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Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Лондона

19 ноября 2021, 04:00  •  95 • Политика
Джаралла раскрыл неприятную для Лондона подоплеку визита Уоллеса в Киев. Появление главы Минобороны Британии в Киеве – это попытка восстановить былую военную мощь после выхода из состава ЕС.
Во вторник 16 ноября министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Украину и впервые встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Визит прокомментировал политический эксперт Владимир Джаралла.
По его мнению, поездка главы Минобороны Британии в Киев связана с тем, что Лондон пытается восстановить былую мощь страны после того, как она вышла из состава ЕС. И Украина в этом плане играет роль эдакого плацдарма.
Здесь реализуется военная составляющая. По военной линии работа с Украиной проводится серьезным образом,
- отметил Владимир Джаралла в беседе с Nation News.
Он добавил, что речь идёт о создании на Украине базы Вооруженных сил Европы, а также логистических центров. Последние в любой момент могут быть развёрнуты в полноценные военные базы.
Британия использует традиционный для себя инструмент. Страна загребает жар чужими руками и использует Украину как инструмент,
- резюмировал политолог.

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