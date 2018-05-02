Зачем мужчине меч • 90 • Аналитика







А в разных детских играх нарабатывались такие навыки, как быстрая реакция, ловкость, балансирование своим телом, умение уклоняться от брошенного предмета и даже перехватывать на лету копьё или стрелу. Кулачный бой или бои стенка на стенку были обычным проявлением удали молодецкой на Руси вплоть до 20 века. Такое воспитание ещё сохранилось у кавказских народов. Мальчики занимаются борьбой, различными единоборствами, джигитовкой. Их воспитывают в почитании старших и соблюдении национальных традиции своего народа. Мальчики до 3-5 лет не отходят от любящей матери, а после их должен воспитывать отец в строгости.





Жаль, что эти традиции сегодня почти забыты в современной России. Многочисленные войны, революции и последующие за ними события нанесли невосполнимый урон лучшему генофонду нашей страны. Сколько известных, а ещё больше неизвестных храбрецов-героев и патриотов своей страны пожертвовали собой ради победы над врагом. А ведь это были лучшие люди, цвет нации, воины. Они могли бы вырастить и воспитать отличное потомство, а вместо этого они горели в танках, шли на таран, закрывали собой амбразуру дота, подрывали вместе с собой вражескую технику.



Эти потери до сих пор отражаются в демографических пробелах нерожденного поколения, падении нравственности и утрате того воспитания, что делало из мальчиков мужчин. В современной России мужчин чаще воспитывают женщины – дома, в детском саду, в школах и вузах. В сфере образования почти повсеместно трудятся женщины, велико количество неполных семей, да и в полных семьях мужчина-отец зачастую присутствует лишь формально. А для мальчика в идеале это должен быть отец и ближайшее окружение: дедушка, брат, учитель, тренер. Однако реальность такова, что мальчик в дошкольном возрасте, когда закладываются основы его поведения, окружен вовсе не мужчинами. В результате недостатка в воспитании мужского начала мужчины перестали быть воинами. Выросли поколения инфантильных, слабохарактерных особей мужского пола, не способных защитить девушку или даже себя, любимого.



Уже неоднократно в новостных сюжетах о пожарах нам показали, как поступают современные «мужчины». Они бросают своих детей или всю семью в огне и дыму, спасаясь в одиночку. А ещё им потом с этим придётся жить, своим знакомым и близким в глаза глядеть. Но хорошо, что ещё есть и настоящие мужчины, которые не боятся войти в горящий дом и спасти людей из огня, порой даже ценой своей жизни. Так, недавно, при нападении на учеников школы в Бурятии 17-летний Давыд Мамонов вынес истекающую кровью девочку, а потом преградил путь обезумевшему девятикласснику. Не каждый взрослый на такое решится, а он смог. Так уже было, когда в критической ситуации или на войне у части мужчин просыпается родовая память воина, и тогда им нет равных в бою.



Меченосец



Армянский «Миротворец». Нет у «революции» конца?



Как обращаться с шашкой, он не знал. После смерти в военном госпитале его пожилого отца мать нашла в глубине шкафа отцовскую сувенирную шашку. И вот он впервые держит в руках шашку из мягкого металла с красивой отчеканенной ручкой, в чёрных деревянных ножнах, обтянутых кожей. Отец состоял в казачьем обществе районного куреня и тайком от матери на заначку от пенсии смог купить себе эту шашку для парадного построения. Кроме сувенирной шашки, у отца была парадная «черкеска» с газырями, хромовые сапоги, папаха и настоящий кинжал с надписью ККВ (Кубанское казачье войско). Получив в наследство такой арсенал холодного оружия, он решил, что неплохо было бы уметь с ним обращаться. Он был уже не так молод, чтобы начинать обучение, но и не так стар, чтобы потерять интерес к чему-то новому. Пересмотрев множество видео в Интернете на тему «Фланкировка шашкой», он остановил свой выбор на видеороликах Ольги Корогодской. Она доходчиво и очень подробно объясняла технику рубки и перехватов, сложных вращений и движений с шашкой. Для начала самостоятельных тренировок этого оказалось достаточно.



Заниматься фланкировкой ему удавалось в обеденный перерыв, на территории разрушенных строений в промзоне предприятия и в выходные дни утром на безлюдном берегу реки. Проблем с полицией он не боялся, так как на руках был сертификат к сувенирной шашке, а ещё в кармане лежало удостоверение охотника с правом ношения холодного оружия. Регулярные тренировки не прошли даром, и через полгода он приобрёл не только ссадины и мозоли, но и неплохой навык обращения с шашкой. Захотелось чего-то большего.



