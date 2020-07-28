Зачем на митинге топор? Дегтярёв сделал обращение к народу в прямом эфире

Напомним, многотысячный митинг прошёл в минувшую субботу в Хабаровске. Среди горожан затесались, как выяснилось, и понаехавшие провокаторы. О некотором "урожае", который на этой массовой акции собрали полицейские, рассказал во время стрима в Instagram врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

В прямом эфире он обратился к народу, подчеркнув, что с уважением относится к тем, кто выходит на акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала (сейчас бывший глава региона проходит фигурантом по уголовному делу, связанному с заказными убийствами), и попросил "беречь друг друга".

"Это абсолютно нормально - иметь своё мнение, - высказал свою точку зрения Дегтярёв. - Но всё-таки лучшая ему (Фургалу - ред.) помощь будет, если каждый будет работать на своём месте, а я как врио губернатора - продолжать те хорошие дела, которые он наметил, чем я и занимаюсь".

Говоря о прошедшем митинге, врио губернатора края обратил внимание на арсенал, который стражи порядка изъяли у некоторых протестующих. В частности, на митинге полицейские изъяли несколько ножей и даже топор. Последний вызвал недоумение у Дегтярёва, о чём он задал логичный вопрос: для чего человеку на массовой акции подобное оружие?

"Можете себе представить? Зачем человек пришёл с топором на несанкционированную массовую акцию?" - удивился глава региона и ещё раз призвал горожан оставаться дома, заниматься своими делами, а также помогать своим родным и близким.