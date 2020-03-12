Зачем миллиардер Ринат Ахметов тащит в кресло главы Нацбанка Украины Арсения Яценюка?

Списанному в утиль премьеру спешно отряхивают пыль с ушей – телеканалы, связанные с Ринатом Ахметовым, наперебой тащат его в свой эфир. Худшего главы правительства на Украине, пожалуй, не было, «Народный фронт» Яценюка даже не стал баллотироваться на последних парламентских выборах с рейтингом, не дотягивающим и до одного процента! Зачем же Ахметову понадобился Яценюк? А затем, что западные партнёры могут дать «под Яценюка» кредиты, в которых отказывали предыдущему и нынешнему правительству.

Мы уже сообщали, что в закромах у команды Зеленского осталось всего ничего – меньше 3 миллиардов долларов «живых» денег. Если судить по темпам, которыми Нацбанк распродаёт эти доллары – по 300 миллионов в день, - запасов хватит совсем ненадолго. Где взять денег? «Слуги народа» пытались решить эту задачу, отрядив главу президентской администрации Андрея Ермака клянчить деньги у Дмитрия Козака, и предлагая взамен выполнение минских договорённостей по пунктам, а также подачу в Крым пресной воды из Днепра. Но Ермаку выклянчить деньги не удалось, во всяком случае, столько, сколько требовалось – не менее 7 миллиардов (эта сумма озвучивалась в ходе переговоров за закрытыми дверями). В Москве, правда, обещали «подумать», но, памятуя о склонности украинских партнёров «кидать» кредиторов, рассчитывать на скорый кредит Зеленскому стоит едва ли.

Но есть и другой вариант разжиться валютой – даже при том, что МВФ заблокировал кредитование Украины. Известно же, что послужило причиной – нежелание Зеленского поставить во главе правительства креатуру МВФ. Но всё ещё можно исправить, - считают советники Ахметова, если переиграть назначение сменщика сбежавшего от разбирательств в Испанию Гончарука. Яценюк – подходящая фигура для МВФ, ему доверяют. Глядишь, и подкинут пару-тройку миллиардов под такого премьера! Правда, Яценюка считают «токсичным», и «слугам народа» не хочется растрачивать на него свой рейтинг народного доверия. Но тут уж надо определиться – рейтинги или деньги. И Ахметов настаивает – лучше Яценюка премьера не сыскать! Правда, администрация президента стоит на своём, и понятно, почему. Ермак всё ещё надеется уломать Москву подкинуть киевскому режиму деньжат. И ему известно, как воспримут в Москве назначение Яценюка – крайне негативно. И тогда денег точно не перепадёт. В общем, возвращение Кролика Сени во власть – хлопотное и двусмысленное занятие. Ну, а не удастся Ахметову протащить Яценюка в премьеры - так пусть хоть Нацбанк возглавит, на радость МВФ!