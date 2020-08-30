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Зачем менять методички?

30 августа 2020, 15:55  •  184 • Украина

Интереснейший документ раскопала Історія України. Оказывается, термин "Великая Отечественная война" впервые был запрещён... во время Великой Отечественной войны! Разумеется - немцами.

Увы, нынешний директор института национального склероза им Альцгеймера Дробович в те времена принять бы участие в процессе не смог - расовое происхождение подкачало. Но сейчас-то ему ничего не грозит!

На фото: газета "Українське Полісся", №7, 24.01.1943 г.

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