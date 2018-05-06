«Зачем на это подписываться»: как Турция ответит США в случае введения санкций за покупку российских С-400

Турция считает неприемлемой возможную отмену поставок истребителей F-35 из Соединённых Штатов. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. В случае если Вашингтон заблокирует сделку, Анкара примет ответные меры. Ранее в Госдепе пригрозили санкциями за соглашение о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию — именно поэтому под угрозой оказалось сотрудничество Анкары и Вашингтона по американским F-35. США считают, что покупка российских систем нарушает закон «О противодействии противникам Америки» и не соответствует договорённостям по НАТО. В экспертном сообществе подчёркивают, что президент республики Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли будет следовать ультиматуму.

Турция примет ответные меры в отношении США, если Вашингтон заблокирует поставки истребителей F-35. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. «Отмена продажи самолётов F-35 неприемлема», — сказал министр.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что ситуация с покупкой Анкарой российских С-400 может негативно повлиять на участие Турции в программе F-35, согласно которой страна участвует в разработке самолётов.

Чавушоглу отметил, что этот вопрос будет поднят в ходе его визита в Соединённые Штаты на следующей неделе. По словам турецкого министра, если Вашингтон заблокирует поставки, Анкара будет вынуждена прибегнуть к ответным мерам.

В Госдепе неоднократно отмечали, что покупка Турцией российских ракетных систем С-400 может потенциально привести к введению ограничительных мер в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

3 мая беспокойство сделкой Анкары и Москвы выразила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт. По её словам, одной из причин возможных санкций может стать оперативная совместимость вооружений в рамках договорённостей по НАТО.

«В соответствии с договорённостями по НАТО (а Турция — член альянса), Анкара должна закупать только те вооружения и другие средства, которые совместимы с остальными партнёрами по НАТО», — сказала Науэрт в ходе брифинга.

Об этом же говорил министр обороны США Джеймс Мэттис.

Глава Пентагона считает, что российские ЗРК будут «представлять огромный вызов» для систем ПВО и ПРО НАТО.

Министр обороны США Джеймс Мэттис

Reuters

© Carlos Barria

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно отмечал, что соглашение с Россией по С-400 является национальным решением Турции. Об этом, в частности, напомнил глава МИД России Сергей Лавров.

«Соединённые Штаты, как член НАТО, должны прислушаться к коллективному мнению, которое выражает генеральный секретарь Североатлантического альянса», — подчёркивал глава российского МИД.

Помимо контракта на поставку С-400 недовольство Вашингтона вызывает задержание в Турции американского религиозного деятеля — пастора Эндрю Брансона. Его обвиняют в пособничестве путчистам и шпионаже и грозят посадить в тюрьму на 35 лет. Анкара предлагает обменять Брансона на живущего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого она также подозревает в причастности к попытке госпереворота.

По данным The Hill, американские сенаторы призвали к введению санкций в отношении Анкары, если она не отпустит Брансона. Его освобождения также потребовал президент США Дональд Трамп.

Угрозы ввести санкции могут подорвать доверие Анкары к Соединённым Штатам как к поставщику вооружений, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

«Если поставщик будет показывать, что он ставит дальнейшие продажи в зависимость от хорошего поведения покупателя, зачем покупателю на это подписываться?» — заметил эксперт.

По его словам, американцы фактически призывают Турцию отказаться от суверенитета.

Мирзаян уверен, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на такие условия не пойдёт, особенно с учётом предстоящих выборов, которые состоятся летом 2018 года.

«Если Эрдоган сейчас капитулирует, он нанесёт себе большой репутационный ущерб. Ему это надо? Ему это не надо. Турецкие власти пытаются найти какой-то компромисс с американцами. Если не получится, то я не думаю, что они пойдут на поводу у американцев в этом вопросе», — предположил политолог.

Однако эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов считает, что Анкара уступит давлению Вашингтона. Он отметил, что военное сотрудничество двух стран не прекращалось, несмотря на политические разногласия.

«Ни Трамп, ни Эрдоган не долговечны. Сама ситуация диктует сохранение американского военного прикрытия. Нельзя исключать, что через какое-то время они вновь договорятся», — добавил он.

Ускорение поставок

Напомним, что после апрельской встречи с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган подчеркнул, что Анкара не собирается отказываться от российских зенитно-ракетных комплексов.

«Тема С-400 кого-то беспокоит. Почему? Турция сама решает свою судьбу​​​. Что выгодно для страны, то мы и будем делать. И этот шаг мы сделали», — сказал он.

Истребители F-35

Reuters

© Tom Reynolds/Lockheed Martin Corp

Путин, в свою очередь, отметил, что по просьбе Анкары Москва согласилась ускорить производство комплексов. Как позднее сообщил помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Михаил Кожин, Россия поставит Турции ЗРК к концу 2019 года. Изначально реализация контракта планировалась на март 2020 года.

Согласно договорённостям, Турция должна получить четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд. Первый взнос Анкара сделала в сентябре 2017 года. По словам главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, Россия уже начала производство комплексов.