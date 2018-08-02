Зачем молдавские демократы спешно меняют конституцию

Канду в спешке ищет голоса

На осенней сессии молдавского парламента Демократическая партия Молдовы надеется внести изменения в конституцию, законодательно закрепив в документе политический курс на евроинтеграцию. Об этом заявил руководитель высшего законодательного органа страны Андриан Канду. «Нужно найти голоса для этого решения. Мы будем вести переговоры с коллегами из либеральной и либерально-демократической партий», – сообщил он прессе.

Авральное продвижение в молдавское законодательство положений о европейском политическом векторе, по словам Канду, «важно для нас не только по политическим, но и по экономическим мотивам, потому что в этом случае все ответственные лица смогут претворять в жизнь необходимые нормы, которые прописывает евроинтеграционная линия».

Достаточно туманно. Никто не мешает нынешнему правящему большинству в Молдове делать всё возможное, чтобы государство приближалось к ЕС по уровню доходов или той же самой демократии, но вот незадача – рейтинги ДПМ и коллег демократов по парламенту говорят о том, что их правление население Молдовы оценивает как абсолютно провальное. Более того, у либералов и либерал-демократов, на которых планирует опереться партия Влада Плхотнюка, чтобы изменить конституцию, нет надежд стать законодателями нового созыва – об этом говорит и молдавская, и американская социология.

Инициатива определения политического курса Молдовы принадлежит лично Плахотнюку – он заявил об идее изменения конституции в сентябре 2017 года. При этом «хозяин Молдовы» сослался на решение Конституционного суда РМ, который принял постановление о том, что «ориентация на европейское демократическое и ценностное пространство является определяющим элементом конституционной идентичности Республики Молдова». Вот так, без референдума – ручной суд решил, Плахотнюк озвучил, а теперь ДПМ форсирует претворение этой затеи в жизнь. Подтекст понятен: определение государственного политического курса позволит объявить партии и политиков, взгляды, идеи и планы которых не соответствуют новой конституции, вне закона. Коммунистов можно запретить сразу же, социалистов вместе с Додоном чуть погодя. Решение о статусе наблюдателя в ЕАЭС через призму евроинтеграционных устремлений, закреплённых конституционно, будет считаться не отвечающим европейскому курсу Плахотнюка. А ещё можно смело открывать «охоту на инакомыслящих» – здесь перед глазами молдавских демократов есть пример Украины.

«Я надеюсь, что консультации, которые мы проведем с нашими коллегами из ЛДПМ и ЛП, будут успешными, и мы внесем поправки в конституцию. Такой проект чрезвычайно важен. Это не просто политический сигнал, он имеет юридические последствия. Как только поправки вступят в силу, все государственные служащие будут выполнять свою работу строго в соответствии с политикой, направленной на сближение с ЕС», – сказал Канду. Это ли не камень в сторону действующего президента?

Молдавская демократия дошла до полного вырождения: демократами себя называют политики и партии, которые пытаются навязать жителям Молдовы спорный политический курс, который объявляется единственно верным. Для принятия изменений в конституцию необходимо 67 голосов, которые ДПМ срочно собирается найти у себя и своих партнёров по парламенту.