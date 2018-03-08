«Зачем нам мир без России?»: Владимир Путин о возможности применения ядерного оружия, терроризме и ситуации в Сирии

Россия может применить ядерное оружие только в качестве защитной меры. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в фильме «Миропорядок 2018», который представил журналист Владимир Соловьёв. Глава государства ответил на вопросы о борьбе с терроризмом, заявил о провале мультикультурной модели общества, а также рассказал о том, как принимаются решения на высшем уровне.

RT уже писал, что российский журналист Владимир Соловьёв представил новый документальный фильм Саиды Медведевой «Миропорядок 2018», основанный на серии эксклюзивных интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Помимо темы санкций, Крыма и Украины, в беседах с российским лидером поднимался целый ряд других вопросов, включая сирийский конфликт, борьбу с терроризмом и условия возможного применения Россией ядерного оружия.

«Мы шли своим путём. Оказалось, он приносит результаты»

Глава государства рассказал, что решение о вводе ограниченного российского контингента в Сирию было принято, поскольку развал государственности в этой арабской республике мог спровоцировать возникновение крупного террористического очага на Ближнем Востоке на десятилетия вперёд.

«Принимали решение по Сирии не потому, что нам хотелось просто побряцать оружием и показать, какие мы крутые», — подчеркнул президент.

«Нет, просто мы исходили из реальных данных, которые у нас были и вызывали, мягко говоря, озабоченность. Какие это данные? Две тысячи выходцев с территории Российской Федерации, 2500 боевиков там находилось в составе ИГИЛ*, «Джабхат ан-Нусры»**, 4500 выходцев из среднеазиатского региона. С этими странами нет границы, визового режима — они могли к нам проникнуть. Второе: развал государственности в Сирии был чреват созданием крупномасштабного террористического очага на долгую перспективу, на десятилетия вперёд», — заявил Путин.

Российский лидер выразил уверенность в том, что, если бы сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России и других союзников не нанесли удар по террористам и если бы Москва не способствовала воссозданию государственных структур в республике, развитие ситуации могло бы привести к непредсказуемым последствиям.

«Поэтому, несмотря на все сложности и угрозы в будущем, мы эту задачу решаем. Фокус заключается в том, что мы ничего не перехватывали, мы шли своим путём. Оказалось, что он приносит свои результаты», — добавил Путин.

При этом президент обратил внимание на то, что работающих договорённостей по урегулированию сирийского кризиса, достигнутых Россией, Турцией и Ираном, удалось добиться, несмотря на существующие противоречия между ближневосточными государствами.

«У каждой страны есть свои интересы. У России, у стран Ближневосточного региона — у Ирана, Саудовской Аравии, Египта, Турции, Израиля, Иордании. Есть свои интересы у таких глобальных игроков, как Соединённые Штаты, Китай, Индия... Первое, что нужно всегда делать, — это с уважением относиться к их интересам, добиваясь того, чтобы они относились с уважением к нашим. Это сложный процесс, — пояснил Путин. — Какими бы ни были сложными отношения между странами региона, но мы за один стол переговоров сели с Турцией и Ираном и выступили гарантом определённых договорённостей. И эти договорённости работают».

Российские Су-24 на авиабазе Хмеймим в Сирии

РИА Новости

«Европейская мультикультурная модель не сработала»

Президент выразил уверенность в том, что взять верх над глобальным терроризмом можно, лишь создав международный антитеррористический фронт.

«Победить или сломать хребет терроризму в одной отдельно взятой стране совершенно недостаточно для полной победы над терроризмом», — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что эту проблему невозможно решить только силой оружия, хотя без этого фактора «невозможно бороться с террором». Глава государства отметил, что для достижения успеха в этом деле нужно искоренять причины возникновения терроризма.

«Что это за причины? Несправедливость в международных отношениях, нищета во многих странах, отсутствие должного образования среди молодёжи. Нужно объединять усилия между странами, что называется, в прямом смысле этого слова на поле боя, нужно создавать мощный международный антитеррористический фронт», — отметил Путин.

Кроме того, российский лидер заявил, что мультикультурная модель, которую долгое время пытались построить в Европе, не сработала.

«Сейчас куда всё двигается? Ну да, в известной степени либерализм где-то сдаёт свои позиции, в значительной степени кому-то поднадоел, что-то не устраивает людей, что-то считается уже нереализованным. Вот эта модель, которую пытались в той же Европе построить, мультикультурная модель, она не только не сработала: те мои коллеги, которые недавно говорили о необходимости укрепления этой модели, сегодня говорят, что она не удалась», — подчеркнул президент.

Стихийная стоянка мигрантов на улицах Парижа (февраль 2018)

AFP

«Идёт обмен мнениями, но мне приходится принимать решение»

Говоря о происходящем в настоящее время изменении мирового порядка, российский лидер высказал мнение, что прежние мировые центры силы должны уступить своё место достойно и без истерик, а новые должны ощущать рост ответственности по мере роста своего могущества.

