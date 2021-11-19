Зачем нам Украина? В США подняли вопрос о выгоде конфликта с Россией

В США подняли закономерный вопрос о выгоде конфликта с Россией. В Вашингтоне не понимают, зачем им вообще Украина, если всё, что она может дать, - это перспективы ядерной войны.

Такое мнение высказал известный американский политолог, помощник бывшего президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. По его словам, игры в геополитику зашли слишком далеко.

Опасения русских вполне оправданны, считает эксперт. Американцы влезли на Украину, которая всегда была в зоне влияния Москвы, и создали реальную угрозу безопасности для России. При этом, за исключением Украины, у России и США нет реальных поводов для конфликта, пишет портал "Народные Новости".

Бэндоу полагает, что США не должны оказывать поддержку Украине, так как это не отвечает интересам Штатов.

Украина не является союзником по договору. К ней не следует относиться как к единому целому. Украина не является ценным активом для США,

- отметил политолог в своей статье, опубликованной на портале 19FortyFive.

Бывший советник президента США также напомнил, что НАТО создавалось в целях защиты. А включение в альянс страны, которая уже втянута в вооружённый конфликт, никак интересам безопасности не отвечает.

Напомним, что Украина уже много лет просит взять её в НАТО в надежде на то, что альянс поможет ей завоевать Донбасс. Однако пока что страна не получила даже Плана действий по членству в НАТО.