Вскоре в Интернете у мастера-оружейника Дмитрия (Китовраса) была заказана боевая офицерская шашка (образца 1881 года). Без боевой заточки и ещё по некоторым параметрам она не являлась холодным оружием. Настоящая шашка была длиннее сувенирной и тяжелее, но скоро руки привыкли и к этому оружию. Движения стали правильными и плавными. Даже без боевой заточки шашкой легко можно было разрубить полуторалитровую пластиковую бутылку, наполненную водой, или нетолстую ветку. Главное было в скорости и направлении удара. При правильном рубящем ударе шашка должна издавать характерный свист. В будущее без тормозов и стоп-кранов



Во время тренировок, когда уже что-то начало получаться, он прислушался к собственным ощущениям. Отполированная до блеска казачья боевая шашка была уже привычной тяжестью в руке, и ещё было такое ощущение правильности момента, которое трудно объяснить. Мышцы предплечий и плеч приятно гудели после тренировки. Мысли приобрели правильный ход и какую-то торжественную возвышенность, вытеснив ненужную суету. Вспомнилось забытое ощущение из детства, когда ещё мальчишками, с деревянными мечами, они дрались до первой крови со старшими пацанами своего двора. А может быть, это было ещё раньше, в дремлющей родовой памяти его предков. Отцу бы это понравилось. Он ощущал себя мужчиной, меченосцем, воином. Матушка рассказывала, что когда была на позднем сроке беременности, ей всё время снилась рыбка, меченосец красного цвета. Снилось, что он выскакивает из аквариума, а матушка его подбирает с пола руками и сажает обратно. Так и родился «меченосец» чуть раньше положенного природой срока.Как обращаться с шашкой, он не знал. После смерти в военном госпитале его пожилого отца мать нашла в глубине шкафа отцовскую сувенирную шашку. И вот он впервые держит в руках шашку из мягкого металла с красивой отчеканенной ручкой, в чёрных деревянных ножнах, обтянутых кожей. Отец состоял в казачьем обществе районного куреня и тайком от матери на заначку от пенсии смог купить себе эту шашку для парадного построения. Кроме сувенирной шашки, у отца была парадная «черкеска» с газырями, хромовые сапоги, папаха и настоящий кинжал с надписью ККВ (Кубанское казачье войско). Получив в наследство такой арсенал холодного оружия, он решил, что неплохо было бы уметь с ним обращаться. Он был уже не так молод, чтобы начинать обучение, но и не так стар, чтобы потерять интерес к чему-то новому. Пересмотрев множество видео в Интернете на тему «Фланкировка шашкой», он остановил свой выбор на видеороликах Ольги Корогодской. Она доходчиво и очень подробно объясняла технику рубки и перехватов, сложных вращений и движений с шашкой. Для начала самостоятельных тренировок этого оказалось достаточно.Заниматься фланкировкой ему удавалось в обеденный перерыв, на территории разрушенных строений в промзоне предприятия и в выходные дни утром на безлюдном берегу реки. Проблем с полицией он не боялся, так как на руках был сертификат к сувенирной шашке, а ещё в кармане лежало удостоверение охотника с правом ношения холодного оружия. Регулярные тренировки не прошли даром, и через полгода он приобрёл не только ссадины и мозоли, но и неплохой навык обращения с шашкой. Захотелось чего-то большего.Вскоре в Интернете у мастера-оружейника Дмитрия (Китовраса) была заказана боевая офицерская шашка (образца 1881 года). Без боевой заточки и ещё по некоторым параметрам она не являлась холодным оружием. Настоящая шашка была длиннее сувенирной и тяжелее, но скоро руки привыкли и к этому оружию. Движения стали правильными и плавными. Даже без боевой заточки шашкой легко можно было разрубить полуторалитровую пластиковую бутылку, наполненную водой, или нетолстую ветку. Главное было в скорости и направлении удара. При правильном рубящем ударе шашка должна издавать характерный свист.Во время тренировок, когда уже что-то начало получаться, он прислушался к собственным ощущениям. Отполированная до блеска казачья боевая шашка была уже привычной тяжестью в руке, и ещё было такое ощущение правильности момента, которое трудно объяснить. Мышцы предплечий и плеч приятно гудели после тренировки. Мысли приобрели правильный ход и какую-то торжественную возвышенность, вытеснив ненужную суету. Вспомнилось забытое ощущение из детства, когда ещё мальчишками, с деревянными мечами, они дрались до первой крови со старшими пацанами своего двора. А может быть, это было ещё раньше, в дремлющей родовой памяти его предков. Отцу бы это понравилось. Он ощущал себя мужчиной, меченосцем, воином.



На самом деле не так уж важно, чем вы увлекаетесь. Пусть это будет пинбол, страйкбол, бокс, борьба, стрельба, фехтование или фланкировка шашкой. Это всё только инструменты для оттачивания мужского характера. Важно, чтобы, сняв боксёрские перчатки, отложив после стрельбы оружие или спрятав шашку в ножны, вы сохраняли в себе тот самый стержень. Помните, что мужчина – это воин, меченосец.



