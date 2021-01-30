Зачем может быть нужно депутатство в Госдуме РФ бизнесменам Григорию Аникееву и Валерию Гартунгу

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в недавнем интервью корреспондентам радио «Комсомольская правда», размышляя о популизме, допустил, что, если чиновник или депутат будет ответственно и эффективно выполнять свою работу, то «ни у кого не возникнет вопроса» о его персональной машине, не соразмерной, по сравнению с доходами рядовых граждан, зарплате (аналогично пенсии) и о других привилегиях и возможностях, которые политический тяжеловес ёмко обозначил как «пускай еще что-то у него будет».

Похоже, некоторые депутаты, чиновники и руководители предприятий с госучастием, не дожидаясь подобных суждений от высокопоставленных лиц, давно взяли такой подход на вооружение. Если они считают свою деятельность эффективной, бонусы себе они начислят и сами. Руководитель крупного полиграфического предприятия, являющегося собственностью одного из регионов, в беседе с корреспондентом «Нашей Версии», состоявшейся несколько лет назад, утверждал, что «воровать нужно с прибыли», дескать, тогда это правильный подход. Сегодня, кстати, это предприятие кануло в Лету.

На наш взгляд, общественность больше возмущается непорядочностью, о которой так же говорил Володин. Что может заключаться в отсутствии границ у бонусов, с одной стороны, или, с другой стороны, в непропорциональном наделении благами тех, кто для общего успеха больших усилий не прилагает: главное – попасть в нужное место. Иногда «нужным местом» становятся выборные органы, зачастую гарантирующие и стабильный доход, и высокий социальный статус, и обладание административным ресурсом.

«Мы же с вами избираем депутатов, мы с вами избираем мэров, губернаторов. Давайте уважать свой выбор! Человек, который работает и создает условия для нашей жизни, заботится, ну, он должен быть защищен. От чего? От клеветы. А что касается критики? Послушайте, она звучит. У нас сегодня заседание было в Государственной Думе. С трибуны одна партия критикует другую, критикует министров, но когда эта критика имеет под собой основание, это важно, это должно быть. Потому что это помогает тому человеку, который что-то не увидел, исправиться. И это создает конкурентную среду, конкурентные условия», - сказал, среди прочего, Вячеслав Володин.

Будем придерживаться такого наставления, в надежде, что наша критика, хоть мы не партия, пойдет всем на пользу.

Во-первых, несколько слов о депутате Госдумы РФ Григории Аникееве, из города Владимира, показавшем самый большой личный годовой доход среди коллег-парламентариев, за 2019 год – 2,35 млрд рублей. В политике, судя по всему, он не так силен, как в бизнесе: в рейтинге «полезности» депутатов ГД он занимает 312 место из 439. При этом бизнесмен находится в Думе уже на протяжении трех созывов. Зачем ему такая общественная нагрузка при 91 предприятии, учредителем которых он, по данным портала rusprofile, является, благодаря чему даже внесен ФНС РФ в реестр массовых учредителей? Возможно, чтобы поддержать действующую власть, получающую в его лице финансовую поддержку и гарантированный голос нужной направленности при голосовании в Думе. Возможно – чтобы получить депутатскую неприкосновенность, резко повышающую безопасность и бизнесмена, и бизнеса. На такие мысли наталкивает полное отсутствие законотворческой активности депутата, если судить по информации на странице Григория Аникеева на официальном сайте Государственной Думы РФ.

Как отметила «Владимирская газета», активность Аникеева существенно повышается перед очередными выборами, когда для решения выборных задач он задействует свой финансовый ресурс. Так в преддверии выборов в Госдуму VII созыва, «Григорий Аникеев собирал праздники дворов, запустил медицинские центры для пенсионеров, начал открывать детские площадки и всё это под прикрытием общественной организации «Милосердие и порядок», которая прочно ассоциируется с его именем. От имени этой организации оказывалась материальная помощь школам, детсадам, конкретным людям». Действительно, в данных этой Владимирской областной общественной организации руководителем (председателем) указан Григорий Аникеев. Но кто у нас боится противоречий?

