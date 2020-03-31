Зачем «Морской старт» перебазирован в Славянку: о причинах и перспективах • 147 • Аналитика



Даже людям, далеким от космоса, известно, что зона наиболее благоприятных условий для запуска ракет находится на экваторе. Именно там можно максимально увеличить полезную нагрузку ракет, массу отправляемой на орбиту полезной нагрузки. Углубляться в физические составляющие, которые дают такой эффект, я не буду просто потому, что это уровень знаний средней школы.







Рождение проекта «Морской старт» связано прежде всего с планами развертывания в космосе широкой сети коммерческих спутников. На конец века пришелся самый пик этого бума. Естественно, ученые предложили решение этой проблемы. Необходимо было создать плавучий ракетно-космический комплекс, позволяющий запускать ракеты прямо из экваториальных вод Тихого океана.



Официально проект запущен в 1995 году. Учредителями нового предприятия стали сразу несколько ведущих фирм ракетно-космической отрасли мира: американская компания Boeing, российская РКК «Энергия», украинское КБ «Южное» и ПО «Южмаш», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner. При регистрации проект получил название Sea Launch.



Реализован проект к марту 1998 года. Именно к этому времени были построены специальный Базовый порт в США (Лонг Бич, Калифорния), передвижная стартовая платформа «ODYSSEY» и сборочно-командное судно «SEA LAUNCH COMMANDER». Многие уже забыли, что проект был успешным. Первый запуск состоялся в марте 1999 года с помощью ракеты-носителя "Зенит".



До 2014 года с плавучей платформы было сделано более 30 успешных пусков. На орбиту было отправлено более 150000 килограммов полезного груза. Причем запускали не только легкие, но и тяжелые космические аппараты.



Кроме всего прочего, проект позволил отработать весь комплекс подготовительных и пусковых работ, необходимые операции с космическими аппаратами, доставку аппаратов, испытания, запуск. Однако в 2014 году в связи с событиями на Украине проект был остановлен. Я не хочу сегодня обсуждать причины этой остановки. Думаю, достаточно сказать о том, что политика убила проект.



В конечном итоге после двух лет простоя и переговоров с потенциальными покупателями комплекс был продан группе компаний S7 почти за 150 млн. долларов. Следует сказать и о том, что в ходе переговоров, особенно в материальной части сделки, компания S7 пошла на многие уступки американцам и украинцам. Однако новое подразделение компании, S7 Space, надеялось, что сможет возобновить пуски уже в 2018 году. Кстати, штаб-квартиру S7 Space построили опять же в Базовом порту в Лонг Бич.



Перспективы «Морского старта» сегодня

Новый владелец «Морского старта» пытался восстановить работу комплекса. Но к 2018 году стало ясно, что ракета «Зенит», на которую рассчитывали в S7, производиться больше не будет. Украинские предприятия неспособны восстановить производство. Да и американцы не горели желанием продолжать проект. Санкции, введенные против РФ президентом США, практически лишали смысла продолжение работы. Именно тогда и было принято решение на перебазирование платформы и командного корабля в Россию.



Однако официально об этом пресс-служба S7 Space заявила только в декабре 2019 года. Связано это с бюрократическими проволочками в США. Для перебазирования было необходимо соответствующее разрешение властей США. Получено такое разрешение именно в декабре 2019-го.



В принципе, людям, интересующимся судьбой «Морского старта», получение разрешения не стало неожиданностью. Выше я написал о некоторых особенностях контракта на покупку комплекса в сфере материальной. Так вот, в октябре 2019 года на платформе и командном корабле были проведены работы по демонтажу американского и украинского оборудования. Информационно-связное оборудование компании Boeing и пусковое оборудование для ракеты "Зенит" от "Южмаша" было снято и помещено на склады в Лонг Бич, то есть в порту приписки комплекса.



