|
Зачем нам Украина? В США подняли вопрос о выгоде конфликта с Россией
19 ноября 2021, 16:50 • 317 • Политика
В США подняли закономерный вопрос о выгоде конфликта с Россией. В Вашингтоне не понимают, зачем им вообще Украина, если всё, что она может дать, - это перспективы ядерной войны.
Такое мнение высказал известный американский политолог, помощник бывшего президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. По его словам, игры в геополитику зашли слишком далеко.
Опасения русских вполне оправданны, считает эксперт. Американцы влезли на Украину, которая всегда была в зоне влияния Москвы, и создали реальную угрозу безопасности для России. При этом, за исключением Украины, у России и США нет реальных поводов для конфликта, пишет портал "Народные Новости".
Бэндоу полагает, что США не должны оказывать поддержку Украине, так как это не отвечает интересам Штатов.
- отметил политолог в своей статье, опубликованной на портале 19FortyFive.
Бывший советник президента США также напомнил, что НАТО создавалось в целях защиты. А включение в альянс страны, которая уже втянута в вооружённый конфликт, никак интересам безопасности не отвечает.
Напомним, что Украина уже много лет просит взять её в НАТО в надежде на то, что альянс поможет ей завоевать Донбасс. Однако пока что страна не получила даже Плана действий по членству в НАТО.
Подпишитесь на нас
317
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 ноября 2021, 01:35
|
12 ноября 2021, 22:05
|
16 ноября 2021, 01:55
|
15 ноября 2021, 08:25
|
13 ноября 2021, 01:35
|
15 ноября 2021, 16:00
|
13 ноября 2021, 16:45