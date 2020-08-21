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Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального

21 августа 2020, 20:05  •  134 • Аналитика
© РИА Новости / Александр Гальперин
Алексей Навальный попал в больницу в 80-ю годовщину убийства Льва Троцкого — какие еще нужны доказательства того, что его пытался отравить сами-знаете-кто, Сталин наших дней, человек, убивающий своих противников по всему миру, что уж там говорить о Томске? Да и приурочить ликвидацию к красивой дате, это вообще фирменный стиль КГБ — вот, например, Анну Политковскую специально убили в день рождения Путина, в качестве подарка.
Примерно так рассуждают как отечественные, так и заграничные поклонники культа "Путина — всемогущего злодея" — Навального, самого страшного противника власти и будущего президента России, отравили по приказу Кремля. Запад уже предлагает медицинскую помощь, Меркель присылает за Навальным самолет, а в Вашингтоне говорят о том, что если российские власти причастны к отравлению, то это отразится на отношениях двух стран. Клич "Отдайте Навального!" разносится в соцсетях: сторонники Алексея требуют разрешить его транспортировку в Германию — чтобы спасти ему жизнь и "не дать властям скрыть следы преступления".
Остается только один, совсем несущественный, вопрос — а было ли отравление? Пока что все идет к тому, что никаких ядов, никакого отравления не было: врачи говорят о нарушении обмена веществ, спровоцировавшем падение сахара в крови (как вариант — диабетическая кома). Причины, конечно, выяснят — но версию с отравлением надо бы отложить в сторону. Если хотя бы пытаться быть честными. Вот только зачем?
Для одних Навальный — кумир и луч света в темном царстве, для других (и для автора в том числе) — провокатор и потенциальный новый Ельцин (в борьбе с привилегиями партноменклатуры "случайно" разваливший страну). Уже десять лет Навальный в центре внимания — не только публики, но и спецслужб самых разных стран, включая, естественно, отечественные. Он постоянно выезжает за границу, периодически попадает в СИЗО, были уже и подозрения на отравления — чего только не было за годы "его борьбы".
Пик популярности и активности Навального давно пройден — он пришелся на 2011-2012 годы, время Болотной, нашей несостоявшейся "цветной революции". Тогда Навальный претендовал на то, чтобы стать ее вождем, но власть не дрогнула, а Россия поддержала Путина, а не маскировавшихся под "друзей народа" столичных революционеров. С тех пор Навальный сосредоточился на разоблачении коррупционеров — подлинных и мнимых — и на работе по демонизации и расчеловечиванию Владимира Путина и его соратников, на делегитимизации власти как таковой (что необходимо для сноса системы, а за ней — и страны). Все кругом воры и негодяи — но рано или поздно мы скинем эту власть и построим "прекрасную Россию". Учитывая тесные связи Навального с Западом, многие воспринимают его просто как инструмент в руках противников России, другие же видят в нем чуть ли не агента Кремля, который якобы использует амбициозного и антисистемного политика. На самом деле у Навального есть огромная жажда власти, на пути к которой он готов играть хоть с чертом, хоть с дьяволом. Не желая понимать, что становится просто марионеткой в чужих руках.
Для Запада Навальный давно уже "противник Путина номер один" — но ему неинтересно довольствоваться таким почетным званием. Он хочет быть лидером не группы поклонников и "революционеров в эмиграции", а страны. Однако эта цель недостижима — Навальный никогда не будет ни главой государства, ни даже лидером новой революции (по причине отсутствия оной). Но он никогда в этом не признается даже самому себе, и поэтому все, что ему остается, — это повышать ставки, играть на обострение. Ближайший повод будет в следующем году — на выборах в Государственную думу. Несистемный Навальный не сможет в них участвовать, однако вполне способен внести свой вклад в дело понижения рейтинга той же "Единой России".
Но эти пиар-игры никак не приблизят "революцию", а без нее у Навального нет никаких шансов. Белорусские события показали, насколько беспомощны майданные технологии при отсутствии вождей, даже если они пытаются оседлать реально существующее в большой части общества недовольство действиями власти. "Эх, дали бы мне сейчас Белоруссию, со мной бы Лукашенко не справился". Примерно так мог думать Навальный в последние дни. Но никто не даст — ни Белоруссию, ни тем более Россию. Сами русские и не дадут — и те, кто руководит страной, и те, кто и составляет ее народ.
В определенном смысле переживание своей нереализованности и привело Навального в больницу. Здоровье подвело, нервы и прочее. Никто его не травил — ни власти (даже банально напоминать, что им от него мертвого куда больше проблем, чем от живого), ни даже западные друзья, которые любят приносить "сакральные жертвы". Скоро Навального наверняка перевезут в Германию — и заключение тамошних врачей подтвердит вердикт омских медиков об отсутствии отравления.
Вот только те, кто сейчас кричит о намеренном отравлении, в него, конечно же, не поверят и будут и дальше уверять всех, что это "Кремль пытался убить Навального". Ничего личного — просто пропаганда и борьба с властью требует постоянных жертв. На этот раз, правда, придется пожертвовать всего лишь правдой — но им не привыкать.

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