Второй депутат, о котором пойдет речь, это справедливорос Валерий Гартунг, прошедший в Думу от Челябинской области. В рейтинге «полезности» думских деятелей за сентябрь-декабрь 2020 года он на 23-м месте, в рейтинге «медийности» - на 19-м, а по индексу активности – на 4-м месте! Парламентарий участвовал в разработке 223 законопроектов самой разной направленности. А ведь каждый законопроект нужно было изучить, вникнуть, попробовать внести улучшения. Темами потенциальных законов в разное время были: здоровье, дети, пенсии, банки, нацгвардия, инвалиды, налоги, избирательное право, бесплатные парковки, таможенные пошлины, микрофинансовые организации, НДС, долевое строительство, переработка и утилизация отходов, техосмотр, государственная статистика, банкротство, противодействие коррупции и незаконное обогащение, и это не полный список. При таком кругозоре, как ни странно, в топ-50 по экспертному индексу в упомянутом рейтинге депутатов Валерий Гартунг не вошел. Впрочем, быть специалистом широкого профиля не менее почетно, чем экспертом в узкой области.

Но Валерий Карлович активен не только в Думе – одновременно он успешный бизнесмен. В далеком прошлом Гартунг был генеральным директором ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ЧКПЗ), куда в молодые годы, в 1983 году, после окончания ВУЗа, пришел работать слесарем. А в 2020 году семье депутата уже принадлежало около 95,44 % акций этого предприятия. Валерию Гартунгу — 23,75 %, гендиректору ЧКПЗ Андрею Гартунгу (его старшему сыну) — 11,25 %, Дмитрию Гартунгу (второму сыну) — 3,8 %, их матери, супруге депутата Марине Гартунг — 56,64 %. Невольно возникает вопрос, а не появляется ли у депутата соблазна использовать для успеха семейной компании думский административный ресурс? И следующий – борется ли Валерий Гартунг с искушениями из первого вопроса?

Минэкономразвития включило ЧКПЗ в реестр системообразующих предприятий, получающих государственную поддержку в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

ЧКПЗ, генеральным директором которого с 2005 года является сын депутата Андрей, а основным акционером супруга депутата Марина, постоянный участник госзакупок, и, при этом, постоянный участник судебных процессов. Только за 2020 год, по данным портала kad.arbitr.ru, их было 118.

В паутине Интернета мы обнаружили документ, датированный 2009 годом (тогда работал еще пятый созыв Думы). Согласно этому документу, от имени депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга генеральному директору ОАО «Сургутнефтегаз» Владимиру Богданову направлено обращение с просьбой назначить встречу с целью обсуждения возможности поставки на нефтегазодобывающее предприятие продукции ЧКПЗ (фланцев). Доверять ли такой информации – личное дело каждого, но Валерий Гартунг, избираясь в Государственную Думу, наверняка понимал, что сам становится источником противоречий, подозрений и домыслов.

С 2018 года депутаты Госдумы приняли на себя обязательства соответствовать стандартам, принятым в отношении всех госслужащих. Поэтому, кстати, если ранее кто-то пытался использовать административный ресурс, преступлением это не считалось. Сейчас многое изменилось. «Если депутат, используя свои полномочия, лоббирует бизнес родственников, свои интересы, направляет депутатские запросы в личных целях, он будет отстранен от руководящей должности, а также на него может быть наложено взыскание», — пояснял журналистам Председатель ГД Вячеслав Володин.

Да, Валерий Гартунг как депутат очень активен. Возможно, его будет недоставать в Думе. Ряды справедливороссов, возможно, поредеют «как вырубленные». Но семейный бизнес Гартунгов получит поддержку в лице патриарха (так поступил, кстати, бывший министр сельского хозяйства России Александр Ткачев – вернулся к истокам). Тем более, в 2020 году ЧКПЗ открыл кредитные линии на 751,5 млн рублей в региональном отделении Сбербанка. Видимо, предприятие нуждается в обновлении, потому что рентабельность его, судя по соотношению показанных в отчетах оборота (10,91 млрд рублей) и прибыли (209,7 млн рублей), составляет всего около 2%. Зыбкая стабильность, на уровне арифметической погрешности.

