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″Зачем нам такой мир?″: За честность Путину предложили поставить памятник

30 декабря 2018, 16:24  •  237 • Политика
В Сети предложили поставить президенту России Владимиру Путину памятник за его честность. А именно - за главный вопрос года, который заставил многих задуматься о судьбах: "Зачем нам такой мир?" Главу государства цитировал спецкор Дмитрий Смирнов, напомнив, что до этого прежде ″ничего подобного мы не говорили вслух″.
В России предложили поставить памятник президенту России Владимиру Путину за его честность. Спецкор ″Комсомольской правды″ Дмитрий Смирнов у себя в соцсетях напомнил об одной важной фразе главы государства: ″зачем нам такой мир без России?" И об ответе Москвы на угрозу уничтожения.
″Если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальной катастрофой. Для мира это будет глобальная катастрофа, - заявил Путин в фильме Владимира Соловьева ″Миропорядок-2018″. - Зачем нам такой мир, если там не будет России?″
Смирнов подчеркнул, что раньше ″ничего подобного мы не говорили вслух″.
″Либо молчали, либо боролись за разрядку напряженности″, - указывает журналист в мессенджере.
Он же напомнил, что за прошлый век интересы России и её народа ″были ничтожны перед наднациональными - от раздувания мировой революции до строительства глобального коммунизма″.
И вот, как подчеркивает Смирнов, ″впервые со времён Российской империи мы заявили, что будем стоять на своём до конца″.
″До конца в буквальном смысле слова. ″Мы умрем, но и они сдохнут″, - напомнили в соцсетях еще одну, ставшую крылатой фразу Путина про российских мучеников.
″Зачем нам такой мир, если там не будет России? Когда-нибудь эти слова напишут на памятнике Путину″, - резюмировал спецкор.
Главная фраза 2018 года - о российском ответно-встречном ядерном ударе: «Зачем нам такой мир, если там не будет России?»
Впервые со времен Российской империи мы заявили, что будем стоять на своем до конца. Когда-нибудь эти слова напишут на памятнике Путину pic.twitter.com/XLgM0VCPv7
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 декабря 2018 г.

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