После всех приключений, после длительной борьбы за собственное имущество S7 Space все-таки доставила комплекс в Россию. 30 марта 2020 года гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта космодрома "Морской старт" прибыло на рейд порта Славянка в Приморье (80 км южнее Владивостока). Сегодня, 31 марта, судно снимут с рейда и поведут на Славянский судоремонтный завод. Командное судно «SEA LAUNCH COMMANDER» уже находится в Славянке.



Зная возможности Славянского судоремонтного завода, можно с большой вероятностью предсказать достаточно быстрое возвращение комплекса в строй. От года до двух лет понадобится судостроителям на полную модернизацию кораблей. Все будет зависеть от комплектующих, которые необходимы этим судам. Проще говоря, нужна новая информационно-связная система (российская, на замену американской) и оборудование для запуска ракет.







Какие ракеты будет запускать «Морской старт»

В специализированных изданиях сейчас можно найти огромное количество мнений о будущей ракете, которая станет базовой для «Морского старта». Кто-то говорит об уже существующих ракетах, которые будут модернизированы. Кто-то говорит о проектах, которые находятся в стадии испытаний. Кто-то вообще считает, что восстановить комплекс без «Зенита» невозможно.



Спорить и высказывать своё мнение у нас никто не запрещает. Но, занятие это бесполезное: от общественного мнения по таким вопросам ничего не зависит. Решают специалисты. Вот к специалистам и обратимся.



Итак, сообщение пресс-службы ракетно-космического центра «Прогресс»:



В настоящее время специалистами нашего предприятия проводится обсуждение с компанией S7 Space тактико-технических требований к ракете-носителю в обеспечение пусков с ракетно-космического комплекса "Морской старт" и сроков проведения основных этапов работ.

По-моему, этого достаточно для выводов. РКЦ «Прогресс» будет разрабатывать ракету специально для комплекса «Морской старт». Соответственно, будет разработано и новое оборудование для запуска ракет. На какой базе будут проектироваться новые ракеты, неизвестно. Причем неизвестно это даже самим конструкторам. Только после получения технического задания можно будет об этом серьезно говорить…



