

- Мне по… - не церемонился ряженный в папахе. И пошел уже в рукопашную. Со страху от одного удара я успел увернуться. Второй все же прилетел в висок... А косяк диких казаков уже дальше громил хипстеров – только айфоны разлетались в стороны.

Но тут толпа будто застыла. Из дохленького, скрипучего мегафона вещал их проповедник – Алексей Навальный, приехавший к своей пастве.

- Громче! Ничего не слышно! – гудели одни.

- Селфи бы с ним бахнуть, - другие.

Но тут окруживших Навального поклонников и журналистов растолкали крепкие богатыри из полиции. И Алексея уже за руки и за ноги тащат в автозак. Он поупирался, подрыгался ради приличия. Но через 10 секунд уже отдыхал в общем «бобике».

А в омоновцев полетели булыжники. Мне в затылок впечаталась бутылка с водой, благо пластиковая. Толпа начала прыгать на Тверскую. Школьники полезли на фонари. Студенты - на крышу остановки. Движение машин парализовало.

Похоже, на это был и рассчет! Московские власти предлагали оппозиционеру провести согласованный митинг на проспекте Сахарова. Кстати, пару дней назад Алексей там вполне себе выступил со сцены, когда народ митинговал против блокировки мессенджера Телеграмм.

Но нет, Навальный, этот поп Гапон современности, повел паству на несанкционированную Пушкинскую. Видимо, грезил за счет расквашенных носов и побитых боков молодняка въехать в большую политику.

Хорошо, что обошлось без жертв.

В ходе несогласованной акции задержали и Алексея. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Митинг закончился также неожиданно, как и начался. Набунтовавшись, хипстеры послушались полицию и разошлись по домам.

- Не уходите, все сюда! – зазывал уходящий табор кучерявый пухлячок с мегафоном. Но его уже никто не слушал. Табор уходил в метро.

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