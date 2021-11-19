Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Лондона

Джаралла раскрыл неприятную для Лондона подоплеку визита Уоллеса в Киев. Появление главы Минобороны Британии в Киеве – это попытка восстановить былую военную мощь после выхода из состава ЕС.

Во вторник 16 ноября министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Украину и впервые встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Визит прокомментировал политический эксперт Владимир Джаралла.

По его мнению, поездка главы Минобороны Британии в Киев связана с тем, что Лондон пытается восстановить былую мощь страны после того, как она вышла из состава ЕС. И Украина в этом плане играет роль эдакого плацдарма.

Здесь реализуется военная составляющая. По военной линии работа с Украиной проводится серьезным образом,

- отметил Владимир Джаралла в беседе с Nation News.

Он добавил, что речь идёт о создании на Украине базы Вооруженных сил Европы, а также логистических центров. Последние в любой момент могут быть развёрнуты в полноценные военные базы.

Британия использует традиционный для себя инструмент. Страна загребает жар чужими руками и использует Украину как инструмент,

- резюмировал политолог.