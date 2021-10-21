Зачем Москва ведет переговоры с талибами: объяснил эксперт

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РФ решает целый ряд важных вопросов, представляющих национальный интерес в среднеазиатском регионе

У Москвы есть пять требований, три из которых представляют национальные интересы России, к представителям запрещенного в РФ террористического движения "Талибан", ради чего и был смысл встречаться с его посланниками в российской столице. С такой точкой зрения выступил доцент Финансового университета Геворг Мирзаян в статье в издании "Взгляд".

Эксперт отметил, что несмотря на признание талибов террористами, России необходимо вести с ними переговоры, поскольку они объективно сейчас управляют Афганистаном и будут делать это, вероятно, еще долгое время.

Раскрывая суть требований Москвы к движению, Мирзаян посчитал два из них чисто формальными – это соблюдение в Исламском Эмирате прав человека и формирование инклюзивной власти. По его мнению, это максимум того, что можно получить на данный момент времени от радикалов. А вот три других требования представляют для России более важные вопросы.

"Прежде всего Москву волнует возможность перетекания исламизма за пределы Афганистана. То есть в Среднюю Азию – регион, являющийся "подбрюшьем" России и источником рабочей силы для ее крупных городов", – считает автор.

По его словам, РФ проводит для талибов красную черту – это госграница Афганистана, поскольку исламистская экспансия в среднеазиатский регион бывших советских республик чревата революциями, гражданскими войнами и беспорядками. А их придется подавлять нашими вооруженными силами для защиты союзников по ОДКБ.

Также российская сторона хочет добиться, чтобы "из Афганистана не экспортировали экстремизм и другие группировки", которые закрепились там во времена войны. В отличие от "Талибана", подчеркнул эксперт, их не удастся уговорить, т.к. они "живут за счет терактов и освоения новых территорий".

Но самой сложной представляется третья задача: талибы должны остановить трафик наркотиков – опия и героина – из своей страны, значительная часть которого идет в Россию, а затем попадает в страны Евросоюза.

"При этом производство опия – важнейшая статья экономики Афганистана и источник доходов для самого "Талибана", – заметил Мирзаян.

Напомним, накануне, 20 октября, в Москве прошло третье заседание консультаций по Афганистану, на котором присутствовали делегации из стран Средней Азии, Ирана, Индии, Пакистана и Китая. Посланцев "Талибана" возглавлял второй вице-премьер непризнанного правительства Абдул-Салам Ханафи. Российскую сторону представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее французское издание Le Monde сделало свой вывод, зачем Москва ведет переговоры с нынешним Кабулом. По мнению авторов материала, Россия хочет закрепить за собой статус региональной державы, стремящейся к стабильности в Центральной Азии.

