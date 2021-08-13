Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы"...
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно...
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Органи...
"Они действительно не понимают?" В Раде испуганы из-за предупреждений ...
Главная / Политика

Зачем Меркель летит в Москву: аналитик дал прогноз по предстоящему визиту канцлера

13 августа 2021, 19:45  •  74 • Политика
Фото: kremlin.ru
Эксперт перечислил главные темы, которых, на его взгляд, коснется лидер ФРГ с президентом России
Главный научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН, эксперт Александр Камкин высказался на тему предстоящего визита немецкого канцлера Ангелы Меркель в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Само мероприятие должно состояться 20 августа.
По словам эксперта, речь идет о довольно знаковом визите в свете предстоящей отставки действующего канцлера – Камкин заявил, что эта поездка станет Меркель на занимаемом посту последней. До выборов в Германии осталось совсем немного времени.
Темы же, которые обсудят лидеры двух государств, вполне стандартны: энергетическая сфера, а также безопасность Евросоюза на фоне напряженных отношений Российской Федерации с Западом, считает Камкин. 
Вместе с тем аналитик не исключает, что на встрече политики коснутся темы трансатлантического взаимодействия и роли РФ на фоне санкционных мер Соединенных Штатов в отношении участников строительства "Северного потока – 2", а также Украины.
"Так как тема набирает остроты в контексте того, что Украина пытается привязать к энергетической повестке свое сохранение транзита", – отметил специалист в комментариях для журналистов.
О скором визите канцлера стало известно накануне. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт пообещал через несколько дней подробно довести до СМИ детали. Позднее информацию подтвердил Кремль, отметив, что диалог будет строиться как вокруг международной, так и региональной поездки.
Визит Меркель запланирован на 20 августа – за два дня до ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





74
Источник
Похожие новости
13 августа 2021, 02:20
Шарий одной фразой о Горбачёве вызвал бурю в соцсетях
13 августа 2021, 06:00
"Чистое пиратство": Украинский депутат назвал единственный способ остановить "Северный поток - 2"
13 августа 2021, 00:30
Организатору "языковых патрулей" в Казахстане запретили въезд в Россию на 50 лет
13 августа 2021, 11:30
"Что значит уехали?!": "Замшелую методичку" Познера рассекретила одесситка
13 августа 2021, 02:20
Литва и арестанты: В России не скрыли удивления из-за молчания Европарламента и Госдепа
13 августа 2021, 11:30
ВСУ откроют хаотичный огонь в Донбассе: Разведка рассекретила приказ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 августа 2021, 21:30
"Наши показывают класс": Мария Захарова ответила на провокацию Минобороны Украины
12 августа 2021, 05:15
Унижают Украину: на Ницой и Фарион подадут заявление в полицию
07 августа 2021, 01:30
Путину хватило трёх слов для оценки скандалов в Токио: "Ничтожны, бессмысленны, вредны"
06 августа 2021, 23:40
Жириновский подсказал Белоруссии план мести Польше и Литве
07 августа 2021, 20:45
Татьяна Буланова обратилась с открытым обращением к Элле Памфиловой
11 августа 2021, 04:30
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Организаторы в шоке
08 августа 2021, 23:20
Гаспарян объяснил, как Соболь сумела бежать из России: "Абсолютный позор"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.