«Конечно, очень не хочется тем, кто был на первых ступеньках пьедестала, уступать это место. Хочется там зацепиться любой ценой, удержаться. Хотя многие эксперты понимают, что это уже невозможно», — отметил Путин.

«Что нужно в перспективе сделать? Нужно, чтобы эти новые центры силы по мере роста своего могущества ощущали бы рост ответственности. А те, кто неизбежно должен немного подвинуться с первой позиции на пьедестале почёта, должны делать это с достоинством, с пониманием и без истерик», — добавил президент.

Комментируя принцип принятия решений на высшем уровне, включая вопросы внешней политики, российский лидер рассказал, что чаще всего этот процесс сопровождается бурными дискуссиями, однако встречаются вопросы, по которым возникает полное единство.

«Это такая сакральная вещь. Как везде, есть люди разных взглядов в нашей команде: разные подходы, разные предложения звучат. Бывают случаи, когда полное единство. Так было во время крымских событий. Но есть и другие ситуации. Чаще всего происходит дискуссия, обмен мнениями, но мне приходится принимать решение. Как иначе? Бремя или не бремя, это ответственность», — рассказал Путин.

Он также подчеркнул, что с позицией России по международным вопросам можно спорить или не соглашаться, однако она всегда прозрачна, понятна и стабильна.

«Нужно занимать всегда принципиальную, честную и открытую позицию. И с людьми в жизни так, и на международной арене. Если все наши партнёры знают, что мы их не обманываем, не вводим в заблуждение, не пытаемся их как-то надуть, у нас есть позиция, с которой можно спорить, можно не соглашаться, но она понятна, прозрачна и стабильна, тогда с этим можно работать. Это вызывает доверие, это вызывает уважение, в конце концов, и это база для сотрудничества», — заявил президент.

Он также поделился мнением, что Россия сохранит статус великой державы в том случае, если инновационное развитие станет её главным драйвером.

«В ближайшее время нам что нужно сделать? Нам нужно сделать так, чтобы инновационная составляющая развития России была главным драйвером её развития, если мы этого добьёмся,.. тогда, без всяких сомнений, Россия сохранит статус великой державы, в том числе в сфере обеспечения обороноспособности государства», — отметил Путин.

Он добавил, что грамотное сочетание экономической и социальной сфер даёт возможность создать «третью важную опору — обеспечить обороноспособность страны».

«Всё это вместе создаёт страну, обеспечивает её внутреннее единство и определяет её роль на международной арене», — добавил президент.

«Если кем-то принято решение уничтожить Россию, у нас возникает законное право ответить»

Говоря о вероятном сценарии применения Россией ядерного оружия, глава государства подчеркнул, что речь может идти исключительно о нанесении ответного удара.

«Что касается непосредственно этой темы, она, конечно, очень важная, чрезвычайно чувствительная. Хочу вам сказать и чтобы об этом узнали у нас и за рубежом: наши планы применения (надеюсь, этого никогда не будет), теоретические планы применения — это так называемый ответный, встречный удар», — признался Путин.

Он пояснил, что такое решение может быть принято лишь в том случае, если российские системы предупреждения о ракетном нападении зафиксируют не только старт ракет, но и дадут точный прогноз траектории полёта и времени падения головных частей на территорию России.

«Если кем-то принято решение уничтожить Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа, но как гражданин России, как глава российского государства, хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если не будет России?» — заявил Путин.

При этом российский лидер отметил, что вопрос об использовании ядерного оружия некорректно задавать в отношении России, которая, в отличие от США, никогда не применяла этот тип оружия.

«Во-первых, не мы это начали. Напомню, что ядерная бомба, атомная бомба впервые появилась не у нас, а в Соединённых Штатах. Это первое. Второе: мы никогда не применяли ядерного оружия — Соединённые Штаты применили его против Японии», — заявил Путин.

При этом российский лидер отметил, что во многих японских учебниках замалчивается этот факт и пишется, что оружие применили некие «союзники».

«Штаты это сделали. Где гарантия, что это не повторится?» — отметил президент.

Рабочий во время плавки металла

РИА Новости

«Без эффективной экономики и социальной сферы невозможно величие»

Также глава государства выразил уверенность в том, что россияне не потеряют своей идентичности, поскольку они ей очень дорожат.

«Русские, другие народы России, татары, евреи, кто-то православие принимает, а кто-то из русских принимает ислам, но всё равно — это мы», — сказал Путин. — Всегда что-то не так устроено — в этом и находится механизм развития. Здесь нечему удивляться и нечего пугаться, это неизбежное, вечное, постоянное движение».

Глава государства добавил, что не может быть и речи о каком-либо величии без эффективно работающей экономики и социальной сферы в качестве базы для политической стабильности.

«Россия сложная, большая страна с огромным потенциалом. Современное величие любой страны основано на экономике. Без эффективно работающей экономики, социальной сферы, которая создаёт базу для политической стабильности, ни о каком величии речи быть не может», — сказал президент.

«Я оптимист. У нас и страна такая — мы все оптимисты, настроенные на самое лучшее в будущем, и мы своего добьёмся», — сказал Путин.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.