В целом же комплекс «Морской старт» будет жить. Актуальность и прибыльность этого проекта несомненна. Компания Илона Маска это прекрасно использует сегодня. А ведь значение космоса для бизнеса в процессе развития новых технологий будет тоже расти. А значит, бизнес-проект перспективен. Даже людям, далеким от космоса, известно, что зона наиболее благоприятных условий для запуска ракет находится на экваторе. Именно там можно максимально увеличить полезную нагрузку ракет, массу отправляемой на орбиту полезной нагрузки. Углубляться в физические составляющие, которые дают такой эффект, я не буду просто потому, что это уровень знаний средней школы.Рождение проекта «Морской старт» связано прежде всего с планами развертывания в космосе широкой сети коммерческих спутников. На конец века пришелся самый пик этого бума. Естественно, ученые предложили решение этой проблемы. Необходимо было создать плавучий ракетно-космический комплекс, позволяющий запускать ракеты прямо из экваториальных вод Тихого океана.Официально проект запущен в 1995 году. Учредителями нового предприятия стали сразу несколько ведущих фирм ракетно-космической отрасли мира: американская компания Boeing, российская РКК «Энергия», украинское КБ «Южное» и ПО «Южмаш», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner. При регистрации проект получил название Sea Launch.Реализован проект к марту 1998 года. Именно к этому времени были построены специальный Базовый порт в США (Лонг Бич, Калифорния), передвижная стартовая платформа «ODYSSEY» и сборочно-командное судно «SEA LAUNCH COMMANDER». Многие уже забыли, что проект был успешным. Первый запуск состоялся в марте 1999 года с помощью ракеты-носителя "Зенит".До 2014 года с плавучей платформы было сделано более 30 успешных пусков. На орбиту было отправлено более 150000 килограммов полезного груза. Причем запускали не только легкие, но и тяжелые космические аппараты.Кроме всего прочего, проект позволил отработать весь комплекс подготовительных и пусковых работ, необходимые операции с космическими аппаратами, доставку аппаратов, испытания, запуск. Однако в 2014 году в связи с событиями на Украине проект был остановлен. Я не хочу сегодня обсуждать причины этой остановки. Думаю, достаточно сказать о том, что политика убила проект.В конечном итоге после двух лет простоя и переговоров с потенциальными покупателями комплекс был продан группе компаний S7 почти за 150 млн. долларов. Следует сказать и о том, что в ходе переговоров, особенно в материальной части сделки, компания S7 пошла на многие уступки американцам и украинцам. Однако новое подразделение компании, S7 Space, надеялось, что сможет возобновить пуски уже в 2018 году. Кстати, штаб-квартиру S7 Space построили опять же в Базовом порту в Лонг Бич.Новый владелец «Морского старта» пытался восстановить работу комплекса. Но к 2018 году стало ясно, что ракета «Зенит», на которую рассчитывали в S7, производиться больше не будет. Украинские предприятия неспособны восстановить производство. Да и американцы не горели желанием продолжать проект. Санкции, введенные против РФ президентом США, практически лишали смысла продолжение работы. Именно тогда и было принято решение на перебазирование платформы и командного корабля в Россию.Однако официально об этом пресс-служба S7 Space заявила только в декабре 2019 года. Связано это с бюрократическими проволочками в США. Для перебазирования было необходимо соответствующее разрешение властей США. Получено такое разрешение именно в декабре 2019-го.В принципе, людям, интересующимся судьбой «Морского старта», получение разрешения не стало неожиданностью. Выше я написал о некоторых особенностях контракта на покупку комплекса в сфере материальной. Так вот, в октябре 2019 года на платформе и командном корабле были проведены работы по демонтажу американского и украинского оборудования. Информационно-связное оборудование компании Boeing и пусковое оборудование для ракеты "Зенит" от "Южмаша" было снято и помещено на склады в Лонг Бич, то есть в порту приписки комплекса.После всех приключений, после длительной борьбы за собственное имущество S7 Space все-таки доставила комплекс в Россию. 30 марта 2020 года гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта космодрома "Морской старт" прибыло на рейд порта Славянка в Приморье (80 км южнее Владивостока). Сегодня, 31 марта, судно снимут с рейда и поведут на Славянский судоремонтный завод. Командное судно «SEA LAUNCH COMMANDER» уже находится в Славянке.Зная возможности Славянского судоремонтного завода, можно с большой вероятностью предсказать достаточно быстрое возвращение комплекса в строй. От года до двух лет понадобится судостроителям на полную модернизацию кораблей. Все будет зависеть от комплектующих, которые необходимы этим судам. Проще говоря, нужна новая информационно-связная система (российская, на замену американской) и оборудование для запуска ракет.В специализированных изданиях сейчас можно найти огромное количество мнений о будущей ракете, которая станет базовой для «Морского старта». Кто-то говорит об уже существующих ракетах, которые будут модернизированы. Кто-то говорит о проектах, которые находятся в стадии испытаний. Кто-то вообще считает, что восстановить комплекс без «Зенита» невозможно.Спорить и высказывать своё мнение у нас никто не запрещает. Но, занятие это бесполезное: от общественного мнения по таким вопросам ничего не зависит. Решают специалисты. Вот к специалистам и обратимся.Итак, сообщение пресс-службы ракетно-космического центра «Прогресс»:По-моему, этого достаточно для выводов. РКЦ «Прогресс» будет разрабатывать ракету специально для комплекса «Морской старт». Соответственно, будет разработано и новое оборудование для запуска ракет. На какой базе будут проектироваться новые ракеты, неизвестно. Причем неизвестно это даже самим конструкторам. Только после получения технического задания можно будет об этом серьезно говорить…В целом же комплекс «Морской старт» будет жить. Актуальность и прибыльность этого проекта несомненна. Компания Илона Маска это прекрасно использует сегодня. А ведь значение космоса для бизнеса в процессе развития новых технологий будет тоже расти. А значит, бизнес-проект перспективен. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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