Не хотелось бы, чтобы в пылу политического азарта Валерий Гартунг преступил ограничительную черту и был отстранен от политики насильственно. Примеры увлеченности были, вот один из них.

Невольно возникает уважение к человеку, создавшему благотворительный фонд, тем более, если это фонд детский, тем более, если человек подписал его своим именем, думается, не с целью сбора благодарностей, а с целью подчеркнуть личную ответственность за результаты деятельности. Но, если посмотреть на размещенную на сайте Генеральной прокуратуры РФ информацию о результатах проверки № 74150500636613 Детского Благотворительного Фонда Валерия Гартунга, мнение может поменяться. Среди выявленных нарушений указаны не только отсутствие сведений о видах экономической деятельности, которыми занимается организация, и не только «противоречащее смыслу определения коллегиальности» единоличное управление Фондом супругой депутата – Президентом фонда Мариной Гартунг, но и непредоставление на проверку результатов аудита и некоторых других обязательных отчетов за несколько лет деятельности.

Кроме того, было выявлено, что, из полученных в виде благотворительных пожертвований средств, за год было потрачено менее 80 процентов.

И еще одно выявленное нарушение, которое не нуждается в комментариях: «Благотворительная организация не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для поддержки политических партий, движений, групп и кампаний». Кстати, собственных средств на организацию данного фонда Валерий Гартунг потратил немного, если верить данным портала rusprofile - 8 349 рублей (размер его дли как стопроцентного учредителя).

По информации ТАСС, сумма декларированного дохода депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга за 2019 год составила 32 млн 436 тысяч рублей, супруги - 128 млн 919 тысяч рублей. У жены парламентария в собственности две квартиры за Рубежом: в Швейцарии и на Кипре, площадью 190 кв.м и 94 кв.м соответственно. Помимо физических активов, можно упомянуть бренд «HARTUNG», принадлежащий семье Гартунгов. Многие россияне пользуются штампованными колесными дисками этой марки, иногда полагая, что бренд иностранный (возможно, у создателей на то и был расчет). А недавно Гартунги высудили право на использование легендарного бренда «Победа», принадлежавшего группе ГАЗ. Думается, значимости таких приобретений научил семью Валерий Гартунг, поднаторевший в искусстве пиара за годы, проведенные в политике.

Снова пример. «Всем сейчас тяжело, но если посмотреть вокруг, всегда найдется тот, кому еще тяжелее, чем тебе, – заявил Гартунг, передавший медикам Еманжелинска Челябинской области в дар средства индивидуальной защиты. – Поэтому я и решил свою депутатскую зарплату за два месяца отдать на покупку масок для жителей Челябинской области. Конечно, гражданам сейчас нужны не только маски. Многим элементарно есть нечего. Поэтому я призываю всех, у кого есть возможность, помогать своим ближним: купить продукты для пожилых, подарить соседским детям развивающие игры или книги, просто позвонить родителям и узнать, как у них здоровье... Место для доброго дела есть всегда». Заметили? Не 3% от дохода, а две депутатские зарплаты. Наверное, потому, что 3% отдать на благотворительность сможет любой, а вот две зарплаты - не каждый.

Есть история, на правдивости которой мы не настаиваем, о том, как один из африканских принцев, обучаясь в СССР, получил от преподавателя упрек в незнании истории Африки, на что он гордо ответил: «Мы историю не изучаем, мы её делаем». Хотелось бы, чтобы наши законотворцы иначе, чем этот принц к истории, относились к российским законам – знали и уважали их. Валерий Гартунг точно будет пытаться избираться в восьмой состав Думы. По списку «Справедливой России» он наверняка пройдет. Поэтому решение принимать самим политикам: политики они или бизнесмены, а помнить при этом порекомендуем о конфликте интересов и противоречиях, на которые мы в этой статье указали.