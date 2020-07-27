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Зачем нам Boeing? Коротченко назвал единственный способ обезопасить Россию от американских санкций

27 июля 2020, 16:05  •  66 • Политика
Военный эксперт и журналист Игорь Коротченко назвал единственный способ обезопасить Россию от американских санкций. Речь идёт о полном отказе от американского импорта. Зачем нам Boeing, когда Россия может производить собственную продукцию и ни от кого не зависеть, спрашивает эксперт.
По словам Коротченко, Россия должна перестать закупать американскую технику и комплектующие. Это нивелирует все ограничения, которые Штаты вводят против России. Начать можно с отказа от покупки американских Boeing. Этот шаг позволит не только ограничить влияние со стороны США, но и развить отечественный авиапромышленный комплекс.
С точки зрения избегания санкций Россией или юридических последствий для США мы сможем что-то предпринять только в случае, если полностью исключим Америку из собственного сектора производства, - пояснил эксперт Федеральному агентству новостей.
Коротченко добавил, что от агрессивной политики Вашингтона, который пытается распространить своё национальное законодательство на весь мир, сегодня страдает не только Россия, но и Китай.
Напомним, что США ввели санкции против России в 2014 году под предлогом украинского кризиса и крымского референдума. С тех пор Америка неоднократно расширяла список ограничений по самым разным поводам - от вмешательства в выборы США, которое так и не было доказано, до "защиты" энергобезопасности Европы.

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