Защищайте своих женщин, ставьте на место наглецов, будьте нетерпимы к врагу.



Живите по совести и бойтесь только собственной трусости. Ещё в недалёком прошлом мальчиков на Руси с самого рождения готовили к тому, что они будущие воины, защитники своей семьи, общины и земли всего своего народа. Бойцовские качества они впитывали, чуть ли не с пеленок. Так в них закладывался стержень, который определял их характер и всю их будущую судьбу. С самого раннего детства мальчиков приучали к оружию. Хоть их детские мечи и были сделаны из твердых пород дерева, но их вес и форма почти соответствовали железным. А ещё были деревянные копья, ножи, луки со стрелами, щиты. В летописях описаны случаи, когда подростки их мастерски использовали для защиты от врагов. Нож был с мужчиной практически с раннего детства. Многие из детей, особенно из знати, в отрочестве получали своё первое боевое оружие: мечи, ножи, топорики. В три года мальчику приходит время следующего посвящения — «посажение на коня». Это был красивый обычай, праздник для всей общины.А в разных детских играх нарабатывались такие навыки, как быстрая реакция, ловкость, балансирование своим телом, умение уклоняться от брошенного предмета и даже перехватывать на лету копьё или стрелу. Кулачный бой или бои стенка на стенку были обычным проявлением удали молодецкой на Руси вплоть до 20 века. Такое воспитание ещё сохранилось у кавказских народов. Мальчики занимаются борьбой, различными единоборствами, джигитовкой. Их воспитывают в почитании старших и соблюдении национальных традиции своего народа. Мальчики до 3-5 лет не отходят от любящей матери, а после их должен воспитывать отец в строгости.Жаль, что эти традиции сегодня почти забыты в современной России. Многочисленные войны, революции и последующие за ними события нанесли невосполнимый урон лучшему генофонду нашей страны. Сколько известных, а ещё больше неизвестных храбрецов-героев и патриотов своей страны пожертвовали собой ради победы над врагом. А ведь это были лучшие люди, цвет нации, воины. Они могли бы вырастить и воспитать отличное потомство, а вместо этого они горели в танках, шли на таран, закрывали собой амбразуру дота, подрывали вместе с собой вражескую технику.Эти потери до сих пор отражаются в демографических пробелах нерожденного поколения, падении нравственности и утрате того воспитания, что делало из мальчиков мужчин. В современной России мужчин чаще воспитывают женщины – дома, в детском саду, в школах и вузах. В сфере образования почти повсеместно трудятся женщины, велико количество неполных семей, да и в полных семьях мужчина-отец зачастую присутствует лишь формально. А для мальчика в идеале это должен быть отец и ближайшее окружение: дедушка, брат, учитель, тренер. Однако реальность такова, что мальчик в дошкольном возрасте, когда закладываются основы его поведения, окружен вовсе не мужчинами. В результате недостатка в воспитании мужского начала мужчины перестали быть воинами. Выросли поколения инфантильных, слабохарактерных особей мужского пола, не способных защитить девушку или даже себя, любимого.Уже неоднократно в новостных сюжетах о пожарах нам показали, как поступают современные «мужчины». Они бросают своих детей или всю семью в огне и дыму, спасаясь в одиночку. А ещё им потом с этим придётся жить, своим знакомым и близким в глаза глядеть. Но хорошо, что ещё есть и настоящие мужчины, которые не боятся войти в горящий дом и спасти людей из огня, порой даже ценой своей жизни. Так, недавно, при нападении на учеников школы в Бурятии 17-летний Давыд Мамонов вынес истекающую кровью девочку, а потом преградил путь обезумевшему девятикласснику. Не каждый взрослый на такое решится, а он смог. Так уже было, когда в критической ситуации или на войне у части мужчин просыпается родовая память воина, и тогда им нет равных в бою.На самом деле не так уж важно, чем вы увлекаетесь. Пусть это будет пинбол, страйкбол, бокс, борьба, стрельба, фехтование или фланкировка шашкой. Это всё только инструменты для оттачивания мужского характера. Важно, чтобы, сняв боксёрские перчатки, отложив после стрельбы оружие или спрятав шашку в ножны, вы сохраняли в себе тот самый стержень. Помните, что мужчина – это воин, меченосец.Защищайте своих женщин, ставьте на место наглецов, будьте нетерпимы к врагу.Живите по совести и бойтесь только собственной трусости. Автор: Кантемиров Виктор Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 90 Источник Похожие новости Зачем мужчине меч Август 1914-го опять впереди? Войско с пропеллерами. Боевые Карлсоны ВСУ

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